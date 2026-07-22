Как начиналась карьера Энтони Хопкинса — читаем отрывок из мемуаров голливудского актёра

В издательстве «Альпина Паблишер» в июле вышли мемуары известного голливудского актёра Энтони Хопкинса «Мы справились, парень».

© Tim P. Whitby/Getty Images

Энтони Хопкинс — один из величайших актёров современности, обладатель двух «Оскаров», пяти премий BAFTA, двух «Эмми» и даже рыцарского звания. Он родился 31 декабря 1937 года в портовом городе Нит-Порт-Толбот в Уэльсе (Великобритания) в семье пекаря. Вдохновлённый земляком Ричардом Бёртоном, в 15 лет Хопкинс решил стать актёром. Он окончил Королевский валлийский колледж музыки и драмы, затем RADA (Королевская академия драматического искусства), работал в малоизвестных театрах, а в 1965 году легендарный режиссёр Лоуренс Оливье пригласил его в Королевский национальный театр в Лондоне.

Прорыв в кино случился в 1968 году — роль Ричарда Львиное Сердце в «Льве зимой» принесла актёру первую номинацию на BAFTA. Всемирная слава обрушилась на Хопкинса в 1991 году, когда он сыграл Ганнибала Лектера в триллере про каннибала «Молчание ягнят». За эту роль исполнитель получил свой первый «Оскар». Второй раз Хопкинс был отмечен этой наградой в 2021 году за роль стареющего отца с деменцией в фильме «Отец» (картина вышла в 2020 году). Он стал самым возрастным актёром в истории, удостоенным этой награды, — на тот момент Хопкинсу исполнилось 83 года. Всего на счету артиста более 150 ролей, включая полнометражные фильмы, телекартины и мини-сериалы, согласно данным крупнейшей в мире базы данных о кино IMDb.

В своих мемуарах Энтони Хопкинс рассказывает о непростом детстве, взрослении, первых работах в театре и кино, блестящей карьере в Голливуде, личной жизни и принципах, которые он пронёс через всю жизнь. Также в книгу вошли фотографии из личного архива актёра.

С разрешения издательства «Рамблер» публикует отрывок из книги о том, как начиналась актёрская карьера Энтони Хопкинса в лестерском театре Phoenix.

© «Альпина Паблишер»

Перед выпуском из RADA я спросил своего преподавателя Кристофера Феттеса:

— Что мне делать дальше?

— Учиться на опыте, — ​ответил он. — ​Просто продолжай учиться. Не забивай себе голову лишним — ​делай своё дело. Пойми, совершенства не достичь. Просто старайся изо всех сил.

Я принял его слова близко к сердцу — ​и как актёр, и как человек. И по сей день я верю в движение вперёд. «Надо просто делать своё дело» — ​мой универсальный ответ на большинство проблем, и чаще всего он оказывается верным.

В 1963 году, в последнюю неделю выпускного семестра, я подал заявку в лестерский театр. Пришёл ответ: «Прослушивание на Сент-Джайлс-сквер». Я явился, познакомился с режиссёром, и тот нанял меня прямо на месте. Так в лестерском театре Phoenix началась моя первая по‐настоящему профессиональная работа — ​на этот раз никаких обязанностей помощника завсценой в нагрузку.

Мне посоветовали комнатушку в паре миль от центра Лестера — ​за такие скромные деньги вполне сносную. Тогда это называлось «бедсит»: кровать, кресло, закуток за зана­веской, чтобы вешать одежду. И газовый камин для обогрева комнаты.

Phoenix входил в Мидлендскую группу и был новым репертуарным театром с двухнедельным циклом постановок. Для 25‐летнего валлийского парня из Порт-Толбота — ​вполне себе неплохо. Размещался театр в новом муниципальном здании — ​это был авангардный проект с залом на 250 мест и сценой внутри него, достаточно камерный для пьес Гарольда Пинтера и Арнольда Уэскера.

Для торжественного открытия Phoenix выбрали «Сваху» Торнтона Уайлдера — ​фарс о неугомонной кумушке Долли Галлахер Леви, всюду сующей свой нос. (Позже из этой пьесы сделали куда более известный мюзикл — ​«Хеллоу, Долли!».) Мне досталась роль одного из официантов в ресторане Harmonia Gardens — ​сплошная буффонада и клоунада.

На репетициях режиссёр Клайв Перри вдруг начал относиться ко мне с подчёркнутой враждебностью и пренебрежением. Игнорировал меня, когда я говорил «доброе утро» или пытался завести любой самый невинный разговор. А однажды утром, в среду, он набросился на меня как кот на мышь:

— Да что с тобой такое? Господи боже, играй ты хоть чуточку смешнее. Это, между прочим, комедия. А ты — ​просто деревенщина неотёсанная.

Я принялся мысленно планировать его убийство.

В перерыве на кофе, когда я сидел за столиком в фойе театра, ко мне подошёл один из актёров. Я мысленно занёс его в категорию тех, от кого тоже не стоит ждать ничего хорошего.

Он поставил поднос на мой стол.

— Можно? — ​спросил он.

Я пожал плечами:

— Дело твоё.

Через пару минут он представился:

— Дэвид. Дэвид Свифт. А ты Тони, верно?

— Энтони Хопкинс.

Он принялся меня расспрашивать — ​откуда я, чем занимался. Я немного оттаял, и мы разговорились. А потом Дэвид вдруг ни с того ни с сего посоветовал мне не брать в голову нападки режиссёра.

— Такой уж у него метод. Режиссёры обожают заводить себе мальчиков для битья. Это помогает им чувствовать себя важными шишками. А по‐моему, ты в этой сцене играешь очень даже смешно. Не парься.

После перерыва мы вернулись на сцену. Когда мы снова прогоняли тот же самый кусок, режиссёр вскочил со своего места в зрительном зале и истошно завизжал:

— Ну сколько можно?!

Я подошёл к краю сцены и уставился на него своим фирменным взглядом, выражающим непробиваемую отрешённость: чего тебе ещё?

— Ты что, не можешь сыграть как надо? Да что с тобой такое?! — ​надрывался он.

© Radio Times/Getty Images

И тут из меня вырвался тот самый тихий, ледяной голос, которым я восемь лет назад осадил отца:

— Заткни свой поганый кротовый рот, — ​размеренно отчеканил я.

Кто‐то нервно хохотнул. Я спустился со сцены и пошёл к выходу. Ну вот, опять понеслось. Интересно, куда меня занесёт на этот раз?

Режиссёр догнал меня в кофейне в фойе. Там за столиками сидели какие‐то случайные посетители и мирно потягивали свой пенистый капучино.

— Ты куда это собрался? — ​требовательно гаркнул он.

— Как куда? Я ухожу, — ​я развернулся и зашагал к выходу. — ​Найдите себе другого идиота, готового терпеть ваше дерьмо!

— Да как ты смеешь?

Я остановился и обернулся.

— Что вы сказали?

Тут из своего кабинета выскочил администратор зала Лесли Твелвтриз — ​хотел выяснить, что за шум. Он полностью оправдывал свою фамилию — ​долговязый, растерянный джентльмен, беспомощно размахивающий руками в полном шоке и смущении от того, что мы устроили перепалку прямо на глазах посетителей кафе.

— Да как ты смеешь так со мной разговаривать! — ​Лицо режиссёра сделалось свекольного цвета.

«Хоть бы ты сдох», — ​подумал я.

— Засунь свой спектаклишко и свой драгоценный убогий театрик прямо в свою тупую писклявую задницу.

Мистер Твелвтриз заскакал вокруг, пытаясь предотвратить небольшую пиар-катастрофу:

— Тони, прошу тебя, Тони, будь благоразумен.

Дэвид Свифт вышел из зрительного зала в фойе и взял меня за руку.

— Пойдём, Тони, не стоит оно того. Брось.

Режиссёр выглядел напуганным. Отлично. Я знал, что больше он ко мне не полезет. Мне чертовски нравилось нарываться на неприятности.

Время обедать. Вернусь в два.

Обедал я в пабе Bowling Green на той же улице. Одно из тех фахверковых зданий с латунными подковами на стенах. За барной стойкой, как обычно, суетились жизнерадостные хозяин и хозяйка, тоже казавшиеся частью интерьера. Каждый день я выпивал две пинты эля Newcastle Brown и съедал сэндвич с сыром.

В тот день после обеда я вернулся в театр. Я понятия не имел, уволили меня или нет. Мне было плевать. Но в гримёрке остались кое-какие мои вещи — ​книга и шарф. Не бросать же их там.

Дэвид Свифт и Энтони Мортон всё ещё торчали в кофейне. Заметив меня, Мортон притворно съёжился и скорчил испуганную физиономию:

— А вот и наш вельштерьер Таффи! Только не бей меня, умоляю!

Оба расхохотались, ​потому что, в конце концов, это и правда было смешно: мой праведный гнев и мой неукротимый валлийский нрав.

Похоже, увольнение мне всё-таки не грозило. Когда мы шли обратно в зрительный зал, Мортон тронул меня за локоть.

— Молодец, парень. Никогда этого не терпи. И запомни: Illegitimi non carborundum.

— Нон... что? — ​переспросил я.

— Non carborundum. Псевдолатынь. Означает «Не дай ублюдкам стереть тебя в порошок». Всё у тебя будет отлично. Дай обниму.

И он быстро обнял меня. Всё это было мнё ещё в новинку — ​вся эта театральная фамильярность, актёрское панибратство, все эти обнимашки и «дорогуши». Помнится, я ещё подумал: «Нет, мой старик, Дикки-бой Хопкинс, такого бы точно не одобрил».

Когда я вернулся в зал и поднялся на сцену, атмосфера разительно переменилась. Стояла мёртвая тишина. Репетиции продолжились. И больше никаких визгов.

Я ещё много лет то и дело вспоминал эту псевдолатинскую фразу, а потом замечал, как она всплывает то в песнях, то в речах политиков: «Не дай ублюдкам стереть тебя в порошок».

Латынь паршивая, зато совет — ​на вес золота. Мои внезапные вспышки защитной агрессии порой доставляли мне неприятности, но они же не позволяли другим вытирать об меня ноги.

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