Охота на ведьм и самые масштабные катастрофы: дайджест отрывков из книг по истории

На «Рамблер Развлечения и отдых» регулярно выходят отрывки из книг, посвящённых историческим событиям и местам. Представляем новый дайджест фрагментов из этих произведений. В нём собраны четыре разных, но одинаково захватывающих путешествия в прошлое: от средневековой охоты на ведьм до трагедии землетрясения на Гаити.

© КоЛибри

«Когда осядет пыль. Чему меня научила работа на месте катастроф»

Издательство: «Бомбора»

Автор книги Роберт Дженсен — владелец компании — мирового лидера в области кризисного управления и реагирования на массовые катастрофы Kenyon International. 35 лет он работал в эпицентрах терактов, ураганов и авиакатастроф, извлекая и помогая опознать тела погибших. В «Когда осядет пыль…» Дженсен рассказывает о самых масштабных трагедиях человечества, в том числе теракте 11 сентября 2001 года и урагане «Катрина».

В опубликованном отрывке автор описывает последствия землетрясения на Гаити, произошедшего в январе 2010 года, и делится подробностями работы спасателей, разгребавших завалы.

Тяжелая работа: спасатель рассказал о работе на Гаити

Кому рекомендуется: тем, кто интересуется историей катастроф, работой экстренных служб и спасателей.

«Салон Китти: Секс и шпионаж в Третьем рейхе»

Издательство: «Альпина нон-фикшн»

Международная команда историков Найджел Джонс, Урс Бруннер и Юлия Шраммер написали книгу об элитном берлинском публичном доме Китти Шмидт. В 1939 году он был взят под контроль главой Главного управления имперской безопасности Рейнхардом Гейдрихом и его подчинённым Вальтером Шелленбергом, чтобы получать ценные сведения: в числе клиентов заведения состояли влиятельные персоны того времени. Кроме того, авторы рассказывают, кем была владелица этого места и как в целом был устроен рынок интимных услуг в Третьем рейхе.

Речь в опубликованном отрывке идёт об одном из постоянных клиентов — итальянском министре и зяте Муссолини, графе Чиано. Будучи тайным противником союза с Гитлером и неисправимым ловеласом, он попадает в ловушку.

Секс и шпионаж в Третьем рейхе: кого прослушивали нацисты в берлинском борделе

Кому рекомендуется: поклонникам шпионских сюжетов, исторического нон-фикшна и всем, кто интересуется малоизвестными операциями Третьего рейха.

«Ведьмы. Хроника 13 судебных процессов»

Издательство: «КоЛибри»

Британский историк, профессор Эксетерского университета Мэрион Гибсон написала книгу о 13 самых примечательных судебных процессах над женщинами, которых подозревали в колдовстве. Она исследует, как судили ведьм в разных странах и в разные эпохи: от Шотландии XVI века до Лесото в конце 1940-х годах.

В отрывке, опубликованном «Рамблером», рассказывается об Англии 1640-х годов, где гражданская война и крах государственной власти породили вспышку массовой паранойи. Гибсон показывает, как религиозный фанатизм и стремление искоренить пьянство, блуд и сквернословие превращали обычных людей в безжалостных обвинителей.

Охота на ведьм: почему пуритане преследовали пьяниц и блудниц

Кому рекомендуется: любителям исторических расследований и тем, кто хочет больше узнать о психологии толпы и религиозном фанатизме.

«Бармен отеля “Ритц”»

Издательство: «КоЛибри»

Автор этой книги Филипп Коллен — известный французский писатель, мастер документального романа. «Бармен отеля “Ритц”» — история австрийского еврея, ветерана Первой мировой войны Франка Мейера. Он скрывается на виду, работая барменом в самом фешенебельном отеле оккупированного немцами Парижа. За его стойкой собирается разная публика: коллаборационисты, гестаповцы, участники Сопротивления.

В опубликованном отрывке описаны настроения клиентов бара в момент после разгрома немцев под Сталинградом. Напряжение нарастает, пайки скудеют, а каждое неосторожное слово может стоить жизни. Франк балансирует между ледяной любезностью и животным страхом.

Увязли в снегах: что говорили парижане о поражении немцев под Сталинградом

Кому рекомендуется: поклонникам исторической прозы на стыке факта и вымысла, а также тем, кому интересна атмосфера Парижа военного времени.

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Как проходила подготовка Гагарина и других космонавтов в сурдокамере — читаем отрывок из книги «Гагарин»