От Генриха и Анны до Эллы и Мэрилин: дайджест отрывков книг об отношениях знаменитостей

На «Рамблер Развлечения и отдых» регулярно выходят отрывки из книг об отношениях знаменитых людей — от членов королевских династий до голливудских звёзд. Издания позволяют заглянуть за кулисы громких романов, скандальных расставаний и трогательных дружеских связей. «Рамблер» представляет дайджест фрагментов из этих книг.

© Издательство «Колибри»

«Хичкок: Альфред & Альма. 53 фильма и 53 года любви»

Издательство: «КоЛибри»

Тило Видро — немецкий писатель и киновед, много лет исследовавший биографию легендарной творческой пары: режиссёра Альфреда Хичкока и его жены, сценаристки и монтажёра Альмы Ревиль. Они прожили в браке более 50 лет и создали вместе более 50 фильмов, включая «Окно во двор», «Психо» и «Птиц». В своей книге автор рассказывает, как познакомились два кинематографиста, как завязались их романтические отношения, какая атмосфера царила во время их совместных съёмок и так далее

В опубликованном отрывке рассказывается, как Хичкок сделал предложение своей будущей жене. Это случилось в сочельник на корабле, когда Альму мучила сильная морская болезнь.

«Полный триумф»: как Альфред Хичкок сделал предложение Альме Ревиль

Кому рекомендуется: киноманам и всем, кто интересуется историями творческих союзов и хочет узнать, как выглядела любовь великого мастера саспенса.

«Разве мы не можем быть подругами»

Издательство: «Альпина»

Роман «Разве мы не можем быть подругами» писательниц Элайзы Найт и Денни С. Брайс основан на реальных событиях. В центре сюжета — трогательная дружба королевы джаза Эллы Фицджеральд и кинодивы Мэрилин Монро. Их общение начинается с восхищённого письма. Постепенно отношения становятся всё крепче: женщины делятся сокровенным, рассказывают о бедном детстве, карьерных страхах и любовных неудачах.

В опубликованном фрагменте описано, как Мэрилин впервые звонит Элле. Она признаётся, что росла в сиротском приюте, а певица в ответ раскрывает свою тайну: она никогда не брала уроков вокала, потому что в детстве у её семьи не было денег.

Выросли в бедности: как началась дружба Эллы Фицджеральд и Мэрилин Монро

Кому рекомендуется: тем, кто любит истории о женской дружбе и хочет увидеть голливудских звёзд без глянца.

«Охота на сокола»

Издательство: «КоЛибри»

Джон Гай и Джулия Фокс — британские историки, специалисты по эпохе Тюдоров. В своей книге они пересматривают трагическую историю Анны Болейн и короля Генриха VIII, используя новые архивные находки. Ради Анны монарх аннулировал брак с испанской принцессой Екатериной Арагонской и вышел из-под власти папы римского, но через три года приказал отрубить Болейн голову.

В опубликованном фрагменте речь идёт о юности Анны при дворе Маргариты Австрийской. Здесь будущая королева в совершенстве освоила французский, научилась играть на лютне, танцевать и разбираться в этикете.

Игры британского престола. Как Анну Болейн готовили к королевскому двору

Кому рекомендуется: поклонникам исторических романов и сериалов о Тюдорах.

«Кэтрин, герцогиня Уэльская. Биография»

Издательство: «КоЛибри»

Роберт Джобсон — известный британский журналист, редактор статей о королевской семье в изданиях The Sun, Daily Express и Evening Standard. Он написал биографии Карла III, принцессы Дианы и принца Филиппа. В этой работе Джобсон рассказывает историю герцогини Уэльской Кейт Миддлтон: о её детстве, знакомстве с принцем Уильямом, их свадьбе, за которой наблюдал весь мир.

В опубликованном отрывке автор подробно описывает, с кем Уильям встречался до Кейт и как его дружба с Миддлтон переросла в любовь.

«Встретив тебя, я покраснела как рак»: как Кейт Миддлтон завоевала сердце принца Уильяма

Кому рекомендуется: тем, кто увлекается биографиями членов британской королевской семьи и хочет узнать подробности самого обсуждаемого романа столетия.

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.

