Скотленд-Ярд, богатство и мумии: дайджест отрывков из исторических книг

На «Рамблер Развлечения и отдых» регулярно выходят отрывки из книг, посвящённых истории явлений, артефактов, реликвий и знаменитых учреждений. От тайн королевских богатств и проклятых драгоценностей до загадок древних мумий — эти издания предлагают читателю увлекательное путешествие сквозь века. Представляем дайджест фрагментов из этих книг.

© Издательство АСТ

«История богатства на Западе. Как боги среди людей»

Издательство: АСТ

Гвидо Альфани — итальянский историк в области экономики и социологии, профессор миланского университета Боккони, исследователь природы неравенства. В своей книге он исследует феномен сверхбогатства от Средневековья до наших дней и описывает, как с течением времени в обществе менялось отношение к состоятельным людям.

В отрывке автор раскрывает секрет долговечности аристократических кланов на примере британских герцогов Вестминстерских. Также Альфани сравнивает европейскую модель формирования элит с американской.

Городской участок: как герцоги Вестминстерские получили своё богатство

Кому рекомендуется: книга будет полезна тем, кто хочет понять реальную экономическую подоплёку истории: как возникают династии, почему одни состояния исчезают, а другие растут на протяжении веков.

«Проклятые драгоценности. Как алмазы, сапфиры и жемчуг меняли судьбы людей и ход истории»

Издательство: «Альпина Паблишер»

Этот сборник составлен испанской писательницей, экспертом по оценке антиквариата и старинных книг, автором детективных и исторических романов Аной Триго. В книге рассказывается о двенадцати самых знаменитых драгоценных камнях мира. В их числе — «Делийский пурпурный сапфир», бриллиант «Кохинур» и утраченная тиара династии Романовых.

Опубликованный фрагмент посвящён бриллианту «Орлов» (189,62 карата), украшающему скипетр Екатерины II в Алмазном фонде. Автор приводит две версии его происхождения и описывает, как опальный фаворит императрицы Григорий Орлов, купил этот камень в Амстердаме за баснословные 1,4 миллиона гульденов.

Тайны «Белого Орлова»: откуда взялся и как попал в Россию легендарный бриллиант

Кому рекомендуется: всем, кто увлекается историей ювелирного искусства и тайнами королевских дворов.

«Туринская плащаница. Свидетель Страстей Христовых»

Издательство: «КоЛибри»

Жан-Кристиан Птифис — французский историк, автор биографий известных исторических личностей и исследователь религиозных феноменов. Эту работу он посвятил одной из главных христианских реликвий — полотну с отпечатком тела Иисуса Христа.

В опубликованном отрывке приводится древняя легенда, связывающая появление плащаницы с месопотамским городом Эдесса — современной Шанлыурфой в Турции. Птифис прослеживает путь реликвии от Эдессы до Турина, попутно анализируя раннехристианское отношение к изображениям и исторические источники вроде «Церковной истории» Евсевия Кесарийского.

Тайна Туринской плащаницы: где впервые появилось полотно с ликом Иисуса

Кому рекомендуется: как глубоко верующим людям, так и обычным читателям, интересующимся историей и археологией.

«Реальность на кону: Как игры объясняют человеческую природу»

Издательство: «Альпина нон-фикшн»

Келли Клэнси — американский нейробиолог и физик, исследующая связь игр с военной стратегией, когнитивной психологией и теорией международных отношений.

В своей книге она прослеживает историю игр — от античных азартных забав до компьютерных симуляций и ChatGPT. Автор поясняет, почему страсть к играм можно считать ключом к пониманию человеческой природы.

В опубликованном фрагменте Клэнси рассказывает о роли азарта в жизни европейцев от Древней Греции до эпохи Просвещения. Читатель узнает, как римские императоры были одержимы играми в кости и карты, почему французские аристократы проигрывали состояния, нажитые поколениями, и зачем Наполеон легализовал игорные клубы.

Какие ставки делали игроки в разные времена. Читаем отрывок из книги «Реальность на кону: Как игры объясняют человеческую природу»

Кому рекомендуется: всем, кто хочет понять психологию азарта, его влияние на историю и причины, по которым игры остаются неотъемлемой частью человеческой природы.

«Мумии со всего света»

Издательство: «КоЛибри»

Автор этой книги — французский археолог и антрополог, специалист по древним и современным техникам мумификации в разных культурах мира Жюльет Каз. В этом издании она исследует феномен сохранения тел от древности до наших дней — от мумий культуры чинчорро в Атакаме до египетских саркофагов.

Опубликованный отрывок посвящён уникальной японской практике сокусимбуцу. Этот термин можно перевести как «стать Буддой при жизни», и он означает бытие в условиях крайней степени самоограничения.

«Стать Буддой при жизни»: как японские монахи превращали себя в мумии

Кому рекомендуется: тем, кто увлекается антропологией, историей религий и необычными духовными практиками Востока.

«Скотленд-Ярд: самые громкие убийства, которые расследовала полиция Лондона»

Издательство: «Альпина Паблишер»

Британский журналист Саймон Рид — автор книг о криминальной истории Лондона, основанных на богатом архивном материале и свидетельствах очевидцев. В этом издании он рассказывает почти двухсотлетнюю историю легендарной лондонской полиции через призму самых громких преступлений, которые расследовал Скотленд-Ярд.

Опубликованный фрагмент посвящён мрачному промыслу XIX века — похищению свежих трупов из могил для продажи в медицинские школы.

Мертвец за 2800 фунтов: зачем в Британии в XIX веке воровали трупы из могил

Кому рекомендуется: всем, кто увлекается историей криминалистики, викторианской эпохой и реальными преступлениями прошлого.

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.

Как английские мореплаватели впервые посетили древнюю Русь: читаем отрывок из книги «Битва за пряности»