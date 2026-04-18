Царица, актриса, предпринимательница: дайджест отрывков из биографий выдающихся женщин

«Рамблер» публикует дайджест отрывков из этих биографий.

«Леди Ди»

Издательство: «Альпина Паблишер»

Автор этой книги — французская писательница и литературный критик Кристин Орбан. «Леди Ди» — роман-исповедь, написанный от лица принцессы Дианы. Орбан погружает читателя в мир переживаний «народной принцессы»: от момента знакомства с принцем Чарльзом до трагического финала.

В опубликованном фрагменте рассказывается о совместных выходных принца и Дианы, когда девушка вспоминает загадочную блондинку в поезде и подозревает Чарльза в обмане.

Как принцесса Диана заподозрила своего мужа Чарльза в измене — отрывок из романа «Леди Ди»

Кому рекомендуется: тем, кто хочет не только узнать факты биографии Дианы, но и прочувствовать её внутренний мир, увидеть историю несчастливого брака через призму женских эмоций и внутренней силы, которая позволила леди Ди оставаться собой.

«Джеки»

Издательство: «Бель Летр»

Американская писательница Дон Трипп тщательно работает с документами, письмами и мемуарами, чтобы воссоздать подлинный голос своих героинь. Её книга «Джеки»

посвящена первой леди США Жаклин Кеннеди: отношениям с мужем, 35-м президентом Америки Джоном Кеннеди, рождению детей и переживаниям трагического дня убийства Джона на глазах у Жаклин и всей нации.

В опубликованном отрывке показано зарождение романа между будущей первой леди и Джоном Кеннеди.

Съёмка в фотобудке: как началась история любви Жаклин и Джона Кеннеди

Кому рекомендуется: тем, кому интересна история XX века, взаимоотношения сильных мира сего и личность Джеки Кеннеди не только как иконы моды, но как женщины с глубоким умом и сильной волей.

«Две жизни Грейс Келли»

Издательство: «Бомбора»

Книга журналистки и писательницы Елены Жоли посвящена жизни американской актрисы и княгини Монако Грейс Келли. Автор описывает, как звезда Голливуда и одна из любимых исполнительниц Альфреда Хичкока трансформировалась в царственную особу и насколько сложным оказался для неё этот путь.

Опубликованный отрывок рассказывает о первых годах Грейс во дворце Гримальди, который она называла «печальным и не обжитым». Читатель узнаёт, как Келли, столкнувшись с жизнью в средневековом замке с 200 комнатами и 250 слугами, мечтала о простоте и боролась с тоской по дому.

«Здесь трудно чувствовать себя дома»: что говорила Грейс Келли о Монако

Кому рекомендуется: поклонникам старого Голливуда, творчества Грейс Келли и всем, кто увлекается биографиями выдающихся актрис с необычными судьбами.

«Я — Мари Кюри»

Издательство: «Альпина»

Сара Раттаро — итальянская писательница, автор художественных биографий. Её роман «Я — Мари Кюри» написан от лица знаменитой учёной и первой женщины — нобелевского лауреата Марии Склодовской-Кюри. Книга охватывает путь Мари от страстного увлечения наукой до трагической гибели мужа и соратника Пьера Кюри.

В опубликованном фрагменте приведено письмо Мари к погибшему супругу. Женщина настолько убита горем, что не может встать с постели. Спасает её не наука, а дочь Ирен, которая говорит: «Ты нужна нам, мама».

Сила материнства: что помогло Мари Кюри пережить гибель любимого мужа

Кому рекомендуется: тем, кто интересуется биографиями знаменитых женщин-учёных, а также научной деятельностью и личностью Марии Склодовской-Кюри.

«Мадам Поммери. Первая леди шампанского брют»

Издательство: «Азбука-Аттикус»

Ребекка Розенберг — американская писательница, автор серии «Вдовы шампанского», посвященной женщинам, которые после смерти мужей превратили небольшие винодельни в мировые винные империи. В своей книге автор рассказывает о француженке Луизе Поммери: в 41 год она овдовела, взяла на себя управление винной компанией покойного мужа и преуспела в этом деле.

В опубликованном отрывке описано, как Луиза Поммери в одиночку противостоит городскому совету Реймса, чтобы построить подземные погреба для выдержки нового сухого шампанского (брют) в заброшенных меловых шахтах.

Леди шампанского: как создательница брюта противостояла мужчинам, чтобы построить свою империю

Кому рекомендуется: всем, кто интересуется историей бизнеса, созданного с нуля, и историями известных предпринимательниц.

«Дочь Клеопатры: царевна Египта, пленница Рима, царица Африки»

Издательство: «КоЛибри»

Автор этой книги Джейн Дрейкотт — британский историк и археолог, специалист по античности и эллинистическому периоду. В своей работе она рассказывает о жизни единственной дочери царицы Египта Клеопатры VII и Марка Антония — Клеопатре Селене. После гибели родителей Клеопатру Селену увезли в Рим как пленницу, где она жила долгое время. Затем она стала царицей нового государства и правила им двадцать лет.

В опубликованном фрагменте речь идёт о жизни царевны в Риме и о том, какое убранство её окружало.

Напоминание о доме и погибшей семье: как дочери Клеопатры и Марка Антония жилось в плену в Риме

Кому рекомендуется: любителям античной истории, а также читателям, увлекающимся биографиями женщин во власти.

Подборка книг к 8 Марта о выдающихся женщинах — вдохновляющие биографии и интригующие истории