Что читать перед «Одиссеей» Нолана: от Гомера и мифов до современных пересказов

Выход «Одиссеи» Кристофера Нолана — повод снова открыть для себя историю, которой почти три тысячи лет. Но чтобы разобраться в хитроумных планах Одиссея, причинах гнева Посейдона, богах Олимпа и героях Троянской войны, необязательно сразу обращаться к древнегреческому оригиналу. «Рамблер» подобрал книги, которые помогут разложить по полочкам античный мир: от запутанных родословных богов и героев до истории Троянской войны и философских идей, которые скрываются за знакомыми сюжетами.

© Сгенерировано при помощи ИИ

Перед просмотром фильма: лёгкий вход в мир античных мифов

«На изящном: мифы в искусстве. Современный взгляд на древнегреческие мифы»

Автор: Мария Аборонова.

Издательство: «Бомбора».

© «Бомбора»

Древнегреческие мифы редко ассоциируются с лёгким чтением, но искусствовед, автор телеграм-канала Art is new sexy и колумнист журнала «Правила жизни» Мария Аборонова придерживается иного мнения. В своей книге она превращает античную мифологию в увлекательный нон-фикшен, где Олимп больше напоминает бесконечную семейную драму с интригами, изменами и борьбой за власть, чем собрание величественных богов.

Аборонова пересказывает самые известные истории древности: о свержении Урана, Кроносе, поглотившем собственных детей, любовных похождениях Зевса и ревности Геры, подвигах легендарных героев — и комментирует их с точки зрения современной психологии и поп-культуры. Тут же автор объясняет сюжеты картин Рубенса, Брейгеля, Тициана и других мастеров, показывая, как античные мифы вдохновляли великих художников.

Книга помогает разобраться в мире, из которого выросла «Одиссея»: понять, как устроен Олимп, почему Посейдон становится главным врагом Одиссея, какую роль в судьбе царя Итаки играют Афина и Гермес и что на самом деле символизируют мифические чудовища. Побочный эффект: в музеях читатели начнут узнавать олимпийцев в лицо.

«Греческие и римские мифы. От Трои и Гомера до Пандоры и „Аватара“»

Автор: Филипп Матышак.

Издательство: МИФ.

© МИФ

Историк и преподаватель Кембриджского университета доктор Филипп Матышак показывает, как древние мифы продолжают жить в современной культуре. В своей книге он проходит путь от рождения олимпийских богов и подвигов Геракла до Троянской войны и странствий Одиссея, объясняя, почему античные сюжеты веками вдохновляют писателей, художников и режиссёров.

Матышак рассказывает, кто такая Пандора, почему бренд Nike получил имя богини победы и какие древние идеи скрываются за знакомыми образами из кино и литературы.

Эта книга — путеводитель по мифологии, который связывает древние архетипы с феноменами современного кинематографа и массовой культуры.

«Троя»

Автор: Стивен Фрай.

Издательство: «Фантом Пресс».

© «Фантом Пресс»

«Троя» завершает авторскую трилогию известного британского писателя и актёра Стивена Фрая о греческих мифах, куда также вошли «Миф» и «Герои». Фрай смотрит на античность без музейного пафоса: даже боги у него спорят, ошибаются, строят интриги и оказываются удивительно похожими на обычных людей.

В «Трое» автор рассказывает историю предваряющей странствия Одиссея Троянской войны от основания города Трои до его гибели, объясняет причины конфликта греков и троянцев, роль Одиссея в падении Трои и происхождение легенды о троянском коне.

Книга, написанная понятным языком, с юмором и без какого-либо пафоса, помогает разобраться в родственных и политических взаимосвязях героев поэмы Гомера, что может существенно облегчить просмотр картины Нолана.

Главные тексты: первоисточник и путеводитель по античности

«Одиссея»

Автор: Гомер.

Издательство: редакция «Неоклассик» издательства АСТ.

© Редакция «Неоклассик» издательства АСТ

«Одиссея» Гомера — первоисточник фильма Кристофера Нолана и один из главных текстов европейской культуры, написанный почти три тысячи лет назад. Это история царя Итаки, который после победы в Троянской войне десять лет пытается вернуться домой. На его пути оказываются циклоп Полифем, сирены, Сцилла и Харибда, волшебница Цирцея и разгневанный Посейдон — словом, все возможные испытания.

Издание редакции «Неоклассик» от АСТ интересно прежде всего легендарным переводом Викентия Вересаева, который до сих пор считается одним из самых точных и при этом наиболее понятных современному читателю. Книгу дополняют подробные комментарии, словарь мифологических имён и карта странствий Одиссея на форзаце — полезная вещь, если читатель вдруг перестаёт понимать, на каком острове герой оказался на этот раз.

Издание украшают классические иллюстрации знаменитого американского художника Ньюэлла Уайета — одного из самых известных мастеров книжной графики XX века. После такой подготовки можно будет с чистой совестью обсуждать, где Кристофер Нолан остался верен Гомеру, а где всё-таки решил поспорить с классиком.

«Легенды и мифы Древней Греции»

Автор: Николай Кун.

Издательство: «Иллюминатор».

© «Иллюминатор»

Есть книги, которые давно стали частью культурного кода. «Легенды и мифы Древней Греции» историка и профессора Московского университета Николая Куна — одна из них. Больше 100 лет по ней знакомятся с античной мифологией школьники, родители, преподаватели и все, кто хочет наконец перестать путаться в олимпийских богах, героях и чудовищах.

Впервые опубликованная в 1914 году, книга выдержала сотни переизданий и до сих пор считается самым авторитетным и удобным русскоязычным путеводителем по античной мифологии. Николай Кун сумел собрать в одном томе практически всю мифологическую вселенную Древней Греции — от рождения мира из Хаоса до Троянской войны и странствий Одиссея.

После Куна греческая мифология перестаёт быть хаотичным набором имён: боги, герои и чудовища обретают своё место в истории и свою роль в судьбе Одиссея.

Другой взгляд: истории героев, которые остались за кадром

«Цирцея»

Автор: Мадлен Миллер.

Издательство: Corpus.

© Corpus

Цирцея — могущественная волшебница, дочь бога солнца Гелиоса, которая на целый год задерживает Одиссея на острове Ээя. И у Гомера, и в фильме Кристофера Нолана Цирцея появляется лишь в одном из эпизодов странствий Одиссея. Но в романе Мадлен Миллер именно она становится главным героем истории.

Американская писательница, филолог и специалист по античной литературе превращает мифическую колдунью в сложную героиню современной прозы. Автор показывает Цирцею не как злодейку, превращающую моряков в животных, а как женщину, чужую среди богов и не желающую жить по их правилам.

Открыв в себе дар магии, Цирцея обретает собственную силу, но оказывается изгнана на необитаемый остров. Там она встречает Одиссея, рожает от него сына Телегона и снова сталкивается с богами, готовыми вмешаться в её судьбу.

Роман предлагает посмотреть на знакомый миф глазами самой Цирцеи и понять, что происходило за пределами истории Одиссея. Книга стала международным бестселлером и была переведена более чем на 30 языков.

«Клитемнестра»

Автор: Костанца Казати.

Издательство: Inspiria.

© Inspiria

Пока Одиссей десять лет сражался под стенами Трои, дома оставались женщины, которым тоже пришлось вести свою войну. Роман американской писательницы Костанцы Казати рассказывает историю Клитемнестры — жены царя города Микены Агамемнона. Жена брата Агамемнона, царя Спарты Менелая, Елена приходится ей родной сестрой. Похищение Елены троянским принцем Парисом становится причиной Троянской войны. Агамемнон и Менелай собирают войско, чтобы идти на Трою, а Клитемнестра остаётся ждать мужа дома. Когда он возвращается в статусе победителя, Клитемнестра убивает его.

Автор, изучавшая древнегреческий язык и античную литературу, превращает известную трагедию в психологический роман о власти, предательстве и мести. В центре книги — жизнь женщины, которую античные авторы чаще всего показывали только как убийцу Агамемнона. Казати возвращает ей прошлое: Клитемнестра растёт в Спарте, где женщины обладают необычной для Древней Греции свободой, учится владеть оружием и привыкать к суровым законам своего мира.

Её брак с Агамемноном полон трагедий: ещё до того, как стать царём Микен, Агамемнон убивает её первого мужа Тантала и их новорождённого сына, а спустя годы приносит в жертву их дочь Ифигению ради успеха похода на Трою. Месть Клитемнестры царственному супругу — ответ на годы боли, потерь и унижений.

Для зрителей «Одиссеи» Кристофера Нолана роман даёт важный контекст: за победой греков над Троей скрывается история разрушенных семей и персонажей, которым есть за что отвечать. Одиссей знает, что после Троянской войны опасности могут ждать героя даже дома: Агамемнон вернулся с победой, но погиб от руки Клитемнестры. Поэтому неудивительно, что царь Итаки, проведший 20 лет вдали от дома, рассматривает возвращение не как счастливый финал, а как проверку — в том числе и для Пенелопы.

Глубже мифа: история, философия и смысл античных сюжетов

«Занимательная Греция»

Автор: Михаил Гаспаров.

Издательство: АСТ.

© АСТ

С момента первого выхода в 1995 году «Занимательная Греция» стала классикой российского просветительского нон-фикшена и выдержала множество переизданий. В этой книге выдающийся советский и российский филолог, переводчик и академик Михаил Гаспаров открывает читателю повседневную жизнь Древней Греции с её городами, законами, войнами, театрами и привычками людей.

Гаспаров подробно рассказывает, почему античные греки ценили воинскую славу, как работали законы гостеприимства, зачем устраивали театральные состязания и каким было общество, породившее героев Гомера. Автор делает упор на быт и историю, хотя и мифологии в книге тоже находится место — правда, только в послесловии.

«Диалектика мифа»

Автор: Алексей Лосев.

Издательство: АСТ.

© АСТ

Алексей Лосев — философ, филолог-классик и один из крупнейших исследователей античной культуры XX века. В «Диалектике мифа» он исследовал природу мифа и объяснил, почему истории о богах и героях сохраняют силу спустя тысячи лет. Впервые книга вышла в 1930 году и стала причиной ареста Лосева, поскольку в ней он отвергал марксизм. После публикации власти конфисковали тираж, а сам философ был отправлен в лагерь, где провёл три года.

В своём произведении Лосев предлагает смотреть на миф глазами древнего человека: для него боги или пророчества — не сказочные элементы, а реальные силы мира, в котором живёт герой. Такой подход помогает иначе прочитать «Одиссею»: понять, почему Одиссей сражается с чудовищами и принимает на себя гнев богов не как персонаж фантастической истории, а как человек внутри определённой картины окружающей его действительности.

После прочтения этой книги «Одиссею» Нолана можно будет смотреть на другом уровне: замечать за приключением героя глубокую систему образов, страхов и представлений о мире, которая сформировалась тысячи лет назад.

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.

Ложь без намёка? Тест по русским сказкам, которые мы помним неправильно