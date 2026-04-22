От американских управляющих до русских писателей: дайджест отрывков из сборников о знаменитостях

«Рамблер» представляет дайджест фрагментов из этих изданий.

© Издательство «Альпина нон-фикшн»

«Когда женщины правили Пятой авеню»

Издательство: «КоЛибри»

Джули Сэтоу — журналистка The New York Times и The Wall Street Journal. В своей книге она рассказывает о трёх женщинах, которые в 1920–1960-е годы руководили главными универмагами Нью-Йорка: Гортенс Одлам (Bonwit Teller), Джеральдине Штутц (Henri Bendel) и Дороти Шейвер (Lord & Taylor). Автор описывает их детство, карьерный путь и то, как они превратили Пятую авеню в мекку для покупательниц.

В опубликованном отрывке речь идёт о том, как Дороти Шейвер использовала Великую депрессию для продвижения американской моды.

Как Великая депрессия помогла Дороти Шейвер популяризировать американскую моду

Кому рекомендуется: тем, кто увлекается историей модного бизнеса и биографиями сильных женщин, ломавших стереотипы.

«Олигархи Российской империи. Портреты и секреты дореволюционных предпринимателей»

Издательство: «Альпина PRO»

Мария Макарушкина — психолог с многолетним стажем. В своей работе она анализирует личности дореволюционных бизнесменов и меценатов: Николая Григорьева, Дмитрия Бурылина, Агриппины Абрикосовой, Саввы Мамонтова и других. Автор не только пересказывает биографии, но составляет психологические портреты героев, объясняя, как черты характера помогали или мешали им в делах и личной жизни.

В опубликованном фрагменте говорится о двух субличностях Саввы Мамонтова — «созидателе» и «любовнике». Первая превратила его в гениального организатора, а вторая привела к роману с певицей Татьяной Любатович, которая была младше него на 17 лет, разрыву с женой и отношениям с Евгенией Решетиловой, в итоге сохранившей знаменитую усадьбу Абрамцево.

Художники и артисты: кого любил и продвигал царский олигарх Савва Мамонтов

Кому рекомендуется: читателям, интересующимся историей российского бизнеса, психологией успеха и нестандартным взглядом на известных личностей.

«Право на творчество: Судьбы художниц Российской империи»

Издательство: «Альпина Паблишер»

Автор этой книги — петербургская художница Надежда Дёмкина. В сборнике рассказывается о 17 талантливых русских художницах XIX–XX веков, оказавшихся в тени мужской славы: Софье Сухово-Кобылиной, Ольге Розановой, Варваре Бубновой и других. Автор исследует их творческий путь и объясняет, почему женщины так долго не получали признания.

В опубликованном отрывке речь идёт о младшей сестре знаменитого живописца Василия Поленова Елене. Она создала русский дизайн, возродила народные промыслы, иллюстрировала сказки и стала ключевой фигурой в Абрамцевском кружке.

В тени мужской славы: как сестра известного живописца пыталась стать художницей

Кому рекомендуется: тем, кто любит искусство и хочет узнать, как женщины пробивались в мир, где главными считались творцы-мужчины.

«Картографы рая и ада»

Издательство: редакция Елены Шубиной

Василий Владимирский — литературный критик, автор книг о фантастике. Его новый сборник эссе посвящён как зарубежным классикам жанра, в том числе Роберту Хайнлайну и Гарри Гаррисону, так и советским, например, братьям Стругацким и Киру. Также автор пишет о создателях визуальных произведений, искавших новые выразительные средства — Хаяо Миядзаки, Алане Муре. Владимирский рассказывает об их жизни, взглядах и влиянии на жанр.

Опубликованный фрагмент посвящён загадкам Кира Булычёва — под этим псевдонимом писатель Игоря Можейко прославился далеко за пределами СССР. Например, как вчерашний выпускник без знания азиатских языков получил назначение переводчиком в Бирму? И почему издатели в СССР, где молодой автор мог рассчитывать на книгу раз в пять лет, печатали Булычёва по два–четыре тома ежегодно?

Какие загадки оставил после себя Кир Булычёв и что роднит его с Дарьей Донцовой

Кому рекомендуется: поклонникам отечественной и зарубежной фантастики, а также тем, кто вырос на «Гостье из будущего».

«Слова в снегу: Книга о русских писателях»

Издательство: «Альпина нон-фикшн»

Автор этого сборника — российский журналист и писатель Алексей Поликовский. В своей книге он собирает портреты классиков литературы — от Чернышевского до Замятина. В каждой из девятнадцати глав приведены воспоминания современников писателей, фрагменты личной переписки и архивные материалы.

Опубликованный фрагмент посвящён необычным манерам Николая Гоголя. Например, в отрывке описано, что автор «Мёртвых душ» вязал шарфы, носил в дороге бутылку масла для волос и ел макароны по ночам.

Укладывал волосы маслом и ел пасту: как описывают Николая Гоголя его современники

Кому рекомендуется: всем, кто интересуется биографией классиков, любит литературные анекдоты и неожиданные детали.

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.

