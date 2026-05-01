Тренажёр мышления и сила амбиций: дайджест отрывков из мотивационных книг

Собрали самые яркие из них в одном дайджесте.

© «АСТ»

«Ничего не хочу. Книга-объятие для уставшего человека»

Издательство: «Бомбора»

Автор книги Дарья Башкатова — практикующий гештальт-терапевт. Она известна бережным подходом к психологическим травмам и умением простыми словами объяснять сложные механизмы психики. В этой работе Башкатова разбирает ситуации, которые ежедневно выбивают из колеи: критику, самобичевание, апатию. На примерах из практики автор показывает, как перестать зацикливаться на неудачах, начать себя ценить и находить внутреннюю и внешнюю поддержку.

В отрывке, опубликованном «Рамблером», Дарья объясняет, почему важно отличать самооценку от самоценности, и как правильно просить о помощи близких.

Кому рекомендуется: каждому, кто чувствует хроническую усталость, раздражение или потерю интереса к жизни, а также тем, кто хочет научиться поддерживать себя без чувства вины.

«Надо думать! Тренажер мышления»

Издательство: «Альпина Паблишер»

Никита Непряхин и Дмитрий Скворцов — эксперты в области критического мышления и когнитивных навыков. Их совместная книга — это рабочий тренажер из двух частей, и читать её можно с любой из них. Авторы предлагают проходить по одной главе в день, выполняя упражнения для превращения знаний в навыки: учиться принимать решения, мыслить критически и понимать себя.

В опубликованном фрагменте разбирается главный камень преткновения для всех, кто начинает новое дело — мотивация. Авторы объясняют, почему энтузиазм падает после первых успехов (эффект «регресса»), как поддержать себя в моменте и почему система подарков и отдых — это не слабость, а необходимое условие для работы мозга.

Кому рекомендуется: всем, кто бросает новое дело на полпути, хочет понять механизмы своей лени и прокрастинации, а также тем, кто предпочитает активное обучение через практические задания.

«Сила Амбиций: формула достижения невозможного»

Издательство: АСТ

Автор этой книги Алиса Старовойтова — эксперт по лидерству и ораторскому мастерству, основатель Reforma.Lab и Ораторской школы МГИМО. В этой книге она отвечает на вопрос, почему одни таланты расцветают, а другие гибнут. Автор развенчивает мифы об амбициях как о «стыдном» качестве, анализирует факторы успеха на примерах известных людей и дает инструменты для преодоления страха перед осуждением.

В опубликованном отрывке разбираются истории Джоан Роулинг, пережившей нищету и депрессию ради книг о Гарри Поттере, и Опре Уинфри, которая выросла в травмирующей среде, но стала одной из самых влиятельных женщин мира.

Кому рекомендуется: тем, кто чувствует в себе скрытый потенциал, но боится действовать из-за страха неудачи или чужого мнения, а также всем, кто ищет вдохновляющие примеры преодоления.

«Мой спокойный год. Техники для приведения в порядок своих чувств, мыслей и поступков»

Издательство: «Альпина Паблишер»

Патрисия Рамирес Леффлер — психолог, опирающаяся в своей работе на научные исследования и многолетнюю практику. Её книга — сборник коротких, действенных техник, которые помогают навести порядок в голове, избавиться от груза обид и научиться радоваться текущему моменту.

Во фрагменте, опубликованном «Рамблером», представлены пять конкретных упражнений, например, «коробка забвения» для избавления от забот или медитация прощения с пожеланием добра обидчику.

Кому рекомендуется: тем, кто хочет научиться отпускать прошлое и ищет простые упражнения для ежедневного восстановления душевного равновесия.

«У всего есть год спустя»

Издательство: «Бомбора»

Гоар Давтян — мотивационный спикер и эксперт по личностному росту. В этой книге она предлагает взглянуть на кризисы и неприятности не как на катастрофу, а как на отправную точку для нового этапа. Автор дает практичные инструменты для обретения внутренней опоры и убедительно показывает, что «у всего есть год спустя» — даже из самой глубокой ямы можно выбраться обновленным.

В отрывке, опубликованном «Рамблером», разбирается, из чего складывается жизненная энергия. Давтян объясняет, как удовлетворение потребностей в развитии, любви и осознании своей миссии напрямую влияет на физическое здоровье и мотивацию.

Кому рекомендуется: тем, кто зациклен на «физическом» восстановлении (еда, спорт, сон), но всё равно чувствует опустошение, а также всем, кто переживает кризис середины жизни или потерю смыслов.

«Тёплая кружка, мягкий плед. Как простые вещи помогают справиться с депрессией»

Издательство: «Альпина Паблишер»

Автор этого издания Наталья Керре — психолог с 20-летним опытом. Она известна бережным и научно обоснованным подходом к темам тревоги, выгорания и депрессии, а также участием в просветительских лекциях и круглых столах. В этой книге Карре рассказывает, как отличить временную грусть от болезни, разбирает причины подавленного состояния и дает рекомендации, как поддержать себя через обычные вещи, вроде чашки чая и тёплого пледа, и как правильно помочь близким.

В опубликованном фрагменте психолог развенчивает семь опасных мифов о депрессии, например, что она якобы возникает «от лени», и поясняет, почему эти заблуждения мешают вовремя обратиться к врачу.

Кому рекомендуется: всем, кто чувствует хроническую апатию или усталость, а также тем, кто хочет научиться отличить депрессию от плохого настроения и грамотно помочь себе или близким.

