Не только «Гарри Поттер»: подборка детективов Джоан Роулинг. Карточки

31 июля знаменитой британской писательнице Джоан Роулинг исполняется 61 год. Она не только автор книг о Гарри Поттере, но и создательница популярной серии детективов «Корморан Страйк», которую выпускает под псевдонимом Роберт Гэлбрейт. Главные герои — потерявший ногу во время службы в Афганистане частный сыщик Корморан Страйк и его помощница Робин Эллакотт. Сейчас опубликовано восемь романов, анонсирован девятый, всего в серии запланировано 10 книг. По мотивам произведения снято шесть сезонов сериала телеканала BBC One «Страйк». Рассказываем, о чём идёт речь в каждой из книг и чем они интересны.

© Ik Aldama/globallookpress.com

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