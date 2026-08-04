«Почувствуем эту боль»: чем может быть полезна работа с грубым начальником

В издательстве «Альпина Паблишер» вышла книга Екатерины Петелиной «Счастливый понедельник. Как расти, добиваться успеха и получать удовольствие от работы каждый день».

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Финансист и управленец Екатерина Петелина сделала впечатляющую карьеру в банковской сфере. Она была заместителем председателя правления банка ВТБ24, возглавляла российский офис компании Visa, а затем стала главным операционным директором Visa в регионе Северной Америки (США и Канада).

В своей книге Петелина рассказывает, как успешно строить карьеру и оставаться при этом счастливым человеком. В предисловии к изданию автор подчёркивает: в нём не будет лайфхаков, как «срезать путь» или «поработать поменьше, получить побольше». «Я постараюсь дать полезные советы, которые позволят сделать работу эффективнее, приятнее, интереснее — но не как её избежать», — отмечает Петелина.

Книга разделена на пять больших глав. «Выбор работы» посвящена тому, как правильно выбрать место, где строить карьеру, как подготовиться к собеседованию и вести себя в процессе. В «Подчинённых» Петелина пишет, как подбирать команду, взаимодействовать с ней и увольнять человека, если он не подходит на должность. В «Начальниках» рассказывается, как строить отношения с вышестоящим руководством: что любят начальники, что им не нравится и как коммуницировать с ними исходя из их особенностей.

В главе «Коллеги» автор описывает, как продуктивно общаться с коллегами, стоящими с читателем на одной ступени, отмечая, что именно с такими сослуживцами строить отношения сложнее всего. В «Ты сам» Петелина даёт советы, как соблюдать внутренний баланс и оценивать, насколько человек счастлив на своём рабочем месте. В конце каждой главы автор даёт три упражнения, чтобы прочитанное оказалось максимально полезным.

С разрешения издательства «Рамблер» публикует отрывок о том, почему важно обращать внимание на состояние отрасли и компании, в которых планируется сделать карьеру, и чему можно научиться у грубого начальника.

© Издательство «Альпина Паблишер»

«На кого ты работаешь?»

Есть один момент — он важен в первую очередь для тех, кто хочет делать карьеру и стоит в начале или середине этого пути. Оговорюсь сразу: если вы понимаете, что вам неинтересны карьерные высоты, это абсолютно нормально. Очень и очень уважаю людей, которые, дойдя до определённой ступени, спокойно и осознанно на ней остаются долгие годы. Не потому, что не могут двигаться дальше, а потому, что счастливы и нашли свой баланс. Не заставляйте себя делать карьеру, если вас это не зажигает. Это всё равно что не мечтать об олимпийской медали, но годами через «не хочу» заниматься нелюбимым спортом. Зачем? Всё равно медаль не получить: Олимпиаду выигрывают талантливые, целеустремленные, волевые, но при этом ещё и влюблённые в спорт. Если фактора влюблённости нет, вас обойдут те, кто обожает лыжи, бег, коньки…

Но если вы понимаете: да, карьера вам нужна, это интересно, вы хотите развиваться, обратите внимание на отрасль, в которую идёте. И отрасли, и компании развиваются циклами. И какие-то отрасли и компании сейчас на подъёме — виден их цикл развития. А какие-то — на спаде. Уже понятно: ещё год-два-пять — и они уйдут из активной жизни, как ушли пишущие машинки и плёночные фотоаппараты (да, сохранились как нишевый продукт, но не они сейчас правят рынком).

Анализируйте, в какой поезд вы садитесь: в тот, что со скоростью сверхзвукового экспресса мчит вперёд и вверх, или в старую пригородную электричку, что тихо едет и развозит дачников по их участкам (ничего не имею против старых электричек, но важно отдавать себе отчёт, куда вас привезёт ваш выбор).

Впрочем, возможно, вы — тот, у кого зажигаются глаза от антикризисного управления, и вы понимаете, как и когда дёрнуть стоп-кран у поезда, мчащегося под откос. И осознаёте, как и куда перенаправить компанию (или целую отрасль), чтобы она начала своё развитие на новом витке.

Тогда, наверное, вам нет смысла читать эту главу: вы и так чудесно разбираетесь в процессе выбора компании.

Личность босса

Помимо отрасли, есть ещё факт выбора самой компании и функции внутри неё. Например, если хочешь заниматься нейросетями, наверное, лучший выбор — это OpenAI или Google, которые определяют движение отрасли, но очень и очень хорошо быть просто в подразделении компании, которая нейронные сети внедряет, переформатируя свою операционную модель и эффективность.

Ещё один ответ на вопрос «На кого ты работаешь?» — это личность босса. За мою карьеру у меня были только шикарные, классные, невероятные начальники. Если можно написать в книге слово «офигительные», я так и напишу: «офигительные»! Они были (и есть) как раз такие.

Можно было бы назвать это случайностью, но каждого босса я выбирала. Для меня принципиально, кто тот человек, который будет моим начальником. И если я понимала: да, проект интересный, но мне будет очень трудно с таким боссом — я отказывалась.

Я работала в ВТБ, когда мне предложили возглавить отделение Visa в России. Это был очень интересный вызов. Невероятно интересный! Отрасль платежей бурно развивалась и росла, приходили новые технологии, на цифровые платежи переходили новые и новые денежные потоки (например, переводы друг другу по номеру телефона или пособия людям от государства на карточку вместо сберкнижки). Повышалась планка требований к безопасности и удобству.

С другой стороны, тогда стали появляться первые ощутимые санкции против России, менялся ландшафт игроков. Вместе с командой я должна была понять: какую стратегию мы ведём? Мы развиваем бизнес? Мы его сворачиваем? Мы плывём по течению? И как эту стратегию видит мой потенциальный босс? Готов ли он инвестировать? Готов ли он доверять? Готов ли он обсуждать или у него уже есть сложившееся мнение и ему нужен опытный операционщик, который качественно это отработает?

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У меня был свой взгляд на ситуацию, но что, если это только мой взгляд и в компании придерживаются прямо противоположной стратегии? Что, если он разговаривает на совершенно ином языке — в переносном, конечно, смысле.

Словом, чтобы принять решение, я должна была пообщаться с человеком, который станет моим начальником, и понять, подходим ли мы друг другу.

Его офис находился в Дубае. Я купила билет на самолёт в Дубай, чтобы встретиться со своим будущим начальником вживую. Потом, правда, стоимость билета компания мне компенсировала, но я была полностью готова заплатить за билет сама и не расстроиться, если бы вдруг выяснилось, что мы не сработаемся. Напротив, я бы порадовалась, что отделалась малой кровью. Но, к счастью, мы поняли, что можем сработаться.

На этапе переговоров важно понять, что именно хочет от вас ваш босс — и в смысле результата, и в смысле умения и навыков, которые вы привносите. Прекрасное попадание — когда вы даёте компании именно то, что она от вас хочет. Идеальное — когда от вас ждут и вас ценят за то, что вы умеете и любите делать. (Но тут я возвращаю вас к первому вопросу «Что ты делаешь?».)

«Учиться можно у каждого»

Любое общение, даже деловое, это всегда обмен. Поэтому неплохо бы на берегу понять, чему вы можете у босса научиться. Иногда я выступаю с лекциями о том, как строить карьеру. И мне говорят: «У меня такой ужасный начальник: хам, лентяй, наглец! Чему у него учиться?»

Мне сразу на ум приходит анекдот, над которым мы все смеялись много лет назад: «Вы не любите кошек? Да вы просто не умеете их готовить!»

Учиться можно у каждого. В идеале вы получаете то, что называется «хард скиллз» (hard skills), или «профессиональные навыки», — экспертизу в отрасли и в функции: учитесь металлургии или HR, осваиваете новые инструменты, технологии, системы.

Я, например, до сих пор изучаю платежи, это настолько глубокая, многогранная и быстро меняющаяся история, что исследовать её можно бесконечно.

Когда я работала в McKinsey, моя коллега говорила: «В Сбербанке и ВТБ работают “кадровые банкиры”: если вы хотите узнать, как устроен канонический банкинг, вам — туда». С тех пор прошло много лет, поэтому не поручусь, что в Сбере и ВТБ сейчас только «канонический банкинг», и уж точно не поручусь, что он — только в Сбере и ВТБ, но, думаю, моя мысль понятна.

Однако, помимо отрасли и функции, вы ещё и учитесь принимать решения, брать на себя ответственность и риски, делать сложный выбор, руководить людьми, структурировать проекты, выступать перед большим коллективом или на заседаниях правлений и комитетов, где принимаются решения. Учитесь отстаивать свою точку зрения или уступать.

Но ведь и это ещё не всё! Вы хотите от начальника поддержки, чтобы он вас направлял, развивал и прикрывал, если потребуется. Я могу продолжить этот абзац ещё предложениями из серии «чтоб не пил, не курил и цветы всегда дарил».

Хотите секрет? Ни один — ну вот честно! — ни один на свете начальник не обеспечит вам всего этого счастья на 100%. Поэтому на этапе выбора начальника выбирайте, что вам важнее. А когда уже сделали выбор, подумайте, что можно взять именно у этого босса, а что надо аутсорсить — компенсировать через другие отношения. К счастью, возможностей таких много — об этом чуть дальше.

© magnific/Magnific.com

У прямолинейного и жёсткого босса можно научиться уверенности, умению отстаивать свою точку зрения и приходить к решению самым коротким путём. А если уж он прямо хам и грубиян — прочувствуем эту боль на себе, запомним, что так не надо, и научимся у него тому, что он умеет хорошо, например структурировать необыкновенно сложные контракты или вести переговоры. Если босс не особо вникает в контент и не помогает с поиском правильного ответа — возможно, его сильная сторона — это подбор команды и делегирование.

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