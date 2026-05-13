Античная развратница и дочь диктатора: дайджест отрывков из биографий известных женщин

На «Рамблер Развлечения и отдых» регулярно выходят отрывки из биографий известных женщин: от античных правительниц до современных поп-звёзд. Представляем новый дайджест фрагментов из этих книг.

© Издательство «Альпина Нон-Фикшн»

«Мессалина. Самая развратная женщина Рима: правда и вымыслы»

Издательство: «Альпина нон-фикшн»

Автор этой книги антиковед Онор Каргилл-Мартин решил отказаться от привычного образа Мессалины как просто «великой развратницы» и интриганки. Вместо этого он исследует политический контекст эпохи и доказывает, что третья жена императора Клавдия сыграла в истории немаловажную роль.

В опубликованном фрагменте объясняется, почему женщина в Риме официально не могла обладать властью и каким стало положение женщин при императоре Августе.

Домоседки и продолжательницы рода: как женщины Древнего Рима пришли во власть и что из этого получилось

Кому рекомендуется: интересующимся историей Древнего Рима, гендерными исследованиями или биографиями сложных, неоднозначных героинь.

«Тейлор Свифт. Икона мировой музыки»

Издательство: АСТ

Автор книги Кэти Спринкел — музыкальный журналист, анализирующий поп-культуру через призму экономики и социальных трендов. В этом богато иллюстрированном издании она разбирает феномен одной из самых ярких поп-звёзд современности Тейлор Свифт. Автор анализирует не только её артистические, но и деловые качества.

В опубликованном отрывке рассказывается, как Свифт пыталась купить права на свои мастер-записи и как поступила, когда ей это не удалось.

Босс без оговорок: как Тейлор Свифт построила свою музыкальную империю

Кому рекомендуется: поклонникам Тейлор Свифт, начинающим музыкантам и тем, кому интересна обратная сторона шоу-бизнеса.

«Вдова Клико: Первая леди шампанского»

Издательство: «Азбука-Аттикус»

Автор книги Тилли Кол известна увлекательными историческими расследованиями, где факты оживают через художественное повествование. Её документальный фикшн посвящён самой известной вдове в истории виноделия — Барб-Николь Клико-Понсарден. Писательница рассказывает, как юная вдова, рискуя всем, в разгар наполеоновских войн превратила скромное винодельческое хозяйство в символ роскоши и праздника.

В опубликованном отрывке речь идёт о том, какими способами шампанское с винодельни вдовы Клико везли в Россию.

Кто, как и когда привёз французское шампанское в Россию?

Кому рекомендуется: тем, кто увлекается культурой виноделия, историей предпринимательства и биографиями сильных женщин.

«Дочь Муссолини. Самая опасная женщина в Европе»

Издательство: АСТ

Британская журналистка и биограф Кэролайн Мурхед, известная своими объективными портретами исторических личностей, написала биографию старшей дочери итальянского диктатора Муссолини Эдды Чиано. Сначала Эдда была баловнем судьбы, затем пережила казнь мужа и гибель отца, а после — унизительное бегство в Швейцарию.

В опубликованном фрагменте описана её новая жизнь: под чужим именем, без газет, писем и телефона, в монастыре на берегу Люцернского озера.

Никаких газет и писем. Как дочь Муссолини искала убежище в Швейцарии

Кому рекомендуется: тем, кто увлекается изучением историей Второй мировой войны через судьбы отдельных людей, а также любителям биографий неоднозначных личностей.

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.

Кто такие «сельдяные девчонки». Читаем отрывок из книги Хелен Черски «Вселенная океана»