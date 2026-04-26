Усталость и бессилие: как вычислить токсичные отношения и выйти из них

В издательстве «Азбука» вышла книга Сони Рико «Дорогая вина, спасибо, но прощай».

Соня Рико — испанская писательница, журналистка, тренер по личностному росту и инструктор по йоге. Она обучалась аудиовизуальным коммуникациям и журналистике в Университете Алабама в Бирмингеме (США), также в сферу её интересов входят нейролингвистическое программирование и кинезиология — наука о движении человека. Она автор книг «Ведьма, потерявшая волшебную силу» и «Привычка делает монаха».

«Дорогая вина, спасибо, но прощай» вышла на испанском языке в апреле 2025 года и стала бестселлером. На русский книга переведена впервые. В этой работе Рико подробно разбирает чувство вины: откуда оно берётся, какие эмоции его вызывают и как его можно трансформировать. Автор пытается найти ответы на вопросы, стоит ли верить в своё чувство вины и есть ли в нём положительные стороны. В конце книги писательница делится практическими советами, как избавиться от ощущения вины.

С разрешения издательства «Рамблер» публикует отрывок о том, как это чувство становится инструментом для манипуляции и по каким признакам человек может определить, что находится в токсичных отношениях.

Я всегда думала, что говорить «нет» — это эгоизм. Однако мне пришлось этому научиться. С детства от нас требуют ценить окружающих, а себя ставить далеко не на первое место. (Я уверена, что вам знакома мысль: «В первую очередь — ближний».) Но никто не объяснил нам, что, для того чтобы любить другого, сначала нужно полюбить себя. Если мы не действуем в таком порядке, ничего из того, чем мы делимся, не будет искренним. Кажется, будто установить личные границы — непростительный грех (очередной!). Но на самом деле если мы этого не сделаем, то сыграем злую шутку со своими эмоциями.

Это совсем не легко, потому что, когда мы решаемся установить личные границы, появляется злополучное чувство вины. Оно давит на нас как тяжёлая плита, заставляет соответствовать ожиданиям окружающих и брать на себя ответственность за их хорошее или плохое самочувствие. Но как это становится возможным? В игру вступают наша неспособность говорить «нет» и эмоциональный манипулятор.

Вина — инструмент для манипуляции

Эмоциональные манипуляторы — мастера использовать чувство вины, чтобы держать нас под контролем. Они заставляют нас чувствовать себя виноватыми из-за решений, которые мы принимаем, чтобы защититься. Уверена, что с вами происходило нечто подобное: вы решаете отдохнуть на выходных после изматывающей недели, но друг или родственник настаивает на том, чтобы встретиться. Несмотря на то что вам очень нужно побыть наедине с собой, вы будете винить себя, если откажете ему.

Разве стоит испытывать чувство вины за бережное отношение к себе? Вы с вашим временем и потребностями имеете такое же значение, как любой другой человек. Да, перечитайте это утверждение: ваше время и ваши потребности так же важны, как время и потребности другого человека. Или даже важнее. Ведь никто не позаботится о вас так, как вы того заслуживаете.

Признать, что чувство вины в этих случаях не имеет никаких оснований, — самое главное. Оно лишь инструмент для эмоциональной манипуляции, цель которой — подорвать уверенность в себе. Ценить своё эмоциональное и ментальное состояние — это не эгоизм, а забота. Сказать «нет» — необходимый навык для гармоничной жизни. Важно понять: когда кто-то обвиняет вас в том, что вы установили личные границы или поступаете по-своему, этот человек преследует собственные цели.

«И это после всего, что мы для тебя сделали»

А теперь поговорим об эмоциональном долге — лучшем друге вины. Я имею в виду не финансовое обязательство, а скорее нравственное. Это тот неписаный договор со вселенной, родителями, обществом, друзьями, соседями — с любым, кто сделал нам что-то приятное, пусть даже это было простое пожелание доброго дня.

Фрейд и Ницше, два блестящих мыслителя, единодушны в том, что вина и долг взаимосвязаны. Фрейд говорит, что истоки чувства вины — в наших детских эмоциях: в том, как мы себя чувствовали, когда нарушали установленные родителями правила: «Не ешь печенье перед ужином», «Не бей брата». Если мы не слушались, нас одолевала тоска — вдруг мы лишимся их любви. Мы как будто слышали от родителей: «Если хочешь моего расположения, веди себя хорошо». Ницше, со своей стороны, интерпретирует вину как вид долга: нанесённый вред влечёт за собой внутреннюю необходимость каким-либо образом его возместить.

Но почему мы так чувствуем? В основном потому, что слишком хорошо усвоили одну идею: за всё хорошее, что мы получаем, необходимо платить. Знакомо?

Например, если кто-то оказывает мне услугу, я постоянно чувствую, что должна «отдать долг». У вас так же? Когда это происходит со мной, я стараюсь быть внимательнее к чувству вины и говорю себе: «Соня, хватит уже. Ты больше ничего не должна». Но мне не всегда удаётся убедить себя в этом.

Вот что интересно: когда я выступаю в роли дающего, то не испытываю стеснения, у меня всё получается естественно, потому что идёт от сердца. Как сказал один мастер: «Чтобы научиться получать, надо поработать над собой». И это проблема: часто мы не умеем принимать что-то и при этом не чувствовать себя обязанными.

Так укореняется в нас это ощущение: мы всем кругом должны. Соглашаемся делать то, чего не хотим, едем туда, куда не собирались, только потому, что считаем: мы в долгу, да ещё и в неоплатном. Мы не в силах освободиться из этой эмоциональной ловушки.

Но есть кое-что, о чём нам почти никогда не рассказывали: наши потребности и желания так же важны, как чужие. В следующий раз, когда вы почувствуете себя должником, вспомните, что нет необходимости им быть. Вы имеете право на счастье и не обязаны платить за то хорошее, что получаете.

Токсичные отношения: «Если бы ты действительно меня любил...»

Представьте, что вы с подругой или другом наконец нашли день для встречи. Но накануне любимый человек говорит вам: «Ты правда хочешь встретиться с ним (или с ней), а не со мной? Ты же знаешь, как я хочу тебя видеть». Чувство вины начинает одолевать вас. Хотя вы так ждёте встречи, этот комментарий заставляет вас сомневаться. Чувство вины кричит вам, что если бы вы действительно любили, то отменили бы свои планы.

Эмоциональный шантаж срабатывает, потому что активизирует чувство вины и основан на том, что вы чувствуете себя должником. Манипулятор заставляет вас ощутить, что если не уступите, то совершите ошибку, предадите его. Но как увидеть разницу между истинным актом любви и попыткой эмоциональной манипуляции?

Даю подсказку: если после взаимодействия с человеком вы чувствуете усталость, бессилие или замечаете, что следите за тем, как реагируете на его слова, то, скорее всего, вы находитесь в токсичных отношениях. Если вы тратите слишком много времени на то, чтобы предвидеть возможные негативные эмоции партнёра, это может означать, что вами манипулируют. И это не ваша вина.

Извращённая игра

Эмоциональная манипуляция реализуется между жертвой и нарциссом-манипулятором.

• Жертва: люди этого типа, если не поставят чужие потребности выше собственных, испытывают чувство вины, поэтому во избежание угрызений совести, скорее всего, ещё в детстве выработали привычку посвящать себя заботе об окружающих. Это, конечно, благородно, но может привести к нездоровым отношениям, в которых один даёт больше, чем получает. Такие люди считаются добрыми альтруистами, но могут превратиться в «эмоциональную свалку».

• Нарцисс-манипулятор: по другую сторону находится нарцисс-манипулятор, которого заботят только собственные потребности. Это может быть ваш начальник, любимый человек, друг или родственник. Такие личности постоянно требуют от окружающих внимания и восхищения. Они эксперты в использовании эмоционального шантажа и неоправданных упрёков, им важно контролировать отношения. Они используют такие методы, как «напустить на себя обиженный вид» или «наказать» действиями либо комментариями. Они думают только о себе.

Простите мою прямолинейность, но очень важно, чтобы вы, оказавшись в таких отношениях, сумели понять их природу и выйти из них. Вам нужно чётко осознать, что главная цель нарцисса-манипулятора — удовлетворить собственные потребности и желания, а ваши чувства его не волнуют. Манипулятор обычно с лёгкостью определяет, что жертва не уверена в себе. Чтобы эта игра стала возможной, жертва должна испытывать сильное чувство вины и быть закомплексованной.

Хотя со стороны кажется, что манипулятор всё контролирует, такие отношения и ему тоже причиняют страдания. Так как он пытается управлять окружающими, его ментальное состояние находится под угрозой, потому что зависит от полноты контроля, который он в силах осуществить. За этим видимым превосходством скрываются глубокая неуверенность в себе, страх быть отвергнутым, нелюбимым или брошенным. Это не оправдывает его поступки, но позволяет понять, что его нездоровое поведение — оболочка ранимого человека, который тоже борется с эмоциональной неустойчивостью.

Как манипулятор, так и манипулируемый по-своему пытаются заполнить эмоциональные пустоты. Если манипулятор делает это через контроль, то манипулируемый — посредством поиска принятия и признания. Разобраться в ситуации не значит попытаться оправдать боль, которую они причиняют друг другу; это означает признать, что оба просто борются за то, чтобы чувствовать себя любимыми и значимыми. И каждый делает это по-своему. Если мы способны взглянуть на их реальность с состраданием и установить здоровые границы, то сможем создать обстановку, в которой обе стороны смогут исцелиться и вырасти, испытывая взаимное уважение, понимание и искреннее желание достичь эмоционального равновесия.

Каждый раз, когда вы соглашаетесь на что-то только для того, чтобы окружающие не чувствовали себя плохо, вы вредите себе. Перестаньте наказывать себя и научитесь говорить «нет».

