Библия как учебник литературы и магия дедукции: что читает Евгений Водолазкин

В проекте «Что почитать» представители бизнеса, науки и культуры рекомендуют книги, которые произвели на них наибольшее впечатление и дали прикладные знания.

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Героем этого выпуска стал один из самых известных русских прозаиков современности Евгений Водолазкин. Его романы «Лавр», «Авиатор» и «Чагин» были отмечены премиями «Большая книга», а роман «Брисбен» стал лауреатом национального конкурса «Книга года» в номинации «Проза года». В мае этого года вышла новая книга писателя «Последнее дело майора Чистова» — детективная история, в которой фигурируют убийство в Петербурге и робот-подозреваемый. В беседе с «Рамблером» Евгений Водолазкин назвал книги, которые его вдохновляют.

Библия

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В ней присутствуют все основные модели, которые впоследствии будут развиваться в литературе. Если человек хочет прочитать о любви, войне, мире, о чем угодно, он всё это может найти в Библии.

В христианских странах Библия была продуктивной моделью для того, чтобы писать об истории. Например, историческое повествование в Средневековье, русская летопись или ирландские хроники строились по Библии.

Кроме того, это художественное произведение высочайшего класса. В нём есть необычные слова и выражения, некоторые лично мне дарят чувство полёта. Допустим, в Книге пророка Даниила, которая входит в Ветхий Завет, во время пира вавилонского царя Валтасара на стене появляется надпись «Мене текел фарес», и никто не может понять её значение. Пророк Даниил так объясняет это Валтасару: «Это значит, что ты взвешен на весах Всевышнего и найден очень лёгким». Это гениальная фраза.

Или, например, когда Христос исцелил десять прокажённых, велел им засвидетельствовать исцеление у священника, они засвидетельствовали и обратились к своей повседневной жизни. И только один пришёл поблагодарить Иисуса за исцеление. И Христос спрашивает — в церковнославянском варианте это звучит фантастически хорошо — «Не десять ли очистишася? да девять где?» Это удивительная по красоте фраза.

Ещё меня завораживает то, как библейские герои отвечают вопросом на вопрос. Например, когда Бог говорит Каину: «Где брат твой Авель?», то Каин вместо того, чтобы сказать как есть, очень хитро строит фразу. Он отвечает: «Разве сторож я брату моему?»

«Робинзон Крузо»

Автор: Даниель Дефо

© Издательство «Эксмо»

Я с детства очень люблю эту книгу. Она фигурирует у меня в разных романах. На мой взгляд, в ней описана модель сотворения цивилизованного мира, потому что по сюжету из пустоты на ровном месте возникает цивилизация. На острове живёт человек, который возделывает землю и общается с Богом, — и больше ничего. Это словно сведение всех числителей и знаменателей к наиболее простой, но не упрощённой модели мира.

Книга удивительна и как литературное явление, потому что очень мало произведений, где большую часть сюжета действовал бы только один герой. Иногда, когда я попадаю на переполненный пляж и страдаю от обилия людей, начинаю думать о Робинзоне Крузо. И думаю, что есть и такой способ исправить действительность. Ведь на острове Робинзона долгое время не было лишних людей, и только спустя много лет появились туземец Пятница, отец этого туземца и другие персонажи.

«Капитанская дочка»

Автор: Александр Пушкин

© Издательство «МИФ»

Эта повесть Пушкина удивительна тем, что она кажется очень простой, но написать такую же очень сложно. В ней нет никаких особых литературных приёмов, это повествование в его исконном смысле, просто передача истории. Но Александр Сергеевич сумел сделать это такими словами, которые никто после него не находил. Я бы вообще обязал всех читать и перечитывать «Капитанскую дочку».

Книги о Шерлоке Холмсе

Автор: Артур Конан Дойл

© Издательство «Эксмо»

Когда я писал «Последнее дело майора Чистова», то ориентировался на множество детективов. Но из своих любимых книг этого жанра выделю книги о Шерлоке Холмсе. Мне очень нравится дедуктивный метод, который применяет главный герой, когда по мельчайшим деталям Холмс может узнать о человеке очень много. Например, сыщик способен угадать, что какой-то персонаж приехал из деревни на повозке с сеном, потому что на ботинках у этого персонажа глина, которая встречается только в определённых местах вдали от Лондона, а к штанам прилипло сено, но в самом Лондоне сена нет. Мне очень нравятся такие всезнающие люди, как Шерлок Холмс.

«Волшебная гора»

Автор: Томас Манн

© Издательство «Азбука»

Главный герой этого философского романа, молодой инженер Ганс Касторп, едет навестить больного туберкулёзом кузена в санаторий высоко в горах. Неспешный ход жизни этого места и общение с другими пациентами санатория, например кофейным магнатом Пепперкорном, иезуитом Нафта, доктором Беренсом, так увлекают Ганса, что вместо трёх недель он задерживается здесь на семь лет. А над Европой тем временем сгущаются тучи мировой войны.

Эта книга интересна мне не только как читателю, но и как писателю. Манн в ней виртуозно управляет временем. Она буквально сводила меня с ума, настолько она чётко и умно написана. И в целом я большой поклонник Томаса Манна.

Душа, ИИ и Бармалеев: читаем отрывок из нового романа Евгения Водолазкина «Последнее дело майора Чистова»