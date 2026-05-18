Счастливые отношения и спокойная старость: дайджест отрывков из книг по психологии

«Рамблер Развлечения и отдых» регулярно выходят отрывки из книг по психологии, которые помогают читателям лучше понять себя и наладить отношения с другими людьми. Представляем новый дайджест фрагментов из этих изданий.

© Издательство «Бомбора»

«Кинцуги любви. Как склеить разбитое сердце и создать счастливые отношения»

Издательство: «Бомбора»

Автор книги — психолог Светлана Патрушева. В этой работе она отвечает на самые частые вопросы женщин, у которых не получается выстроить отношения. Патрушева предлагает полностью пересмотреть сценарий любви, советует, как пережить тяжёлое расставание, избавиться от груза прошлых обид и научиться любить без болезненных ожиданий.

В опубликованном фрагменте автор объясняет, как привычка «пристраивать» новых знакомых в свою картину мира мешает реальной близости и каким способом определить, готов ли партнёр к отношениям.

Кому рекомендуется: читательницам, которые устали от повторяющихся «неудачных» сценариев в любви и склонны фантазировать об идеальном партнере вместо того, чтобы видеть реального человека.

«Мой возраст — мои правила: Психология здорового старения»

Издательство: «Альпина Паблишер»

Клинический психолог Владислав Чубаров в этой книге разбирает самые популярные стереотипы о старости, например, утрату красоты, здоровья, самостоятельности, и показывает, как повернуть преклонный возраст себе во благо. Автор приводит реальные примеры из жизни своих пациентов, которые благодаря определённым шагам перестали чувствовать страх перед старостью.

В опубликованном отрывке Чубаров называет главные причины депрессии у пожилых: страх смерти, исчезновение смыслов, разлука. Он показывает, что депрессия — это не «норма старости», а состояние, с которым можно и нужно работать даже после 80 лет.

Кому рекомендуется: всем, кто боится старости — как людям среднего возраста, так и самим пожилым, а также их родственникам.

«Воспитание без бабушек: как выстроить экологичные отношения с детьми-подростками»

Издательство: АСТ

Автор этого издания — преподаватель Московского института психоанализа, практикующий семейный психолог Елена Журек. В своей книге она утверждает, что истоки многих травм человека лежат в перинатальном периоде. Журек объясняет, как психоэмоциональное состояние матери влияет на будущего человека, и даёт советы родителям, желающим выстроить тёплые и доверительные отношения с детьми-подростками.

В опубликованном фрагменте психолог на примерах показывает, каким образом страхи матери формируют у ребёнка деструктивные программы поведения. Главный фокус — на подростковом возрасте, когда у родителей есть шанс «додать» ребёнку упущенное, обеспечив ему безопасность в школьных конфликтах и защиту от назойливых родственников.

Кому рекомендуется: родителям подростков, а также взрослым, желающим разобраться в истоках собственных страхов и неуверенности.

«И в ссоре, и в радости. Как счастливые пары используют конфликты, чтобы стать ближе»

Издательство: «Бомбора»

Авторы этой книги — известные клинические психологи, мировые эксперты по семейной терапии Джон и Джули Готтман. В своей работе они доказывают: ссориться — это нормально и даже полезно, если уметь вести конфликт. На примерах из собственной практики психологи поясняют, как научиться слышать друг друга. Также они дают советы парам, погрязшим в бытовых ссорах.

В опубликованном фрагменте авторы пишут, что партнёры могут ругаться из-за чего угодно: холодной пиццы, куста черники или дешевого вина. Но глубинными причинами этих конфликтов становятся нереализованные ценности и скрытые мечты.

Кому рекомендуется: парам, которые застряли в рутине взаимных претензий и хотят научиться использовать ссоры для укрепления отношений.

«Прощай, негатив! Как избавиться от разрушительных паттернов поведения»

Издательство: «Альпина Паблишер»

Практикующие психотерапевты из Европы Гитта Джейкоб, Ханни ван Гендерен и Лаура Зибауэр написали практическое руководство по работе со «схема-режимами» — укоренившимися с детства негативными сценариями поведения, которые мешают жить полноценно. Авторы приводят примеры из собственной практики и делятся самыми эффективными методами для преодоления устоявшихся в сознании паттернов.

В опубликованном отрывке психотерапевты подробно разбирают режим «Уязвимый ребенок» — состояние, в котором человек чувствует себя одиноким, ненужным и неспособным принимать решения.

Кому рекомендуется: тем, кто чувствует, что застревает в одних и тех же негативных реакциях, и хочет понять их корни.

