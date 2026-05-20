«Столбы», канатка и самая длинная лестница: чем заняться в Красноярске

В редакции «ОГИЗ» издательства «АСТ нонфикшн» вышла книга-путеводитель — «Маршруты. 203 идеи для отдыха в России».

© Илья Наймушин/РИА Новости

Журналист Анастасия Осян вместе с фотографами полтора года путешествовали по России, чтобы собрать полный гид по самым увлекательным точкам страны, туристическим объектам и местам, о которых мало кто знает. В своей книге она подробно описала свои путешествия по Дальнему Востоку, Сибири, Уралу, Кавказу и другим регионам, составив для читателей чёткие и понятные маршруты.

Благодаря путеводителю можно составить план будущего путешествия: какие посмотреть достопримечательности в разных городах и за их пределами, куда пойти погулять, какие выбрать активности, где поесть и остановиться на ночлег. В книге много красочных фотографий из разных мест России, также автор сделала исторический экскурс к каждому месту.

С разрешения издательства «Рамблер» публикует отрывок о природных достопримечательностях Красноярского края.

© «АСТ нонфикшн», Рамблер

Увидеть необычные скалы и столбистов

Национальный парк «Красноярские Столбы» — один из самых необычных, живописных и посещаемых в России. Он расположен между реками Енисей, Базаиха и Мана. От центра Красноярска до главного входа — 15 км или 25 минут на машине. Это большая редкость: обычно самые живописные национальные парки России расположены вдалеке от крупных городов.

Главная достопримечательность парка — скалы из сиенита, горной породы вулканического происхождения. Они стоят отдельно друг от друга. Многие из них вытянутые — до 90 м, отсюда и название — «Столбы». В парке их больше 100, но на туристических картах обычно показывают меньше.

У каждой скалы особая форма, не похожая на другие. Столбы местами напоминают то людей, то животных, то причудливые фигуры. Это отражается и в названиях. Многие скалы получили имена за сходство с кем- то или чем-то: Каин и Авель, Цыпа, Жаба, Монах, Грешник. Можно даже собрать семейство: есть столбы Бабка, Внучка, Внук, Дед и Прадед.

Столбы находятся на возвышенности, поэтому из парка, то тут, то там открывается вид на ярко-зелёную тайгу. Чтобы рассмотреть побольше и вдоволь нагуляться по сибирскому лесу, можно забронировать один из домиков, которые сдаёт администрация национального парка. Но их быстро разбирают. Альтернатива — место в палаточном лагере.

Приехать на день тоже можно. В парке семь маркированных маршрутов протяжённостью от 200 м до 9,6 км. Мы гуляли по тропе «Природа — великий скульптор» длиной 2,5 км. Если будете заходить через главный вход, к маршруту нужно добавить дорогу от кордона до начала тропы — по 5 км в одну и другую сторону. Этот путь можно преодолеть на машине, только если заказать платный трансфер у администрации национального парка. На своём автомобиле туда заехать не получится.

Часть столбов невысокие, и на них можно забраться. Иногда сделать это довольно просто. Например, одна из скал была словно сложена из блинчиков, и подъём напоминал ходьбу по футуристичным ступеням. В других скалах были расщелины. Мне требовалась вся сосредоточенность, а иногда — умение вовремя ухватиться за деревья рядом.

Любые усилия тут же окупаются. На вершине скал на уровне глаз может оказаться макушка кедра с шишками на ней, а дальше — море из леса: того же кедра, лиственницы, сосны. В солнечную погоду по ним двигаются пятна — это облака отбрасывают тени. Из-за их постоянного перемещения лес как будто плывёт.

Пахло в Столбах так, что в жизни не подумаешь, будто в соседнем Красноярске всё сложно с экологией. Интересно, что аромат менялся по мере нашего маршрута — от чистой свежести тайги до хвои с примесью чего-то незнакомого. В том месте стояли мёртвые пихты, а на них рос лишайник-бородач. Им лакомится кабарга — олень размером с собачку и с клыками до 9 см.

Природа — не единственная причина посетить парк. Есть ещё одна, социокультурная, — столбисты. Это сообщество людей, которые поднимаются на столбы, иногда без всякой страховки. Где-то цепляются ногами, где-то хватаются руками за выступы в скалах. Со стороны это выглядит так, словно гравитация в парке не действует. Лазить на столбы люди начали больше 150 лет назад, в то время как территорию парка стали охранять только в 1925 году. Получается, столбисты — представители местной субкультуры, которая появилась до возникновения слова «субкультура».

Я не знаю примеров похожих сообществ в других регионах России. Столбисты живут столбами: проводят в парке свободное время, покоряют вершины, пишут книги.

© Илья Наймушин/РИА Новости

Вот несколько фактов о них:

Местные знают, когда был покорен тот или иной столб. Например, первый подъём на Слоника зафиксировали в 1886 году.

У столбистов есть свой сленг. Например, ход — это путь по столбу, хитрушка — место в скалах, где просто так не пролезешь.

Ходов на столбы может быть несколько, и у самых популярных есть названия. Например, наш гид назвала шесть ходов на скалу Перья: Огурец, Зверевский, Авиатор, Новый Авиатор, Шкуродер, Ухо.

Как правило, у столбистов сильные руки и пальцы. Гид рассказывала, что один из них мог удержать вес собственного тела на нескольких пальцах.

Когда мы были в парке, видели несколько десятков столбистов. Они приходят сюда целыми семьями и учат детей взбираться на скалы. Ощущение, что возрастных ограничений нет. Я видела и мам с малышами, которые сидели и смотрели, как остальные члены семьи пытаются покорить скалы, и мужчину лет 80 — он учил целую группу детей.

Мы застали необычный подъём рядом со скалой Перья. Там стоял мужчина лет 60. Оказалось, это известный столбист Андрей Дидух, которого местные зовут Андронычем. Он готовился к восхождению. «Одеваемся в одежду деда-паука!» — заявил он, быстро надел рваные джинсы и свитер и бодро зашагал к скале. Мы и пара других туристов переглянулись. Чувствовалось, что начинается спектакль.

Так и случилось. Андрей поздоровался со скалой, признался ей в любви, поцеловал камень и начал восхождение. Я стояла недалеко от скалы. Она была гладкая, как галька, которую годами облизывали морские волны. Несмотря на это, столбист лез по ней, как будто на руках у него были присоски.

Обратно Андрей спускался вниз головой. «Мамочка, что-то сегодня плохо держит...» — сдавленно сказал он и с дикой скоростью проскользил по отвесной скале метров пять. Потом ловко зацепился за камни, прошагал по ним и оказался на земле. Весь процесс занял шесть минут. Спускался он, а инфаркт чуть не случился у меня.

На всякий случай стоит сказать: взбираться на скалы без подготовки опасно. В нацпарке этому не учат. Если хотите попробовать альпинизм, лучше познакомиться с кем-то из столбистов. Но вряд ли получится быстро постичь их науку.

Прокатиться по канатной дороге в Бобровом логе

Фанпарк «Бобровый лог» — всесезонный курорт в 10 км от центра Красноярска. Летом туда приезжают ради трекинга, зимой — чтобы покататься на горных лыжах или сноуборде. Трассы есть разного уровня — от зелёных до чёрных. Часть парка граничит с Красноярскими Столбами.

На момент издания книги у Бобрового лога в разы больше оценок на Яндекс Картах, чем у Красноярских Столбов. На мгновение меня это удивило: я считаю Столбы одним из самых удивительных и живописных мест в России. Но, если задуматься, логика оценивающих понятна. Не каждый взрослый захочет отправиться в Столбы с детьми или даже самостоятельно: всё-таки там нужно долго ходить.

В Бобровом логе можно расслабленно гулять в своё удовольствие. Подъём простой: к тропе посетители парка добираются на канатке, скользя параллельно вершинам тонких сосен. 5–10 минут эффектных видов — и вы готовы к трекингу.

© Илья Наймушин/РИА Новости

Зрелищность и напряжённость прогулки можно регулировать на своё усмотрение. Хотите — поднимитесь до уровня 468,9 или 517,1 метра. Если готовы идти дальше, дошагайте до вершины Такмак высотой 540,6 метра на территории Столбов. Скалу видно практически из любой точки Красноярска. Весь путь проходит по хребту, поэтому в солнечную погоду можно рассматривать сочно-зелёную тайгу на километры вперед. С другой стороны хребта открывается вид на Красноярск.

Тропы в Бобровом логе маркированы, есть ограждения. Вдоль них расставлены стенды про столбы, местный климат, животный мир. Информация составлена увлекательно — будет интересно и детям, и взрослым, которые частично забыли уроки географии и биологии. Например, есть стенды про виды радуги, электрические атмосферные явления и бёрдвотчинг — хобби, суть которого заключается в наблюдении за птицами. На ограждениях висят барометр, термометр, гигрометр и «ростомер зверей». Оказывается, рост лося — 180 сантиметров, а барсука — 30 сантиметров.

Кроме всего прочего в Бобровом логе много точек, где можно перекусить. Ещё есть классические развлечения: детские площадки, байк-парк, спа, сувенирные лавки. Нельзя сказать, что Бобровый лог лучше или хуже Столбов. На мой взгляд, они оба стоят посещения — всё зависит от ваших целей, физического состояния и возможностей. Готовы увидеть необычные скалы и заняться трекингом — тогда вам в Столбы. Хотите получить впечатления без особых усилий — вам в Бобровый лог.

Подняться по самой длинной лестнице в России

Лестница на Торгашинский хребет расположена в 13 километрах от центра города и ведёт на хребет, куда местные и туристы приезжают ради трекинга. Она вошла в Книгу рекордов России как самая длинная в стране: в ней 1683 ступени. Поэтому на подьём стоит закладывать минимум час, а на спуск — около 20–30 минут.

Мы, конечно, не могли пропустить такую достопримечательность и отправились туда после Бобрового лога. Особых ожиданий у меня не было, но лестница оказалась с сюрпризом. Она вилась по склону, постоянно показывая то один, то другой вид. По сути, это протяжённая обзорная площадка, аналогов которой в России я не видела.

© Илья Наймушин/РИА Новости

Чувствовалось, что над благоустройством лестницы поработали. По мере подъёма появлялись таблички: «Вы поднялись на пятый этаж, здесь можно сделать фото», «Вы поднялись на 100 ступеней, и это только начало», «Через 717 ступеней сделана площадка, где можно отдохнуть». Меня это скорее угнетало, потому что мешало заниматься самообманом, что ещё чуть-чуть — и конец. Жара давила на плечи и кипятила голову, я забыла воду и еле плелась. Какой-то мужчина с голым торсом трижды обгонял меня — проносился по лестнице, стуча вьетнамками о металл. Потом он начинал тяжело дышать, и я снова его обгоняла. Так и шли до конца.

Когда лестница закончилась, оказалось, что всё только началось: оттуда стартовала трекинговая тропа. Было сразу видно, что подъём крутой. Я сказала коллеге: «Если там, за горой, ещё гора, я не пойду». В итоге, естественно, там была ещё гора и, естественно, мы туда пошли. Но виды нас не разочаровали и точно стоили усилий: классическую заставку Windows «Безмятежность» надо было снимать именно там.

Мы поднимались ближе к закату, и солнце заливало долину так, что даже не было видно фактуру леса — как будто всё просто затянули зелёной тканью. Горы невысокие, одни сменяли другие, плавно перетекая друг в друга. Я шла и думала: «Здесь настолько красиво, что я не была к этому готова. Сколько же удивительного во всём Красноярском крае?» До конца трека мы не дошли, потому что уже смеркалось, а дорога длинная. Спускалась я с сожалением. Лестница — только начало, по-хорошему, туда надо идти в поход, возможно, даже с палаткой.

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.

Кто такие «сельдяные девчонки». Читаем отрывок из книги Хелен Черски «Вселенная океана»