Спасение от выгорания и управление гневом: дайджест отрывков из книг по психологии

На «Рамблер Развлечения и отдых» регулярно выходят отрывки из книг по психологии. Психологи и психотерапевты помогают читателям разобраться в сложных механизмах работы сознания, эмоций и поведения. «Рамблер» представляет дайджест фрагментов из этих произведений.

© «Бомбора»

«Счастье — (не) миф: Архетипы, которые помогут разобраться в себе»

Издательство: «Альпина Паблишер»

В своей книге итальянский психотерапевт Микеле Меццанотте предлагает неожиданный ракурс для понимания ментальных расстройств. Он рассказывает, как древнегреческие мифы — истории о Геракле, Орфее, Аиде и других персонажах — иллюстрируют современные психические состояния: от панических атак и обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР) до депрессии. Автор пытается найти исцеляющие стратегии в опыте античных героев.

Опубликованный отрывок посвящён анализу мифа об Орфее и Эвридике в контексте обсессивно-компульсивного расстройства. Меццанотте показывает, как стремление Орфея всё контролировать и его роковое решение обернуться и посмотреть на свою возлюбленную метафорически описывают «одержимость» навязчивыми мыслями.

Кому рекомендуется: тем, кто увлекается психологией, мифологией и ищет нестандартные подходы к самопознанию.

«Кто здесь? Эффект ощущаемого присутствия с точки зрения науки»

Издательство: «Альпина нон-фикшн»

Автор этой работы — Бен Олдерсон-Дэй, британский психолог, профессор Даремского университета и ведущий специалист по изучению слуховых галлюцинаций. В своей книге он исследует феномен «ощущаемого присутствия» — состояния, когда человек чувствует рядом с собой невидимого спутника, хотя рядом с ним никого нет. Олдерсон-Дэй пытается выяснить, является ли это игрой воображения или попыткой человеческого мозга заполнить некие пробелы.

В отрывке, опубликованном «Рамблером», автор рассказывает о необычных галлюцинациях у спортсменов во время длительных забегов.

Кому рекомендуется: психологам, нейробиологам, спортсменам-экстремалам, а также всем, кто интересуется границами человеческого восприятия и тем, как одиночество и изоляция влияют на психику.

«Мысли-вампиры. 30 навязчивых идей, которые портят нам жизнь, и как их обезвредить»

Издательство: «Бомбора»

В своей книге латиноамериканский психолог, доктор наук Бернардо Стаматеас разбирает 30 самых популярных навязчивых мыслей — от «Меня никто не любит» до «Я несчастен». Специалист рассказывает, откуда берутся такие идеи и как они разрушают жизнь, а также о развенчивает мифы, которые мещают справиться с навязчивыми мыслями.

В опубликованном отрывке речь идёт о гневу. Автор объясняет, почему выплеск ярости не делает человека свободнее, а лишь подзаряжает агрессию для новых вспышек, и делится практическими методами борьбы с этим чувством.

Кому рекомендуется: читателям, которые интересуются психологией и способами, с помощью которых можно бороться с не дающими покоя мыслями и установками.

«Спасти Анну Каренину: Герои русской классики на приёме у психолога»

Издательство: «Альпина Паблишер»

В этой книге психолог Елена Новосёлова предлагает совершить эксперимент: взглянуть на знакомые литературные сюжеты не как на художественный вымысел, а как на подробные истории болезни. Автор пишет, какие психологические травмы, кризисы и расстройства стояли за поступками Анны Карениной, Раскольникова, персонажей Чехова и даже самих писателей — Толстого, Достоевского, Пушкина. Работа посвящена доказательству простой, но важной мысли: конфликты, описанные классиками, происходят с человеком и вокруг него ежедневно, и их можно предотвратить, если вовремя разобраться в себе.

Опубликованный отрывок посвящён анализу личности Антона Павловича Чехова и героев его произведений. Новосёлова подробно разбирает феномен «чеховского астеника» — слабого, нерешительного, быстро утомляемого человека, какими были и Войницкий из «Дяди Вани», и Беликов из «Человека в футляре», и сам писатель.

Кому рекомендуется: всем, кто любит русскую литературу и хочет разобрать известные сюжеты с позиции современной психологии.

«Родители и дети: ДНК любви»

Издательство: редакция «Кладезь» издательства «АСТ нонфикшн»

В своей книге практикующий семейный психолог Марк Бартон разбирает три ключевых этапа взросления: от 0 до 3 лет, от 3 до 6 лет и от 6 до 9 лет. Автор рассказывает, как формируется базовая автономия, эмоциональный интеллект и внутренний мир ребёнка, а также о том, откуда берутся детский перфекционизм, манипуляции родителей и нежелание учиться.

Опубликованный фрагмент посвящён главной школьной проблеме — отсутствию мотивации. Автор объясняет: отказ от учёбы — это не лень, а сигнал сбоя в системе, и даёт пошаговые практики, которые помогут родителям вернуть ребёнку интерес к учёбе.

Кому рекомендуется: родителям детей от 0 до 9 лет, особенно тем, кто столкнулся с нежеланием ребёнка учиться, детской тревожностью или собственным выгоранием от родительских обязанностей.

«Лекарство от выгорания. Как перестать быть удобным для всех и не работать на износ»

Издательство: «Альпина Паблишер»

Автор этой книги, американский психолог и специалист по управлению эмоциями Эмили Баллестерос сама прошла через выгорание. В этой работе она разбирает виды этого состояния: от перенапряжения и скуки до социального выгорания, когда человек ставит интересы других выше своих. Автор даёт конкретные советы по борьбе с выгоранием и приводит примеры из собственной практики.

В опубликованном фрагменте речь идёт о социальном выгорании. Психолог объясняет, почему помощь близким истощает, как распознать тревожные сигналы и почему люди не обязаны нести ответственность за чужие чувства.

Кому рекомендуется: тем, кто устал чувствовать себя «удобным для всех» и хочет научиться защищать свои границы без страха испортить отношения.

«Взрывной характер: Как помешать гневу контролировать вашу жизнь»

Издательство: «Альпина Паблишер»

В своей книге тренер по личностному развитию и инструктор по медиации Триш Робертс разбирает природу гнева и основные триггеры, которые его запускают. Она исследует, как детский опыт формирует реакцию на несправедливость, поясняет, почему привычка «выпускать пар» на подушке или боксёрской груше не решает проблему, а лишь откладывает её, и даёт советы по управлению гневом.

Опубликованный отрывок посвящён ключевому различию между подавлением гнева и его преобразованием. На примерах из практики Робертс показывает, как переосмыслить ситуацию, включить воображение и превратить разрушительную ярость во внутренний покой или конструктивные действия.

Кому рекомендуется: всем, кто часто срывается на близких, замечает за собой пассивную агрессию, а также тем, кто хочет научиться управлять эмоциями без вреда для здоровья.

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.

