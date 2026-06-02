От McLaren до Ferrari: как складывалась карьера известного гонщика Алена Проста

В издательстве АСТ в мае выходит книга о великих гонщиках самого престижного турнира в мире — «“Формула-1”. Повелители скорости».

© Pascal Rondeau/Getty Images

«Формула-1» — самый престижный чемпионат мира по кольцевым автогонкам на болидах с открытыми колёсами, который впервые стартовал в 1950 году на трассе Сильверстоун в Великобритании. В нём участвуют лучшие гонщики планеты на самых технологичных и дорогих автомобилях известных марок. В своей книге итальянский журналист и писатель, известный своими трудами в области автоспорта, Роберто Гуриан рассказывает о 45 самых успешных гонщиках за всю историю турнира.

В книге собраны такие именитые личности, как Шумахер, Сенна, Прост, Лауда и менее популярные Альберто или Каридж, но все они плотно вошли в историю автогонок и закрепили за собой звание чемпионов. Гуриан описывает, как складывалась карьера каждого из них, какие они испытывали сложности, какие заключали контракты, рассказывает о победах и грандиозных поражениях. Также в сборнике представлено много архивных фотографий с чемпионатов разных годов.

С разрешения издательства «Рамблер» публикует отрывок из книги о знаменитом французской автогонщике Алене Просте, который 51 раз побеждал в «Формуле-1».

Ален Мари Паскаль Прост — самый успешный французский автогонщик всех времён — родился в департаменте Луара. Юный Прост играл в футбол и обладал потенциалом для выступлений на более высоком уровне. В 14 лет, проводя каникулы на юге Франции, Ален открыл для себя картинг и к 1975 году, зарабатывая на своём увлечении продажей картов и доводкой двигателей, стал чемпионом страны.

Продолжив подниматься по карьерной лестнице, он дошёл до «Формулы Renault». Во французской серии Прост сразу же занял первое место, одержав 12 побед в 13 гонках сезона-1976. В следующем году он выиграл более продвинутую серию «Формула Super Renault» и продолжил путь к «Формуле-3». В 1979-м Ален доминировал как в национальном, так и в европейском чемпионате «Формулы-3», завоевав в том числе победу в Монте-Карло за рулем Martini-Renault. Переход гонщика в «Формулу-1» был неизбежен, и в итоге контракт с низкорослым французом с орлиным носом подписала команда McLaren.

Прост быстро составил достойную конкуренцию напарнику Джону Уотсону. Ален финишировал шестым в Аргентине и заработал своё первое очко, а после закончил гонку в Бразилии на пятом месте. Наряду с другими результативными финишами он также пережил и несколько аварий из-за ненадёжности машины. Ален сломал запястье в гонке на «Кьялами», а затем снова получил травму — уже на «Уоткинс-Глене».

Поклявшись больше никогда не выступать за McLaren, француз в 1981 году подписал контракт с командой Renault, где стал напарником Рене Арну. Прост одержал свою первую победу в «Формуле-1» на Гран-при Франции в Дижоне и добавил к ней первые места в Нидерландах и Италии. Старт сезона-1982 получился уверенным: гонщик выиграл дважды. Однако это были единственные яркие моменты, которые в итоге омрачили разногласия с Арну, перешедшим в конце года в Ferrari.

© Edoardo Fornaciari/Getty Images

Рене Арну и Ален Прост, 1981 год.

Прост не только показывал невероятную скорость, но также был великолепен и вне трассы. Будучи педантом и перфекционистом, который страстно любил механику, француз перепроверял каждую деталь своего автомобиля. В Renault пилот начал влиять на стратегию команды, иногда впутывая в дела политику и вступая в конфликты с напарниками. В 1983-м Прост на Renault весь сезон боролся с Нельсоном Пике на Brabham-BMW, но в итоге проиграл чемпионат в финальном заезде. Ален одержал победу в четырёх гонках, а Пике — в трёх.

Однако на «Кьялами» у Проста отказал двигатель. Из-за своего поражения пилот стал козлом отпущения и нажил врагов во французском коллективе. В конце сезона гонщик вернулся в команду McLaren, которой теперь руководил Рон Деннис. Ален переехал в Швейцарию со своей супругой Анн-Мари, на которой женился в 1980-м, и новорождённым сыном Николя. В McLaren Прост стал напарником Ники Лауды и начал стабильно опережать австрийца.

В том сезоне Гран-при Монако получился весьма противоречивым. Гоночный директор Жаки Икс досрочно завершил дождевой заезд — как раз в тот момент, когда к французу приблизился Айртон Сенна. Прост победил, но заработал всего 4,5 очка вместо 9, поскольку гонка была прервана. По ходу сезона Ники был больше сосредоточен на подготовке к Гран-при, в то время как Ален доминировал в квалификациях. Впрочем, время от времени усилия француза пропадали даром из-за сходов.

На решающем этапе — Гран-при в Эшториле — Лауда стал чемпионом, опередив Проста в личном зачёте всего на пол-очка и при этом финишировав в гонке позади напарника. В тот момент Ален сильно пожалел о досрочном завершении гонки в Монако, где возможное второе место принесло бы ему шесть очков. Это поражение заставило француза заматереть, преподав ему ценный урок. Прост стал ещё более скрупулёзным и расчётливым в том, что касалось настройки автомобиля.

За умение просчитывать всё в гонке на шаг вперёд его прозвали Профессором. Упорный труд француза окупился в 1985-м, когда он завоевал свой первый титул чемпиона мира. В следующем году его напарником стал Кеке Росберг. Финн иногда оказывался быстрее в квалификации, а также изо всех сил старался не отставать и в гонке. Прост своевременно завоевал несколько подиумов и побед и неожиданно выиграл чемпионат мира 1986-го, опередив более быстрые автомобили Williams. Французский гонщик слаженно работал со своими инженерами: он превосходно настроил машину в соответствии со своими потребностями и оптимизировал гоночную стратегию.

© IMAGO/Sammy Minkoff/globallookpress.com

Как и у Стюарта, гоночную философию Проста можно выразить пословицей «Тише едешь — дальше будешь». Напарник Алена по сезону-1987 Стефан Йоханссон был поражён умением старшего товарища предоставлять максимально подробную информацию своей технической бригаде.

В 1988 году команда McLaren перешла на двигатели Honda и подписала Айртона Сенну. Айртон был невероятно быстр, особенно в квалификациях, и Ален быстро оценил ситуацию. Вместо того чтобы пытаться оказываться в квалификациях впереди бразильца, Прост, как и Лауда четырьмя годами ранее, сосредоточился на подготовке к гонкам. В том году Сенна выиграл чемпионат; пилоты McLaren не поднялись на верхнюю ступень подиума лишь на Гран-при Италии в Монце.

В следующем году соперничество напарников обострилось, особенно после того, как в Имоле Сенна проигнорировал предварительную договорённость и обогнал Проста во втором повороте. На Гран-при Японии они столкнулись, и Айртона дисквалифицировали, из-за чего он проиграл титул Алену.

В течение всего года напряжённость накалялась, и француз обвинил Honda в открытой поддержке бразильца. На тот момент Прост уже объявил о своём переходе в Ferrari, и в 1990 году гонщикам предстояло встретиться на трассе в качестве соперников. Для того чтобы сохранить надежду на титул, Алену было необходимо победить на Гран-при Японии. В той гонке Сенна стартовал с поула, но с менее выгодной стороны трассы, поэтому начало заезда для него получилось неудачным. В итоге Айртон оказался позади Проста и намеренно столкнулся с ним, чтобы таким образом обеспечить себе второй титул чемпиона мира.

Итальянская команда не оправдала ожиданий Алена. В 1991 году дела были настолько плохи, что его уволили из Ferrari, не дожидаясь конца сезона. После творческого отпуска в 1992-м на следующий год французский гонщик вернулся в Williams, заменив Мэнселла, и заработал четвёртый титул, опередив своего извечного бразильского соперника.

Поскольку Сенна собирался присоединиться к Williams, Ален предпочёл завершить карьеру. За плечами у него были 51 победа и 4 титула чемпиона

мира, и он не желал проводить ещё один сезон бок о бок с Айртоном. В мае 1990 года у Проста родился второй ребёнок, Саша, однако вскоре их брак с Анной-Мари распался. Новая пассия Алена, Бернадетт, бывшая жена Жака Лаффита, в 1996-м родила ему дочь. Помимо прочего, Прост был страстным велогонщиком, а также работал телевизионным комментатором, прежде чем возглавил в 1997 году команду Ligier.

Коллектив, переименованный в Prost Grand Prix, столкнулся с трудностями и в конце концов прекратил существование в 2002 году. Прост вернулся к гонкам на льду и в период с 2006-го по 2012-й несколько раз выиграл «Андрос Трофи». Впоследствии Ален стал амбассадором Renault и занялся поддержкой своего сына Николя, который выступал в ведущих категориях.

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.

От Гагарина до Овечкина: дайджест отрывков из биографических книг