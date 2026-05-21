«Последнее дело майора Чистова»: отрывок из новой книги Евгения Водолазкина

В «Редакции Елены Шубиной» издательского дома АСТ вышел новый роман Евгения Водолазкина «Последнее дело майора Чистова».

Евгений Водолазкин — один из самых известных современных отечественных писателей, обладатель множества российских и международных премий. Его роман-житие «Лавр» (2012) вошёл в топ-10 лучших книг мировой литературы о Боге по версии британской газеты The Guardian и был отмечен премиями «Большая книга» и «Ясная Поляна». Роман «Брисбен» в 2019 году стал победителем национального конкурса «Книга года» в номинации «Проза года», а «Авиатор» в этом же году получил литературную премию BookStar-2019 в Македонии. В 2025 году «Авиатор» был экранизирован режиссёром Егором Кончаловским, а ведущие роли в картине сыграли Александр Горбатов и Константин Хабенский.

«Последнее дело майора Чистова» написано в форме детектива. Действие книги разворачивается в современном Петербурге. Майор Чистов расследует убийство нейрофизиолога Георгия Литвина, приехавшего из Сочи в гости к своему брату-близнецу Григорию. Покойный занимался проблемами искусственного интеллекта, и в круг подозреваемых впервые в истории попал робот по прозвищу Иван Иваныч Бармалеев. В ходе расследования майор задаётся вопросом, почему все ищут тела убитых, но никто не пытается найти душу. Повествование ведётся от лица лейтенанта Егора Ведерникова, помощника Чистова.

С разрешения издательства «Рамблер» публикует отрывок, в котором рассказывается, как Чистов, прибыв на место убийства, общается с братом жертвы и наблюдает за роботом.

Майор смотрел, как санитары кладут мертвеца в цинковый контейнер. С глухим звуком коснулась металла голова. Произнесли по бумажке имя: Георгий Максимович Литвин, правильно? Григорий кивнул.

Принадлежат ли мертвым их имена? Вот так, в серьёзно понятом смысле — принадлежат ли? Можно предполагать, что — да, хотя обычно мертвые на свои имена не откликаются. Не откликался и Георгий.

— Вероятно, это как-то связано с отсутствием души, — как бы про себя произнёс майор Чистов. — Точнее, с её уходом, потому что имя остаётся за ней.

Майор часто произносил что-то как бы про себя. Так читают заключённое в скобки — тихим голосом и без выражения. Вот, кстати, о чём я должен рассказать Лере, когда она в очередной раз спросит меня, откуда повествователю известны мысли героя. Расскажу и о том, что по окончании рабочего дня из стола Чистова извлекался напиток, способствовавший изложению самых сокровенных мыслей. Такое объяснение ей должно понравиться. Голос героя в такие минуты уже не был тих, и лицо его оживлялось. На самом же деле повествователь по должности своей обязан знать мысли героя — и это исчерпывающее объяснение. Так говорю я, автор этих строк.

В один из таких вечеров я узнал, например, что Чистов отучился два курса в театральном институте. И тогда мне стало ясно, почему, беседуя с подозреваемыми, он порой так театрален. Когда он был в ударе, то мог заплести мозги любому, даже нейрофизиологу. Сам майор называл это пробить клиента на искренность. И я видел, что ему это удавалось.

Когда санитары, пританцовывая от напряжения, выносили тело Георгия из дома, тишину нарушил Григорий. Вернувшись на своё место под вешалкой, он медленно сказал:

— Сегодня брат мой переступил порог этой квартиры в последний раз.

Майор Чистов, лейтенант и криминалист с этим молча согласились. Замерли даже. Согласились они и тогда, когда Григорий предложил им кофе. Близнец хлопнул в ладоши, и на этот звук — весь внимание — явился Бармалеев. Последовало лаконичное распоряжение о трёх кофе. Полны любопытства, сотрудники полиции прошли за Бармалеевым на кухню. Приблизившись к кофемашине, руками-манипуляторами робот задал нужные команды. Готовый кофе — плюс сахар и сливки — он поставил на поднос и понёс в гостиную.

Когда Бармалеев удалился (в его присутствии это было бы бестактностью), Чистов начал задавать о нём вопросы личного характера — если, конечно, его, Бармалеева, можно считать личностью. Выяснилось, что, работая над искусственным интеллектом, Григорий решил придать своему детищу человеческий образ. Разумеется, ИИ мог быть выполнен как полная имитация человеческого тела, но только имитация ведь никогда не бывает полной. Она всегда бывает почти, и вот это почти отвратительней любой, самой очевидной подделки.

Иван Иваныч Бармалеев оказался в итоге похож на человека, но тем странным образом, каким похожи на людей кубические герои Пикассо. Творение Григория состояло из прямых и острых углов, но их совокупность давала неожиданную гармонию. Голова Иван Иваныча — симпатичный параллелепипед. Имеются два глаза (использованы цейсовские линзы), две четырёхпалые руки. Зато на каждой ноге всё уже по-человечески: пять пальцев, напоминающих то ли ступни скелета, то ли инструмент для сгребания листьев. Длина ступней (30–40 см) служит большей устойчивости машины. Вот такой, если вкратце, портрет робота Иван Иваныча.

Сейчас подумал: странным образом с течением времени всё меньше в литературных произведениях становится портретов. Портретов и, пожалуй, пейзажей, отражающих психологическое состояние героев. Прохладу это беспокоит, а меня нет. И если бы речь шла не о роботе, неизвестно, стал ли бы я вообще заморачиваться портретом. Правда, читая эти строки, Филипп Семёнович сказал их автору, что это не портрет, а техническое описание. А хоть бы и так — главное, чтобы читатель представил, как выглядел Иван Иваныч.

Стоит заметить, что Григорий Литвин был не чужд живописи. Это выяснилось, когда майор поинтересовался у него, чьи это картины висят в квартире. Оказалось — его, Григория. В основном это были пейзажи и натюрморты, но пару раз мелькнули и портреты, отчего, собственно, я о них и вспомнил. О том, что художник пробует себя в разных жанрах, свидетельствовала картина «Вечер на рейде». Живописец сообщил, что подробнее с его творчеством можно ознакомиться в галерее «Цикада», и продиктовал её адрес.

Но вернёмся в квартиру на Бармалеевой. Общей территорией там служит гостиная. Григорий и его жена Галина занимают спальню и кабинет Григория. Георгий живёт в кабинете Галины.

Жил.

Трудно в рассказе об умершем переходить на прошедшее время — даже если никогда не видел его живым. Утешает то, что, в сущности, не такое уж это плохое время и обозначает оно не только минувшее. Только минувшее — это про Георгия. Время покойных — прошедшее, потому что ни настоящего, ни будущего у них нет. У Григория же и Галины…

Вот именно — Галина! А подать сюда Галину Литвину! Сказано было громко, но как бы самому себе, будто следующий, что ли, пункт плана. Лейтенант, отнеся этот призыв майора к себе (больше было не к кому), ответил, что это не представляется возможным, поскольку Галина Петровна — в больнице. Мёртвый родственник, пусть и не муж, — тягостное зрелище. В результате — сердечный приступ… Лейтенант развёл руками (ох, как же это непросто — писать о себе в третьем лице!).

