Ореады и гамадриады: какую роль играли нимфы в древнегреческой мифологии

В июне в издательстве «Альпина нон-фикшн» вышла книга по мифологии «Мифы Древней Греции. Боги».

© Сгенерировано при помощи ИИ

Авторы издания — творческий тандем журналиста Ольги Колобовой и программиста Валерия Иванова, пишущих под псевдонимом Олег Ивик. Оба увлекаются археологией и за время сотрудничества выпустили около полутора десятков научно-популярных книг по археологии и истории.

В этом сборнике Колобова и Иванов представляют читателям свежий взгляд на древнегреческие мифы и описанных в них богов. Здесь увлекательно рассказано о Зевсе и Аполлоне, Афродите и Аиде, Дионисе и Артемиде, а также приближённых к богам мифических существах. Авторы разбирают личность каждого персонажа, приводя примеры из мифов, произведений греческих авторов и философов, и поясняют, какую роль играли божественные создания в формировании мироощущения древних греков.

С разрешения издательства «Рамблер» публикует отрывок о том, что представляли собой нимфы и какое место они занимали в древнегреческой мифологии.

Нимфы в основном считались низшими божествами, и, если следовать «табели о рангах», о них надлежало бы говорить в конце книги, после того как будет рассказано о богах более значимых. Но нимф было очень много, и они вступали с богами в самые разнообразные (прежде всего в брачно-семейные и сексуальные) отношения. Мы уже неоднократно поминали нимф и собираемся делать это в дальнейшем, поэтому пора наконец остановиться на них подробнее и рассказать, что же это за существа.

© «Альпина нон-фикшн»

Дочери богов

Обычно нимфы были божествами природных объектов или ландшафтов. Многие из них олицетворяли конкретный источник, озеро, дерево... Существовали группы нимф, связанных с какой-то местностью в целом — с горным массивом, лесом, островом или морем... Известны нимфы озёр и болот — лимнады, нимфы гор — ореады (орестиады), рощ — альсеиды, источников и ручьёв — наяды... Нимфами назывались дочери многих богов, очень часто — богов речных. Но сами эти девушки могли и не иметь своей «специализации» и числились нимфами «вообще» (впрочем,

нельзя исключить, что информация о природном объекте, связанном с каждой конкретной нимфой, попросту не всегда сохранилась).

Само слово «нимфа» имело достаточно неопределённый смысл — так могли называть и скромное полубожество, связавшее свою жизнь с деревом, и бессмертную богиню, статус которой был близок к статусу олимпийцев, как, например, Цирцея.

Происхождение у нимф могло быть самым различным. Мы уже упоминали нимф-мелий, рождённых из крови Урана. Но чаще нимфы всё-таки рождались более традиционным способом. Так, в «Одиссее» упоминаются «нимфы, дочери Зевса эгидодержавного», которые на небольшом островке, куда прибыли Одиссей и его спутники, «горных подняли коз, чтобы было товарищам чем пообедать»…

На острове Тринакрия обитали две «прекрасноволосые нимфы» — дочери Гелиоса, они пасли «стада жирных овец и коров тихоходных», принадлежавшие их отцу.

© Сгенерировано при помощи ИИ

Хорошо известно происхождение множества нимф, связанных с водной стихией. Так, нимфы — дочери Океана — назывались Океаниды. Некоторые из Океанид считались выдающимися богинями, например Стикс. Многие из них были нимфами источников и ручьёв. У Гесиода сказано, что они «рассеяны в земле и в глубине озёр во множестве пробираются». Ещё одна группа водных нимф именовалась Нереиды, поскольку они приходились дочерьми морскому божеству — старцу Нерею (среди Нереид, впрочем, тоже были знаменитые богини — Амфитрита и Фетида).

Нимфы деревьев назывались дриады и гамадриады, это о них в III веке до нашей эры писал Каллимах:

...О Музы, откройте,

Правда ль, что с деревом вместе на свет рождаются нимфы?

Нимфы ликуют, когда от дождей кудрявится древо;

Нимфы тоскуют, когда опадают листья у древа...

Дриады и гамадриады

Авторы настоящей книги истратили немало сил, пытаясь понять разницу между дриадой и гамадриадой. Некоторые современные специалисты утверждают, что гамадриады — это те нимфы деревьев, которые рождаются вместе с деревом и умирают вместе с ним (в отличие от бессмертных дриад).

К сожалению, русские переводы греческих и латинских текстов чаще всего не дают оснований для такого понимания. Так, в «Метаморфозах» Овидия нимфа, жившая в дубе, который был срублен нечестивым Эрисихтоном, погибла, но переводчик С. В. Шервинский называет её просто «Дриадой»:

...Только разить топором он наискось начал,

Дуб содрогнулся, и стон испустило богинино древо.

В то же мгновенье бледнеть и листва, и жёлуди дуба

Стали; бледностью вдруг его длинные ветви покрылись.

А лишь поранили ствол нечестивые руки, как тотчас

Из рассечённой коры заструилася кровь...

<...>

Сестры Дриады, своим потрясенные горем — и горем

Рощи священной, пошли и предстали в одеждах печали

Перед Церерой толпой: покарать Эрисихтона молят.

Однако в латинском тексте Овидия безвременно погибшая нимфа названа именно гамадриадой... Такие небольшие отступления от оригинала естественны для поэтического перевода, тем более что широкая публика не так уж и часто задумывается о разнице между дриадами и гамадриадами. Но вопрос о смертности последних без обращения к оригиналу остаётся открытым.

Аполлоний Родосский в «Аргонавтике» описывает похожую историю, в которую был замешан некий жестокосердный грек:

Тот однажды, деревья в лесу вырубая, вниманья

Не обратил на моленье нимфы гамадриады.

Громко рыдая, она взывала жалобной речью,

Чтоб не рубил он ствола её сверстника дуба, где долго

Жизнь она свою проводила; а он, не внимая,

Дуб срубил топором, молодой неразумный упрямец!

Вот почему столь тяжёлую жизнь в дальнейшем послала

Нимфа ему и всем детям его...

Текст не даёт однозначного ответа: осталась ли гамадриада в живых и мстила за свою обиду сама или же лесоруб страдал от проклятия, которое она произнесла перед смертью.

© Сгенерировано при помощи ИИ

Авторы настоящей книги со свойственным им оптимизмом решили было, что мстительная гамадриада хотя и лишилась дома, но осталась в живых. Из греческого оригинала тоже не ясно: занималась ли злополучная нимфа мщением посмертно или при жизни. Но то, как отчаянно гамадриада цеплялась за принадлежавший ей дуб, наводит скорее на мысль, что его потеря была для неё фатальна.

Греческий историк Харон из Лампсака, живший в конце VI — начале V века до нашей эры, поведал миру две истории из жизни гамадриад — из обеих однозначно следует, что гамадриада не могла пережить своё дерево. Первая история повествует о гамадриаде, которая была обречена на скорую смерть, ибо дуб, в котором она жила, уже накренился и должен был упасть. Однако некто Ройк из Книда приказал подпереть дуб стойками, и нимфа осталась жива...

Героиня второй истории, гамадриада по имени Просопелия, тоже, «будучи едина с дубом, в котором рождена, была обречена на погибель». Харон не объясняет, что именно угрожало дереву, но из контекста можно допустить, что его подмывала река. Однако некто Аркад «развернул реку и сделал земляную насыпь». Благодарная гамадриада вступила со своим спасителем в любовную связь и родила ему двух сыновей; их потомки стали именоваться аркадцами, а окрестные земли — Аркадией. В результате всех этих изысканий Олег Ивик едва не пришёл к скорбным, хотя и не оригинальным выводам о смертности гамадриад.

Но существует по крайней мере один источник, в котором изложена диаметрально противоположная точка зрения. У Нонна Панополитанского в «Деяниях Диониса» подробно описывается разного рода истребление леса, наводившее ужас на гамадриад, которые при этом вынуждены были спасаться бегством и искать себе новые жилища. Это было, конечно, весьма печально, но всё же не смертельно. Некоторые гамадриады опасались утраты своих древесных стволов, потому что те служили им убежищем, и девственные нимфы боялись, что, лишившись их, станут жертвами мужских домогательств. Они уверяли, что предпочтут погибнуть под топором дровосека, и просили разить их не в крону дерева, а в грудь.

Одно это уже свидетельствует о том, что утрата дерева не влекла за собой гибели добродетельных нимф и могла привести в худшем случае к утрате девственности... Таким образом, проблема смертности гамадриад так и не была решена авторами настоящей книги окончательно.

В «гомеровском» гимне Афродите смертными названы «горные нимфы с грудями высокими», но, вероятно, имелись в виду не ореады, а дриады, точнее, гамадриады. Невысокие горы Греции и Малой Азии, как правило, покрыты лесом, и ореады, обитая в горах, неизбежно жили среди деревьев. Поэтому разница между ореадами и гамадриадами могла быть стерта. Богиня рассказывает своему любовнику Анхизу, что этим нимфам предстояло выкормить их будущего ребёнка:

Здесь обитают они, на горе на божественной этой.

Род их — особый; они не бессмертны, но также не смертны:

Долгое время живут, амвросийской питаются пищей

И в хороводах прекрасных участвуют вместе с богами.

Их в закоулках уютных пещер заключают в объятья

С лаской любовной силены и Аргуса зоркий убийца.

С ними, как только родятся они, появляются на свет

Из многоплодной земли на высоких горах либо сосны,

Либо высокие дубы, прекрасные зеленью пышной.

Стройно стоят и высоко. Священною рощей бессмертных

Их называют. И люди рубить их железом не смеют.

Но наступает судьбою назначенный час умиранья —

И на корню засыхают деревья прекрасные, гибнет

И отмирает кора, опадают зелёные ветви.

В это же время и души тех нимф расстаются со светом.

© Сгенерировано при помощи ИИ

Бессмертные создания

Силены, которые, согласно уверениям Афродиты, заключали в объятия нимф, были низшими божествами плодородия из свиты бога Диониса. Они славились любовью к вину, задиристым нравом и уродливой внешностью, имели лошадиные хвосты и копыта — но нимф, видимо, не смущали эти особенности внешности и характера. Впрочем, некоторые нимфы тоже увлекались вином — это были спутницы Диониса, вакханки, или менады (отметим, что так называли и обычных смертных женщин, участвовавших в оргиях бога виноделия).

Нимфы питали пристрастие и к сатирам, которые тоже входили в свиту Диониса и которых нередко украшали не только копыта (часто козлиные), но и шерсть, рожки, а иногда и лошадиные уши. Что же касается «убийцы Аргуса» — напомним, что под этим именем был известен бог Гермес, убивший несчастного сторожа превращенной в корову Ио: по своим внешним данным он гораздо больше подходил в качестве любовника для лесных красавиц.

Большинство нимф, кроме, по крайней мере, некоторых гамадриад и ореад, были бессмертны. В «Одиссее» упомянут грот, «где собирались для плясок прекрасных бессмертные нимфы». Нимфа Калипсо питалась нектаром и амброзией — пищей богов — и была «ни смерти, ни старости… не подвластна». Она мечтала сделать бессмертным и полюбившегося ей Одиссея, но царь Итаки отверг предложенный ему дар.

Нимфы славились красотой, они ведали плодородием, некоторые из них могли пророчествовать и исцелять. В орфическом гимне, посвящённом нимфам, говорится:

Вы, преблагие, растите плоды, луговые, святые!

Тропы извилисты ваши, пещеры и гроты вам любы,

Вы, ключевые, бегуньи бродячие, с поступью лёгкой,

В каплях росы и в цветах, то видны вы, то вновь невидимки,

Горных жилицы лощин, вы танцуете с Паном на склонах,

Яркие звёзды, течёте по скалам, поющие звонко.

Девы полей и ручьёв, лесные и горные девы,

Вы, благовонные, в белых одеждах, с дыханием нежным,

Вы, о пастушьи, подруги зверью, вы богаты плодами.

Нежным, вам люба прохлада, всё кормите, всё вы растите...

Ничто человеческое не чуждо

Но было бы неверно представлять нимф как существ, связанных только с природой и чуждых трудов и благ цивилизации. Многие из них занимались традиционными женскими ремёслами. И хотя жили они обычно не в домах, а в пещерах и гротах, в этих гротах могли стоять ткацкие станки. Вот какую картину застал Гермес, навестивший нимфу Калипсо на её острове:

Шёл он, пока не достиг просторной пещеры, в которой

Пышноволосая нимфа жила. Её там застал он.

На очаге её пламя большое пылало, и запах

От легкоколкого кедра и благовоний горящих

Остров охватывал весь. С золотым челноком обходила

Нимфа станок, и ткала, и голосом пела прекрасным.

Подобным образом описана в «Одиссее» и пещера нимф на острове Итака:

Много находится в этой пещере амфор и кратеров

Каменных. Пчёлы туда запасы свои собирают.

Много и каменных длинных станков, на которых наяды

Ткут одеянья прекрасные цвета морского пурпура.

Нимфы не слишком часто показывались людям, тем не менее сохранились свидетельства об их контактах, которые продолжались уже во вполне историческое время. Так, эпитафия некоего римского офицера эпохи Ранней империи завершается словами: «Хотел увидеть нагих нимф — увидел».

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