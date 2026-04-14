Мифы о космосе и генная инженерия: дайджест отрывков из научно-популярных книг

«Космос без мифов. От НЛО до астрологических прогнозов: как учёные проверяют и опровергают космические сенсации»

Издательство: «Бомбора»

Владимир Сурдин — советский и российский астроном, старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга, доцент физического факультета МГУ и один из самых известных популяризаторов науки в России. В своей новой книге он развенчивает мифы о космосе и показывает, как с помощью логики и знаний отличить научное открытие от раскрученной сенсации.

В опубликованном фрагменте рассказывается, как в современном обществе возник массовый интерес к неопознанным летающим объектам (НЛО).

Кому рекомендуется: всем, кто хочет научиться отличать научные факты от выдумок, интересуется астрономией и устал от теорий заговора про «тарелки» и пришельцев.

«От пробирки до кастрюли: Как учёные разрабатывают продукты, которые мы едим каждый день»

Издательство: «Альпина Паблишер»

Анастасия Волчок — кандидат химических наук, пищевой технолог и специалист по качеству пищевой продукции. В своей книге она рассказывает, как современные биотехнологии помогают учёным создавать всевозможные продукты: от безлактозного молока до мяса из пробирки. Автор поясняет, почему не стоит бояться генномодифицированной пищи, и размышляет, какой может быть еда будущего.

В опубликованном отрывке речь идёт о том, как специалисты выводят новые виды сельскохозяйственных животных и как свинья стала донором органов для человека.

Кому рекомендуется: тем, кто хочет больше узнать о генной инженерии и понять, как биотехнологии спасают жизни и меняют будущее.

«Антарктида. История изучения ледяного континента»

Издательство: «АСТ»

Дмитрий Иванов — журналист, автор книг о великих мореплавателях и освоении Арктики. Его новый иллюстрированный атлас посвящён истории изучения Антарктиды. Иванов рассказывает о первой советской антарктической экспедиции в 1955–1956 годах на электроходе «Обь», сыгравшей важную роль в исследовании ледяного континента. Автор подробно описывает, какие точки на континенте изучали отечественные специалисты и какие открытия они совершили.

В опубликованном отрывке речь идёт о первом трале советских учёных в водах Антарктики и о драматическом прорыве к Берегу Нокса, куда ранее не ступала нога человека.

Кому рекомендуется: любителям истории географических открытий и тем, кто интересуется полярными экспедициями.

«В верховьях “русской Амазонки”: Хроники орнитологической экспедиции»

Издательство: «Альпина нон-фикшн»

Евгений Коблик — орнитолог, много лет исследовавший птиц в разных регионах России. В своей книге автор пишет об участии в экспедициях на Дальний Восток с 1992 по 1997 годы. Он описывает редких птиц, их повадки и голоса, а также рассказывает про быт учёных в тайге — от утренних подъёмов до стычек с коллегами.

В опубликованном отрывке речь идёт об учёте «просыпающихся птиц» — какие именно пернатые, в каком порядке и когда начинают петь на рассвете.

Кому рекомендуется: любителям птиц, читателям, интересующимся биологией, и всем, кто хочет больше узнать о жизни учёных в полевых экспедициях.

«Я не ленивый, глупый или сумасшедший: спасательный круг самопомощи для взрослых с СДВГ»

Издательство: «Бомбора»

Кейт Келли и Пегги Рамундо — исследователи-психотерапевты, у которых диагностирован синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). В своей книге авторы подробно описывают, что чувствуют люди с этим диагнозом, приводят научные исследования и примеры из жизни. Они дают рекомендации, как справиться с симптомами и начать вести нормальную жизнь.

В опубликованном отрывке рассказывается, почему СДВГ у мужчин и женщин проявляется по-разному и по каким причинам женская форма СДВГ часто остаётся незамеченной.

Кому рекомендуется: взрослым, которые подозревают у себя или своих близких СДВГ, а также всем читателям, которые интересуются этим диагнозом и хотят узнать больше о нейроотличных людях.

«Кит. Культурная история»

Издательство: издательский проект «Лёд»

Историки Мишель Пастуро и Михаил Майзульс в своей совместной книге исследуют природу самых больших млекопитающих на планете — китов — и их сородичей касаток и дельфинов через призму мифологии, древних сказаний, литературы и научных фактов. Они показывают, как в разные времена менялось отношение человечества к китообразным: от «дьявольских существ», вызывающих бури и штормы, до объектов восхищения.

В опубликованном отрывке речь идёт о дельфинах, которые в античной традиции считались антиподами китов и наделялись исключительно положительными качествами.

Кому рекомендуется: всем, кто интересуется историей, культурологией и биологией.

«Звери рейха. Образы животных и немецкая пропаганда»

Издательство: «АСТ»

Немецкий журналист Ян Монхаупт в своей книге рассказывает , какую роль животные играли в повседневной жизни и идеологии Третьего рейха. На материале школьных учебников, дневников, профильных журналов и пропагандистских публикаций Монхаупт показывает, что мировоззрение национал-социализма проявлялось в том числе и в отношении к животным: от безумной селекции «идеальной немецкой собаки» до попыток использовать колорадских жуков в качестве биологического оружия.

В опубликованном отрывке речь идёт о попытках Германа Геринга возродить популяцию тура — огромного дикого быка, воспетого ещё в «Песни о Нибелунгах» и вымершего в 1627 году.

Кому рекомендуется: тем, кто интересуется историей и наукой, а также всем, кто хочет понять, как идеология может проникать даже в такие сферы, как селекция животных и охрана природы.

Власть совершить перемены. Читаем отрывок из книги Кристин Уэбб «Высокомерная обезьяна»