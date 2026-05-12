От Гагарина до Овечкина: дайджест отрывков из биографических книг

На «Рамблер Развлечения и отдых» регулярно выходят увлекательные отрывки из биографий известных людей — от знаменитых модных дизайнеров до легенд мирового спорта. Эти фрагменты позволяют заглянуть за кулисы судеб тех, кто изменил правила игры в своей сфере. «Рамблер» представляет новый дайджест опубликованных отрывков.

© Издательство «Альпина нон-фикшн»

«Загадка по имени Кристобаль Баленсиага»

Издательство: «КоЛибри»

В своей книге журналистка и спикер TED Мария Фернандес-Миранда приоткрывает завесу тайны над жизнью великого испанского кутюрье. Кристобаль Баленсиага одевал королевскую знать и кинодив 1950-х годов, но при этом вёл почти отшельнический образ жизни, редко давал интервью и не любил фотографироваться. В этой биографии автор исследует творческий путь дизайнера, пытаясь разгадать феномен этой загадочной фигуры в мире высокой моды.

В опубликованном фрагменте рассказывается, как Баленсиага поразил публику необычным женским костюмом.

Разорвать платье: как модельер Кристобаль Баленсиага отмечал свои модные победы

Кому рекомендуется: тем, кто увлечён историей моды и личностями дизайнеров-новаторов.

«Легенда льда: всё о любимом спортсмене для юных читателей»

Издательство: «Бомбора»

Автор Владимир Лаевский на основе десятков интервью создал подробную биографию Александра Овечкина для юных читателей, но она будет полезна и взрослым. Книга рассказывает не только о головокружительных победах знаменитого хоккеиста (рекорд Национальной хоккейной лиги, Кубок Стэнли, три титула чемпиона мира), но и об ошибках, неудачах и тяжёлых потерях на пути к величию.

Опубликованный отрывок посвящён людям, с чьей помощью Александр Овечкин начал путь в большом спорте.

Братское плечо: кто сделал Александра Овечкина одним из великих хоккеистов

Кому рекомендуется: книга вдохновит юных спортсменов и их родителей, а также всех поклонников хоккея и любителей историй о преодолении себя и жизненных обстоятельств.

«Брюс Уиллис. Жизнь и творчество Крепкого орешка»

Издательство: «Бомбора»

Автор этого издания — американский журналист Шон О’Коннелл, управляющий редактор CinemaBlend, ранее написавший книги о режиссёрской версии «Лиги справедливости» и о кинофраншизе «Человек-паук». Его новая работа — путеводитель по фильмографии Брюса Уиллиса с анализом комедий, боевиков, фантастики и авторского кино вроде «Шестого чувства». О’Коннелл также рассказывает о диагнозе актёра, из-за которого Уиллис был вынужден завершить карьеру.

Во фрагменте, опубликованном «Рамблером», речь идёт о фильме «Крепкий орешек» и его влиянии на карьеру Брюса и жанр боевиков.

Отрывок из книги «Брюс Уиллис. Жизнь и творчество Крепкого орешка». Как один боевик изменил карьеру звезды Голливуда

Кому рекомендуется: киноманам, поклонникам творчества Брюса Уиллиса и всем, кто хочет понять, как один фильм сломал шаблон непобедимых героев Шварценеггера и Сталлоне, сделав главным качеством экшен-звезды уязвимость и самоиронию.

«Вера, надежда, резня»

Издательство: «КоЛибри»

В этой книге знаменитый австралийский рок-музыкант, поэт и основатель группы Nick Cave and the Bad Seeds Ник Кейв раскрывает подробности своей жизни в форме диалогов с ирландским критиком Шоном О’Хаганом. Беседы велись с 2020 по 2022 год. Кейв откровенно говорит о мировоззрении, друзьях, семье, трагической гибели 15-летнего сына Артура и альбоме Ghosteen, записанном в память о нём. Англоязычная версия издания вошла в списки лучших книг года по версии различных изданий, в том числе Rolling Stone и The Times.

В опубликованном отрывке музыкант рассказывает о религии и её роли в его творчестве.

«Я всегда был склонен к подобным вещам»: рок-музыкант Ник Кейв — о пользе веры

Кому рекомендуется: фанатам Ника Кейва, меломанам и тем, кто интересуется глубокими разговорами о вере, духовности, искусстве и утрате.

«Гагарин»

Издательство: «Альпина нон-фикшн»

Писатель и журналист Лев Данилкин известен новаторским подходом к биографиям. В этой работе на основе личных дневников космонавта, воспоминаний родных и коллег, архивов и журналистских материалов автор воссоздаёт хронику жизни первого человека, полетевшего в космос. В книге собрано всё: от семейных отношений Гагарина до знаменитого старта за пределы Земли и трагической гибели 27 марта 1968 года.

В опубликованном фрагменте рассказывается, как Юрия Гагарина и его коллег готовили к полёту в сурдокамере

Как проходила подготовка Гагарина и других космонавтов в сурдокамере — читаем отрывок из книги «Гагарин»

Кому рекомендуется: интересующимся историей покорения внеземного пространства и жизненным путём легендарного космонавта.

