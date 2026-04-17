От Дагестана до Токио: дайджест отрывков из книг о путешествиях

На «Рамблер Развлечения и отдых» регулярно выходят отрывки из книг о путешествиях и необычных маршрутах. Авторы, в числе которых тревел-блогеры и журналисты, рассказывают о достопримечательностях самых интересных уголков планеты и составляют нестандартные путеводители. «Рамблер» представляет дайджест фрагментов из этих книг.

© Бомбора

«Дагестан. Невероятное путешествие от древних аулов и крепостей до величественных гор и водопадов»

Издательство: «Бомбора»

Автор этого путеводителя — уроженец Дагестана, тревел-фотограф и член сообщества фотопутешественников Russian Explorers Магомед Шапиев. В этой книге он рассказывает о самых впечатляющих местах своего родного края. Здесь собраны фотоснимки и истории древних селений, крепостей и прочих достопримечательностей этой республики.

Опубликованный отрывок посвящён селу-крепости Кала-Корейш, которое когда-то было столицей крупного феодального владения.

Кому рекомендуется: путешественникам, интересующимся необычными маршрутами, фотографам в поиске живописных ракурсов и всем, кто хочет больше узнать про Дагестан.

«Так сложились звёзды. Как превратить любовь к путешествиям в дело всей жизни»

Издательство: «Бомбора»

Тревел-журналистка Ольга Растегаева умеет находить неожиданное в привычных местах. В этой книге она рассказывает о превращении любви к странствиям в профессию и делится впечатлениями о путешествиях по всему миру: от далёкой Папуа — Новой Гвинеи до удивительных мест в российской глубинке.

В опубликованном фрагменте речь идёт о Токио, который открылся автору не с первого раза. Вместо скучного набора достопримечательностей вроде статуи Хатико, Растегаева предлагает нетривиальный маршрут, в том числе совиное кафе в Акихабаре, бары с уставшими клерками в квартале Голден-гай и магазины с костюмами младенцев для взрослых.

Кому рекомендуется: тем, кто мечтает о небанальном путешествии, готов высмеять свои же туристические шаблоны и хочет превратить страсть к поездкам в образ жизни.

«С Цоем по Питеру. Путеводитель: адреса, даты, события»

Издательство: редакция «ОГИЗ» издательства «АСТ»

Краевед и поклонник группы «Кино» Максим Иванов написал необычный путеводитель по Петербургу. Речь в этой книге идёт о местах, связанных с разными моментами биографии рок-музыканта Виктора Цоя: от родильного дома до знаменитой котельной «Камчатка». Произведение основано на воспоминаниях друзей и знакомых, в нём приводятся адреса локаций, где жил или бывал Цой.

Опубликованный отрывок посвящен школьным годам будущего певца, в частности периоду обучения в школе № 356 на улице Ленсовета. Из фрагмента читатель узнает, каким запомнили Виктора одноклассники: молчаливым созерцателем, который лепил из глины барельефы индейцев, никогда никого не обижал и при этом оставался собой.

Кому рекомендуется: поклонникам группы «Кино», а также тем, кто хочет увидеть непарадный Петербург, услышать захватывающие истории из недавнего прошлого этого города и прочувствовать атмосферу 1980-х годов.

«Дурман Востока: По следам Оруэлла, Конрада, Киплинга и других великих писателей, зачарованных Азией»

Издательство: «Альпина нон-фикшн»

В своей книге испанский журналист, бывший главный редактор El Mundo Давид Хименес путешествует по азиатским странам, следуя маршрутами известных литераторов, например, Джорджа Оруэлла и Джозефа Конрада. Автор делится своими впечатлениями о современных реалиях Востока, перемежая их воспоминаниями писателей из дневников и писем. Эта работа — своеобразный путевой дневник, в котором захватывающим образом сплетаются история и география.

Опубликованный фрагмент посвящён жизни Редьярда Киплинга в пакистанском Лахоре. Автор рассказывает, как шестнадцатилетний юноша, устроившийся в местную газету, отважился уйти в запретный Старый город и что он там нашёл.

Кому рекомендуется: любителям литературы и истории, путешественникам, желающим увидеть Азию глазами знаменитых писателей.

«Путеводитель по Средневековью: Мир глазами учёных, шпионов, купцов и паломников»

Издательство: «Альпина»

Ещё одна книга, в которой история сочетается с географией. Британский историк-медиевист Энтони Бейл рассказывает об эпохе Средневековья так, как её видели путешественники того времени: паломники, шпионы, купцы. Произведение основано на редких старинных документах, многие из которых ранее не переводились, и благодаря ему читатель сможет посмотреть на улицы Рима глазами средневекового человека, пройти по Шёлковому пути и побывать на шумном базаре Тебриза.

Опубликованный фрагмент посвящён мистическому Ястребиному замку — месту, которое много лет мечтал посетить один из героев книги, баварский путешественник Иоганн Шильтбергер.

Кому рекомендуется: тем, кто любит невыдуманные истории о реальных путешествиях прошлого и хочет взглянуть на привычные страны и города глазами людей, открывавших мир заново более 600 лет назад.

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.

