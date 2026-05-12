Сажают на цепь и не пускают в музей: как относятся к котам в Японии, Европе и США

В издательстве «Альпина нон-фикшн» вышла книга Натальи Резник «Человек среди котов: История близкого соседства».

Наталья Резник — кандидат биологических наук и научный журналист. В своей дебютной книге она исследует, как эксперименты и наблюдения помогают разгадать тайны кошачьего мира, и пытается вычислить формулу счастья для хозяина и его любимца.

Опираясь на данные генетики и зоопсихологии, автор разбирает путь одомашнивания кошек, объясняет, что на самом деле происходит в их загадочном сознании, и показывает, как построить с ними отношения равных партнёров. Резник описывает типажи и особенности людей, которые заводят котов, рассказывает о кошачьих темпераментах и сравнивает кошатников и собачников.

С разрешения издательства «Рамблер» публикует отрывок о том, как к котам относятся в разных странах мира.

Япония: коты против администрации музея

Японцы, например, удивительные люди. Это же додуматься надо — посадить кошку на цепь! Тем, кто сейчас вспомнил пушкинское лукоморье, разъясняю: кот не посажен на цепь, как неправильно нарисовал художник Билибин, а ходит по ней. Цепь висит на ветвях дуба, а кот по ней вольно расхаживает. Хотя и в России бывали цепные коты. В 1811 году небезызвестный Аракчеев писал своему другу Храповицкому: «Я нынешнюю весну перенял у вас и строгий отдал приказ в своём Грузине — всех кошек посадить на привязь, дабы более моим птицам садовым дать свободы». К счастью, эти вопиющие случаи не носили массового характера.

Так вот, проведённые в Японии исследования показывают, что местные котовладельцы слабее ощущают связь питомца с семьёй, чем собачники, и реже считают его членом семьи. Для тех, кто не включает кота в семью, он «питомец» или «просто кот». Японцы никогда не уподобляют своего кота человеку, ни разу не оценили кошку выше, чем собаку, и считают кошек менее эмоциональными и интеллектуальными. Причём оценка кошачьей эмоциональности и ума не зависит от того, считают ли кошку членом семьи. Специалисты из Киотского университета, проводившие это исследование, связывают обнаруженные различия с историей одомашнивания. В ходе длительного отбора люди обращали внимание на таких собак, эмоции которых легко прочитать. У кошек, как мы помним, отбор проводили только по признаку уживчивости.

Невысокое мнение японцев о своих котах приводит к ситуациям, которые в Европе вряд ли возможны. Так, с лета 2016 года продолжается противостояние администрации городского художественного музея в Ономити и двух котов, чёрного и рыжего, которые тщетно пытаются в этот музей проникнуть. Японцы дали животным имена (Кэн-тян — чёрному и Го-тян — рыжему), открыли при музее магазин сувениров, посвящённых котам, посетители специально приезжают, чтобы взглянуть на любознательных четвероногих. История получила широчайшую огласку за пределами страны, однако в музей котов всё равно не пускают.

Точно так же японцы валом валят на маленькую железнодорожную станцию Киси, которой «руководит» кошка. Пассажиры глазеют на животное в фуражке, но вряд ли отдают должное его уму и эмоциональному богатству.

Европа: чуткое отношение к кошкам

Азиатских котовладельцев трудно сравнивать с европейскими, поскольку исследователи разных стран задают своим респондентам разные вопросы. По-видимому, европейцы чаще наделяют животных человеческими эмоциями. Британцы, например, обнаруживают у своих кошек радость, грусть, страх, гнев и удивление, а более 40% опрошенных — стыд и гордость.

О чувствах венгерских котовладельцев мы знаем из исследования специалистов из будапештского Университета имени Лоранда Этвёша. Они опросили 157 человек, вопросы касались взаимоотношений людей и кошек, а также кошачьих социальных и когнитивных способностей. Оказалось, что венгры стремятся понять своего зверя и потому обращают внимание на признаки, которые помогли бы им постичь его состояние и настроение. Они приветствуют котов (не только своих), улыбаются им, разговаривают с ними, объясняют, что нужно делать, а чего не нужно. Эти люди уверены, что кошка откликается на эмоции владельца, понимает, когда он сердится, старается подбодрить и развеселить, когда он грустит, реагирует на его улыбку, начинает играть, когда хозяин смеётся, следит за его жестами и взглядами.

США: кот в библиотеке

Ещё один пример национальных особенностей — документальная история, рассказанная в книге «Дьюи. Кот из библиотеки, который потряс весь мир». Её написала библиотекарь Вики Майрон. В 1988 году в публичную библиотеку городка Спенсер в штате Айова подбросили котёнка. Пребывание кота в заведении пришлось согласовывать с попечительским советом, аллергологом и другими ответственными лицами.

Мир кот Дьюи, конечно, не потряс, это обычное американское преувеличение, однако прославился на всю страну, хотя библиотека никогда не рекламировала его. «Приезжали из Юты, Вашингтона, Миссисипи, Калифорнии и разных других уголков, которые только можно было найти на карте. Пожилые пары, молодые, целые семьи. Многие путешествовали по стране и делали крюк в сто, а то и двести миль, чтобы на день остановиться в Спенсере… Что все эти пилигримы надеялись тут найти? Конечно, чудесного кота, но такие же чудесные коты сидят бездомными в приютах по всей Америке. Почему все стремятся сюда? Что их влечёт — любовь, покой, доброта, напоминание о простых радостях жизни? Или они просто хотят провести время со звездой?»

Такая история вряд ли могла произойти в России. В нашей стране кот просто жил бы в библиотеке безо всяких согласований, стал бы всеобщим любимцем, но уж точно не всероссийской знаменитостью. Кот в библиотеке — это очень приятно, но вполне естественно.

