Шварценеггер, Тарковский и Фредди Крюгер: дайджест отрывков из книг о кино

«Энциклопедия монстров. Великие и ужасные легенды кинематографа»

Издательство: «Бомбора»

Фернандо Висенте и Альберто Хиль — испанские авторы, исследующие культовые фильмы ужасов. В своей энциклопедии они рассказывают о 25 самых знаменитых монстрах кино: от Дракулы и Франкенштейна до Фредди Крюгера. В книге описаны истории создания картин, прототипы персонажей и невероятные факты со съёмок — например, почему роль Дракулы «высасывала силы» из Белы Лугоши и какая трагедия произошла на площадке «Изгоняющего дьявола».

В опубликованном отрывке речь идёт о появлении Фредди Крюгера из фильма «Кошмар на улице Вязов» (1984). Режиссера Уэса Крейвена вдохновила реальная история камбоджийского мальчика, который отказывался спать, боясь, что его убьют во сне.

Кто стал прототипом Фредди Крюгера

Кому рекомендуется: поклонникам хорроров, киноманам и всем, кто хочет узнать, как из страхов и подручных материалов рождаются легендарные монстры.

«Будущее было сейчас: 8 фильмов, которые изменили Голливуд»

Издательство: «Альпина нон-фикшн»

Крис Нэшавати — американский кинокритик. Его книга посвящена знаменательному лету 1982 года, когда на экраны вышли восемь научно-фантастических фильмов, изменивших Голливуд: «Инопланетянин», «Бегущий по лезвию», «Нечто», «Безумный Макс 2», «Трон», «Звездный путь 2», «Конан-варвар» и «Полтергейст». Автор рассказывает о работе над картинами, режиссёрских приемах и актёрах, прославившихся благодаря этим лентам.

Опубликованный фрагмент посвящён началу кинокарьеры Арнольда Шварценеггера. Нэшавати описывает путь, который привёл «железного Арни» к знаменитой роли Конана-варвара.

«Был рождён для главных ролей»: как началась кинокарьера Арнольда Шварценеггера

Кому рекомендуется: тем, кто любит кино 1980-х, интересуется биографиями звёзд и творчеством Арнольда Шварценеггера.

«Тарковский и мы: мемуар коллективной памяти»

Издательство: Редакция Елены Шубиной

Андрей Плахов — известный киновед и кинокритик, исследователь российского и зарубежного кино. В своей книге он рассказывает историю кинематографа последних пятидесяти лет через призму фигуры Андрея Тарковского — режиссёра, которого не любили советские чиновники, но который вдохновлял обычных людей и менял их судьбы. Плахов пишет о первых картинах Тарковского, его работе за границей, а также о других постановщиках — Кончаловском, Меньшове, Трюффо — и отношении к ним главного героя.

В опубликованном отрывке говорится о причинах, по которым Тарковский уехал из СССР. Киновед подробно поясняет, почему оскаровский триумф фильма Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» в 1981 году стал для Тарковского сигналом, что он со своим подходом к кино как высокому искусству не нужен родной стране.

«Коммерциализация а-ля Голливуд»: почему Тарковский уехал из России

Кому рекомендуется: поклонникам Андрея Тарковского и всем, кто интересуется противостоянием авторского и массового кино, а также историей советского и постсоветского кинематографа.

«Алексей Балабанов. Биография»

Издательство: «Бомбора»

Кинокритик Мария Кувшинова написала биографию одного из самых прославленных российских режиссёров. Книга раскрывает личность Алексея Балабанова далеко за пределами его знаменитой дилогии о Даниле Багрове. Это история жизни и творчества, основанная на малоизвестных фактах, воспоминаниях коллег и современников, критических статьях. Кувшинова показывает Балабанова не только как автора культовых «Брата» и «Брата 2», но и как создателя ранних, сложных фильмов, которые стали известны широкой публике уже постфактум.

Опубликованный отрывок посвящён тому, как фильм «Брат» (1997) из «проходной работы талантливого режиссёра» превратился в «главное событие страны».

Проходная работа: как кинокритики и зрители отреагировали на выход фильма «Брат»

Кому рекомендуется: любителям творчества Алексея Балабанова, а также всем, кто хочет понять, как рождался «феномен Данилы Багрова» и почему фильм, названный критиками «проходным», стал народным манифестом 1990-х.

«Август», «Алиса в Стране чудес» и документалка о «Брате»: кино декабря на Okko