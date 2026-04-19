Признания Гуччи и воспоминания племянницы Сталина: дайджест отрывков из мемуаров

«Рамблер» представляет дайджест этих фрагментов.

© «Эксмо»

«Эрик Булатов рассказывает»

Издательство: «Бомбора»

Эрик Булатов — ключевая фигура современного искусства второй половины XX века, мастер соц-арта и фотореализма. В своих мемуарах он рассказывает о детстве, юности, творческих поисках и встречах с известными людьми: от Эльвиры Набиуллиной до Льва Рубинштейна. В основу книги легли аудиозаписи, сделанные Булатовым во время пребывания в больнице.

В опубликованном отрывке художник вспоминает, как ребёнком переживал ужасы войны: первое известие о вторжении немцев, бомбёжку и эвакуацию.

«Спорили, как защититься от немцев»: как прошло детство художника Эрика Булатова в военные годы

Кому рекомендуется: поклонникам творчества и личности Эрика Булатова, любителям мемуаров о повседневности и искусстве.

«Халатная жизнь»

Издательство: «КоЛибри»

Зоя Богуславская — писательница, драматург, вдова поэта Андрея Вознесенского. 16 апреля 2026 года она отпраздновала своё 102-летие. Её сборник воспоминаний можно назвать энциклопедией культурной жизни Москвы за 80 лет. Автор пишет о своей учёбе в ГИТИСе, рассказывает о встречах со знаковыми деятелями искусства, например, с Высоцким, Тарковским и Любимовым.

В опубликованном отрывке Зоя Богуславская вспоминает, как их с Вознесенским квартиру на Котельнической набережной посетили сенатор Эдвард Кеннеди и его супруга Джоан. Гости пьют водку, едят борщ, спорят о молодежи и кумирах, а под конец Джоан, выпив, забывает свою сумку с крупной суммой денег.

«Джоан, выпив, оставила сумку»: Зоя Богуславская — о визите Эдварда Кеннеди и его жены

Кому рекомендуется: тем, кто интересуется историей советской интеллигенции, закулисьем «оттепели» и захватывающими воспоминаниями о мировых знаменитостях.

«Нефильтрованный. Моё сумасшедшее десятилетие в "Формуле-1"»

Издательство: АСТ

Гюнтер Штайнер — легендарный менеджер и экс-босс гоночной команды Haas F1 Team. Он известен своим резким нравом и любовью к нецензурным выражениям. В своей второй книге Штайнер откровенно рассказывает о 10 годах работы в Haas F1 Team: от отношений с владельцем команды Джином Хаасом до взаимодействия с пилотами и впечатлений о знаменитостях вроде Ники Лауды и Льюиса Хэмилтона.

В опубликованном отрывке автор рассуждает, как самолюбие помогает добиваться успеха, но в то же время способно превратить человека в «эгоцентричного придурка». Он делит гонщиков на тех, кто использует эго для самоутверждения, и тех, кто держит его под контролем, как например, Фернандо Алонсо или Льюис Хэмилтон.

Экс-босс гоночной команды «Формулы-1» — о самолюбии и Льюисе Хэмилтоне

Кому рекомендуется: поклонникам «Формулы-1» и тем, кто хочет понять, как сохранить человеческое лицо в мире больших амбиций и огромных денег.

«Кируся. Племянница Сталина»

Издательство: АСТ

Ирина Дешкова — историк балета, соавтор книг Николая Цискаридзе. Её новая работа основана на 30-летнем личном общении с Кирой Павловной Аллилуевой-Политковской (1919–2009), племянницей второй жены Сталина Надежды Аллилуевой. Кира выросла в кремлёвском окружении, была актрисой Малого театра, но попала в ссылку по доносу. В книге приводятся рассказы Киры Павловны о Сталине, которого она называла «Родственник», Берии, Кирове, а также о встречах с Бернесом, Райкиным и Высоцким.

В опубликованном отрывке Аллилуева-Политковская вспоминает, как в возрасте 13 лет переживала внезапную смерть своей тёти Надежды Аллилуевой. Она рассказывает о поведении Сталина на панихиде в ГУМе, похоронах, размышляет о причинах трагедии и о том, почему вождь так и не смог простить жену.

Почему Сталин не простил Надежду Аллилуеву. Читаем отрывок из книги «Кируся. Племянница Сталина»

Кому рекомендуется: всем, кто интересуется историей сталинской семьи, психологией власти и свидетельствами о жизни вождя из первых рук.

«Оно мне надо»

Издательство: «Альпина. Проза»

Эмир Кустурица — знаменитый сербский режиссёр и музыкант. В числе его наиболее известных киноработ — «Время цыган», «Андерграунд», «Чёрная кошка, белый кот».

«Оно мне надо» — литературные дневники Кустурицы, которые охватывают период с 1994 по 2018 годы. Автор пишет о распаде Югославии и Боснийской войне, своей работе над культовыми фильмами, политике, актёрах и природе творчества.

В опубликованном отрывке постановщик размышляет об «искусственности» кино и рассказывает, чем ему нравятся Брюс Ли и Андрей Тарковский.

За что Кустурица любит фильмы Тарковского: читаем отрывок из литературных дневников знаменитого сербского режиссёра

Кому рекомендуется: киноманам, поклонникам творчества Эмира Кустурицы и тем, кто задумывается о разнице между правдой жизни и правдой искусства.

«Тайна Гуччи. Правда, которая ждала своего часа»

Издательство: «Эксмо»

Аллегра Гуччи — младшая дочь главы модного дома Gucci Маурицио Гуччи, застреленного в 1995 году. Организатором убийства стала её мать Патриция Реджани. На протяжении 30 лет после этого события Аллегра молчала. Но выход недостоверного, по её мнению, фильма Ридли Скотта «Дом Гуччи» подвиг её взяться за перо и раскрыть читателям подробности жизни своей семьи. Книга написана в форме писем Аллегры к убитому отцу.

В опубликованном фрагменте автор вспоминает, как вместе с сестрой Алессандрой узнала из новостей о приговоре матери и как на этот приговор отреагировала сама Патриция.

Тайна Гуччи: наследница модного дома опубликовала книгу о своей семье и убийстве отца

Кому рекомендуется: тем, кто интересуется историей модной империи Gucci, психологией семейных преступлений и хочет узнать правду о громком убийстве из первых рук.

