Профессиональное или любовное: психолог рассказала, как бороться с выгоранием

В издательстве АСТ вышла книга Алины Ищановой «Свободные от тревоги. Терапевтические практики, которые помогут почувствовать свою ценность и отпустить страхи».

Алина Ищанова — практикующий психолог-консультант с семилетним стажем работы. В этом издании она рассказывает о способах борьбы с хронической тревожностью. Автор пишет, какими способами отделить реальную травму от надуманных переживаний, как научиться определять, какие эмоции могут служить сигналом, что в жизни действительно что-то не в порядке, а какие могут оказаться иллюзией, созданной уставшей психикой. Ищанова подробно разбирает такие состояния, как стресс и выгорание, депрессия и привязанность, даёт пошаговые техники и инструкции по работе с ними.

В конце каждой главы психолог публикует анонимные записки — реальные рассказы случайных людей, собранные в результате эксперимента Ищановой. Однажды она установила на одной из улиц своего родного Оренбурга небольшой стол с банкой, листами бумаги, ручками и табличкой с предложением написать самое ранившее человека слово и оставить эту записку в банке. В результате набралось множество высказываний. «В этой книге я собрала записки по самым актуальным для нашего времени темам», — поясняет в предисловии автор.

С разрешения издательства «Рамблер» публикует отрывок, посвящённый разным видам выгорания и методам работы с этим состоянием.

Эмоциональное выгорание — это защитная реакция организма на хронический стресс и переутомление, выраженная в истощении, безразличии и снижении продуктивности. Поскольку выгорание — часто следствие хронического стресса, здесь действуют все те же рекомендации и ещё несколько, в зависимости от сферы жизни. Обязательна база: медицинское обследование (консультации с терапевтом, эндокринологом, гастроэнтерологом, кардиологом и психиатром), соблюдение режима сна, питания и отдыха. Без этого ты не исправишь ситуацию.

Термин «выгорание» изначально относился только к профессиям «человек — человек», но по мере изучения синдрома его стали применять и к другим сферам. Рассмотрим самые распространённые.

Профессиональное выгорание

Состояние, которое чаще всего встречается в помогающих профессиях: врачи, медсёстры, учителя, психологи, социальные работники, спасатели. Характеризуется тремя составляющими.

Эмоциональное истощение : ощущение опустошённости, «притупленности» чувств, физической и эмоциональной усталости.

: ощущение опустошённости, «притупленности» чувств, физической и эмоциональной усталости. Деперсонализация (цинизм) : развитие безразличного, отстранённого, циничного и даже негативного отношения к клиентам, пациентам, ученикам.

: развитие безразличного, отстранённого, циничного и даже негативного отношения к клиентам, пациентам, ученикам. Редукция профессиональных достижений: чувство некомпетентности, снижение продуктивности, ощущение, что твой труд не имеет ценности, и, как следствие, негативное отношение к себе как к личности.

Возникает из-за дисбаланса между вложениями (силы, время, эмоции) и получаемым вознаграждением (не только финансовым, но и признанием, уважением, возможностью роста).

Что делать

Восстановить ресурсы : пройти медицинское обследование, строго соблюдать режим сна, питания, физической активности.

: пройти медицинское обследование, строго соблюдать режим сна, питания, физической активности. Делегировать и отказываться : научиться говорить «нет» непосильным или не входящим в твои обязанности задачам. Делегировать то, что можно делегировать.

: научиться говорить «нет» непосильным или не входящим в твои обязанности задачам. Делегировать то, что можно делегировать. Пересмотреть задачи : разделить их на «энергозатратные» и «энергосберегающие». Чередовать их. Делать больше маленьких перерывов.

: разделить их на «энергозатратные» и «энергосберегающие». Чередовать их. Делать больше маленьких перерывов. Искать смысл . Задать себе вопросы: «Какая часть моей работы наиболее ценна?», «Как моя работа помогает другим?» Сфокусироваться на этом, а не на рутине. Просить больше обратной связи от клиентов, пациентов, учеников. Проанализировать, не является ли выгорание сигналом , что ты занимаешься не своим делом.

. Задать себе вопросы: «Какая часть моей работы наиболее ценна?», «Как моя работа помогает другим?» Сфокусироваться на этом, а не на рутине. Просить больше обратной связи от клиентов, пациентов, учеников. , что ты занимаешься не своим делом. Поговорить с руководителем : обсудить объём задач, приоритеты и возможности перераспределения нагрузки, перспективы повышения оплаты труда и должности. Важно говорить не о том, что ты не справляешься, а о своём вкладе и о том, как оптимизировать процесс для лучшего результата.

: обсудить объём задач, приоритеты и возможности перераспределения нагрузки, перспективы повышения оплаты труда и должности. Важно говорить не о том, что ты не справляешься, а о своём вкладе и о том, как оптимизировать процесс для лучшего результата. Больше работать в команде , а не одной.

, а не одной. Создать сообщество: объединиться с коллегами для взаимной поддержки или найти уже существующую группу поддержки по твоей профессии.

Родительское выгорание

Состояние сильного истощения, связанного с исполнением родительской роли, которое приводит к:

эмоциональному истощению в родительстве, когда нет сил выполнять родительские обязанности;

эмоциональной дистанции от детей: родитель механически выполняет обязанности, но избегает эмоционального контакта;

чувству опустошённости и потере удовольствия от родительства: «Я больше не получаю радости от своих детей»;

недовольству собой как родителем и чувству вины.

Возникает у родителей, которые предъявляют к себе завышенные требования, не имеют поддержки и не делегируют обязанности. Особенно ярко проявляется у родителей детей с особыми потребностями.

Что делать

Выделить неприкосновенное время для себя : внести в расписание хотя бы 15–30 минут в день, которые принадлежат только тебе.

: внести в расписание хотя бы 15–30 минут в день, которые принадлежат только тебе. Делегировать : подключить партнёра, бабушек, дедушек, няню. Не пытаться быть единственным идеальным родителем.

: подключить партнёра, бабушек, дедушек, няню. Не пытаться быть единственным идеальным родителем. Снизить планку : разрешить себе быть «достаточно хорошим» родителем, а не идеальным. Дом может быть неидеально убран, а ужин заказан из кафе.

: разрешить себе быть «достаточно хорошим» родителем, а не идеальным. Дом может быть неидеально убран, а ужин заказан из кафе. Выделять время на отношения с партнёром не как на «родителей» , а как на мужа и жену.

, а как на мужа и жену. Напоминать себе, что ценного есть в родительстве , акцентировать внимание на тёплых моментах материнства.

, акцентировать внимание на тёплых моментах материнства. Искать поддержку : общаться с другими родителями, чтобы делиться трудностями и понимать, что ты не одна такая. Это могут быть специальные группы поддержки или просто подруги-мамы.

: общаться с другими родителями, чтобы делиться трудностями и понимать, что ты не одна такая. Это могут быть специальные группы поддержки или просто подруги-мамы. Упростить рутину : готовить проще, покупать одежду, которую не нужно гладить, использовать сервисы доставки еды, делать заготовки-заморозки еды с партнёром.

: готовить проще, покупать одежду, которую не нужно гладить, использовать сервисы доставки еды, делать заготовки-заморозки еды с партнёром. Чередовать «дежурства» с партнёром, чтобы у каждого был «выходной» от родительских обязанностей (например, утро субботы — твоё личное время, утро воскресенья — время партнёра).

Выгорание в любовных отношениях

Состояние, когда партнёры чувствуют себя эмоционально истощёнными друг от друга. Проявления:

эмоциональное и физическое истощение после общения с партнёром;

цинизм и критика: партнёр видится как источник проблем, а не поддержки. Его черты характера вызывают раздражение;

отсутствие удовлетворённости отношениями; чувство, что вкладываешь больше, чем получаешь;

снижение эмпатии и интереса к внутреннему миру партнёра;

исчезновение сексуального желания.

Возникает при длительно неразрешённых конфликтах и обидах, дисбалансе вклада в отношения, рутине и исчезновении новизны.

Что делать

Восстановить эмоциональный контакт : регулярно (раз в неделю) выделять время на общение без телефонов, детей и разговоров о быте. Вспомнить, что вас связывало раньше.

: регулярно (раз в неделю) выделять время на общение без телефонов, детей и разговоров о быте. Вспомнить, что вас связывало раньше. Практиковать благодарность : каждый день замечать и говорить друг другу об одной маленькой вещи, за которую вы благодарны.

: каждый день замечать и говорить друг другу об одной маленькой вещи, за которую вы благодарны. Качественно слушать : уделять по 10–15 минут вечером, чтобы выслушать друг друга без советов и критики, просто чтобы понять чувства партнёра. Сначала говорит один, потом другой. Вы не останавливаете и не перебиваете друг друга, просто слушаете.

: уделять по 10–15 минут вечером, чтобы выслушать друг друга без советов и критики, просто чтобы понять чувства партнёра. Сначала говорит один, потом другой. Вы не останавливаете и не перебиваете друг друга, просто слушаете. Говорить о своих чувствах и потребностях Я-высказываниями : вместо «Ты меня никогда не слушаешь!» — «Я чувствую себя одиноко, когда мы не разговариваем по душам».

: вместо «Ты меня никогда не слушаешь!» — «Я чувствую себя одиноко, когда мы не разговариваем по душам». Прямо просить друг друга о помощи , а не ждать, когда партнёр догадается. Это требует много смелости, но оно того стоит.

, а не ждать, когда партнёр догадается. Это требует много смелости, но оно того стоит. Договориться брать паузу во время конфликта , если чувствуешь, что нужно остыть, не доводя всё до точки кипения.

, если чувствуешь, что нужно остыть, не доводя всё до точки кипения. Найти новое хобби или aктивность , которая будет интересна вам обоим.

, которая будет интересна вам обоим. Отдыхать друг от друга : разреши себе и партнёру иметь личное пространство, хобби и друзей вне отношений.

: разреши себе и партнёру иметь личное пространство, хобби и друзей вне отношений. Обратиться к семейному психотерапевту.

Безусловно, работа над выгоранием в отношениях возможна, только когда оба партнёра готовы меняться и вкладываться.

Несмотря на разную специфику, во всех случаях выгорание — это последствие длительного игнорирования своих ресурсов, границ и истинных потребностей.

Это сигнал о том, что выбранный способ жизни или деятельности неустойчив и требует глубоких изменений. Их основа — это добавление ресурсов и установление границ.

