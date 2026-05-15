Избавиться от сумки Ferragamo: психиатр-буддист раскрыл способ борьбы со стрессом

В издательстве «Альпина Паблишер» вышла книга Тони Фернандо «Что бы сделал Будда? Как сохранять спокойствие в мире хаоса».

Тони Фернандо вырос на Филиппинских островах, получил медицинское образование в Университете Филиппин и окончил Пенсильванский университет по специальности «психиатрия и нарушения сна». В 2017 году он получил временное посвящение в буддийские монахи в Мьянме. Сейчас Фернандо работает психиатром и специалистом по нарушению сна в Окленде, Новая Зеландия.

Книга «Что бы сделал Будда? Как сохранять спокойствие в мире хаоса» посвящена борьбе со стрессом с опорой на буддийские техники. В ней автор предлагает 50 практичных и простых методов и подходов, основанных на этом учении и нацеленных на обретение внутреннего покоя. Во введении Фернандо поясняет, что «одни методы учат понимать и обходить деструктивные паттерны мышления, а другие дают вполне конкретные рекомендации для повседневной жизни». С помощью книги читатель может научиться управлять мыслями, подбирать правильные слова и развивать осознанность.

С разрешения издательства «Рамблер» публикует отрывок о том, какие действия с точки зрения буддизма вызывают стресс и как с ним бороться.

В своём учении Будда подошёл к проблеме стресса как врач, который диагностирует и лечит болезнь. Сначала он проанализировал собственный опыт переживания стресса и страданий, затем пришёл к выводу, что этот опыт универсален для всех людей.

При этом Будда никогда не утверждал, что вся жизнь — это сплошной стресс. Мы также испытываем радость, счастье, удовольствие, но все эти состояния преходящи и неустойчивы.

Молодой ты или старый, в расцвете или на склоне лет — стресс настигнет тебя. Буддийский монах, отшельник, епископ или атеист — все испытывают стресс. Избавиться от стресса можно только после смерти — да и то не факт, если существует загробная жизнь.

Что вызывает стресс?

Будда предельно ясно объяснил, какие действия порождают стресс, страдания и неудовлетворенность: мы цепляемся, привязываемся, судорожно хватаемся. Слово «хвататься» кажется мне особенно точным — в нём есть что‑то зримое, почти осязаемое, телесное.

За что же мы хватаемся? Мы судорожно держимся за свои ожидания, имущество, за всё, что должно, по нашему мнению, сделать нас счастливыми и цельными, за всё, что приносит удовольствие. А на более глубоком уровне — за идеи, убеждения, рутину и само представление «я и моё». Это стремление схватить, удержать любой ценой не просто создаёт стресс — оно приводит к конфликтам, войнам и геноциду.

Если все вокруг и внутри нас непостоянно, изменчиво и ненадёжно, какой смысл за это цепляться? Нельзя же всерьёз думать, что дом, в который вложены все сбережения, простоит вечно. Чтобы поддерживать строение в надлежащем состоянии, его придётся время от времени ремонтировать. Никто не даст стопроцентной гарантии, что дом выстоит при землетрясении или урагане. Поэтому цепляться за мысль, что дом всегда будет стоять на своём месте, иррационально и порождает стресс.

То же самое касается и нашего тела. Сколько бы тысяч часов мы ни проводили в спортзале, сколько бы ни накладывали косметики на лицо, ни делали косметических процедур, ни глотали дорогих БАДов — мы всё равно постареем, заболеем и в конце концов превратимся в прах. Цепляться за молодость и пытаться остановить старение — бессмысленно.

К сожалению, это правило работает и в отношениях. Терпеть не могу сказки, которые внушают детям, что однажды они встретят принца на белом коне или Спящую Красавицу и будут жить долго и счастливо. Такие истории одновременно вдохновляют и вводят в заблуждение. Лучше бы мы учили детей, что отношения могут приносить огромную радость, но также способны стать источником тревоги и отчаяния.

Отношения по своей природе нестабильны — это союз людей, а люди, как известно, постоянно меняются и физически, и эмоционально. Чтобы отношения работали и продолжались, каждому приходится тратить на них силы и время, проявлять доброту и понимание. Но финал всё равно один: расставание или смерть. Мрачно? Да, но это реальность.

Когда мы тешим себя иллюзиями и цепляемся за тех, кто нам приятен, разочарование неминуемо. Ничто не вечно. Будда недвусмысленно утверждал: привязанности порождают стресс. Он точно определил, к чему мы привязываемся и что становится источником стресса, страданий и неудовлетворённости. Мы цепляемся за определённые состояния — удовольствие, комфорт, славу — в надежде обрести счастье и получить удовлетворение от жизни. Мы также хватаемся за них, спасаясь от того, что приносит боль, неприятные ощущения и дискомфорт. Итак, мы:

хватаемся за телесные удовольствия;

цепляемся за идеи и привычный жизненный уклад;

зацикливаемся на «я, мне, моё».

Лайфхак №1. Телесные удовольствия и материальные блага дают лишь ограниченную порцию радости. Они мимолётны и способны даже усложнить вашу жизнь.

Когда мы изо всех сил стремимся к физическому комфорту — стараемся избежать любой боли, найти идеальную позу, — через несколько минут всё равно появится лёгкое неудобство и захочется пошевелиться. А вот если принять простую истину — комфорт доставляет удовольствие, но он длится ограниченное время, — приходит умиротворение.

И когда тело попросит движения, мы не будем обвинять кресло в неудобстве, потому что знаем: кресло тут ни при чём — тело в любом случае рано или поздно ощутит дискомфорт.

Еда дарит нам не только насыщение, но и чувственное наслаждение. Для меня суши на рыбном рынке в Токио — главное событие любой поездки в Японию. После этого опыта я долго не мог избавиться от завышенных ожиданий: где бы я ни ел суши, я ждал идеально сваренного риса, свежайшей рыбы и безупречного баланса ингредиентов. Я прицепился к тому физическому наслаждению, которое дарили токийские суши. И каждый раз в Новой Зеландии расстраивался и даже злился — ведь я ждал токийского качества, а оклендские суши до него явно недотягивали. Множество новозеландцев вполне довольны местными суши, но я страдал — и всё из-за моей привязанности к «правильному» вкусу и текстуре, которые засели у меня в голове.

Привязанность к физическим удовольствиям проявляется и в нашей зависимости от материальных благ. Многие ошибочно верят: чем больше вещей, тем больше счастья.

Рекламщики прекрасно знают об этой слабости и умело ею пользуются, разжигая в нас жажду новых и новых приобретений. Нам нужен дом попросторнее, машина помощнее, часы поэффектнее, сумка подороже. Но стоит заполучить вещь, от которой мы ждали ощущения счастья, как мы тут же переключаемся на следующую цель — и так до бесконечности.

Признаюсь, я сам не без греха. С детства неравнодушен к кожаным сумкам — наверное, потому что у моей бабушки была потрясающая коллекция искусно выделанных кожаных изделий. Много лет я их коллекционировал.

Несколько лет назад я мечтал о сумке Ferragamo. Прикосновение к этой нежной, мягкой итальянской коже вызывало во мне какое‑то неописуемое чувство. Тогда я был убеждён, что эта сумка завершит мою коллекцию, — всё‑таки она стоит немалых денег.

И вот однажды утром, во время прогулки по Нью-Йорку, мне захотелось в туалет — пришлось зайти в универмаг Sacks Fifth Avenue. После этой короткой остановки меня словно магнитом потянуло в отдел кожаных сумок. Там меня встретил потрясающе ловкий ирландец по имени Джон, который в два счёта продал мне сумку моей мечты — Ferragamo.

Покупку я оправдывал так: я же много работаю, да и дорогостоящих увлечений у меня раз-два и обчёлся. Выйдя из магазина, я буквально светился от счастья.

Всю дорогу домой в метро я судорожно прижимал сумку к груди. Боялся, что кто‑нибудь из пассажиров случайно её поцарапает. Вернувшись в квартиру, долго любовался самой восхитительной сумкой в своей жизни. Казалось бы, она должна была сделать меня счастливым — но нет. Меня захлестнула тревога: а вдруг поцарапаю или испорчу, а вдруг её украдут?

На следующий день я отнёс сумку обратно в магазин — и сразу выдохнул с облегчением. Что ж, хотя бы могу сказать, что целые сутки владел сумкой мечты. На какое‑то мгновение она и правда подарила мне радость и восторг — но уж точно не счастье на всю жизнь, на которое я рассчитывал.

С тех пор я потихоньку раздаю свою коллекцию — несколько драгоценных итальянских сумок уже подарил друзьям и родным. Как ни странно, после этого я стал чувствовать себя гораздо свободнее.

