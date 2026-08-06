Травматичный опыт или осторожность: почему Елизавета I так и не вышла замуж

В издательстве «Альпина нон-фикшн» вышла книга Дэвида Митчелла «Неугомонные: История английских королей и королев».

© Общественное достояние

Дэвид Митчелл — британский комик, актёр, сценарист и писатель. Любителям фильмов и сериалов он известен по ролям Марка Корригана в многосерийном проекте «Пип Шоу», Гарри Кейна в комедии «Фокусники» и Джона Тейлора в детективно-комедийном сериале «Людвиг». В 2009 году за роль Корригана Митчелл получил премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) как лучший комедийный актёр. Кроме того, он ведёт комедийную викторину «Невероятная правда» на радио BBC 4 и пишет аналитические статьи для изданий The Guardian и The Observer.

Митчелл — автор нескольких книг, в том числе автобиографии Back Story («Предыстория») и юмористического произведения This Mitchell and Webb Book («Это книга Митчелла и Уэбба»), которое Дэвид написал вместе со своим давним напарником и участником комического дуэта «Митчелл и Уэбб» Робертом Уэббом.

В «Неугомонных» Дэвид Митчелл доступно и с юмором рассказывает о британских монархах: от короля Артура (которого, как отмечает автор, не существовало) до Елизаветы I. Он иронично описывает внешность и привычки английских королей, раскрывает подробности их личной жизни и поясняет, какое влияние оказал каждый из правителей на политическую, религиозную и общественную жизнь страны.

С разрешения издательства «Рамблер» публикует отрывок о том, почему королева Елизавета I, несмотря на давление своего окружения, так и не вышла замуж.

© «Альпина нон-фикшн»

Правление Елизаветы, как и правление её отца, проходило под аккомпанемент мыслей о браке. В среднем на каждого из обоих приходилось по три супруга. Бедняжке Елизавете не досталось ни одного. Похоже, она ушла в могилу прямо с полки, где, надеясь до последнего, ждала своего парня.

На самом деле всё было не совсем так. Она не хотела выходить замуж, но считала недальновидным заявлять об этом открыто. Она подыгрывала своим ухажёрам, якобы рассматривая несколько кандидатур, в том числе короля Швеции Эрика XIV (ух ты, целых четырнадцать Эриков! Французы, помешавшиеся на Людовиках, к тому моменту добрались только до двенадцатого). Он выглядел забавным. И, более того, он и был таким — завоевал Эстонию, потом сошёл с ума, затем его свергли. Как правило, Елизавета использовала свой потенциал на рынке международных браков, чтобы добиться краткосрочной дипломатической выгоды, однако она никогда не позволяла всему этому зайти слишком далеко.

Не сомневайтесь, ей случалось влюбляться. В частности, она очень любила своего друга детства Роберта Дадли, ещё одного сына герцога Нортумберлендского — того самого, который пытался посадить на престол леди Джейн Грей. Ну да, мир тесен. Дадли ходил в фаворитах Елизаветы на протяжении большей части её правления, и, возможно, она подумывала выйти за него замуж, но он уже был женат.

А затем, в 1560 году, его жена умерла при подозрительных обстоятельствах, и люди стали думать, что не то он, не то Елизавета нарочно подстроили её смерть, чтобы иметь возможность пожениться. И как раз из-за этого подозрения их брак оказался решительно невозможным — так что, если их план состоял в этом, он никуда не годился. Никакой женитьбы у них не вышло, но вместо этого в 1564 году она сделала его графом Лестером.

Окружающие оказывали на Елизавету давление — потому что без официального замужества возникали сложности с вопросом о престолонаследии. Она была последней из детей Генриха VIII — двое других прожили недолго. Если бы Елизавета умерла, не оставив потомства, было бы неясно, кто станет следующим монархом, а вся история XV века указывала на то, что процесс выяснения этого вопроса окажется кровавым, — к тому же Реформация дала людям дополнительный повод ненавидеть друг друга. Когда в 1563 году Елизавета едва не умерла от оспы, её министры запаниковали, начали составлять списки предполагаемых кандидатур, а позднее в парламенте им были заданы серьёзные вопросы.

Так почему же она не вышла замуж? Нам следует отвергнуть ответы, предложенные в рамках системы ценностей её многочисленных экранных образов: что она якобы ни разу не влюблялась. Или же что она влюбилась в кого-то, но брак с ним противоречил традициям той эпохи. И что она никогда не соглашалась выйти замуж за другого. К чёрту всё это. Тот факт, что она ни в кого не была влюблена или была влюблена в кого-то другого, не мог помешать королевскому браку в XVI веке — как это не помешало браку принца Чарльза в XX веке. Члены королевской семьи не искали в браке любви, и брак без любви не исключал для монарха возможности найти любовь на стороне, если, конечно, вы не натыкались на совсем уж строптивую особу вроде Анны Болейн.

© Общественное достояние

Анна Болейн

Елизавета была дочерью Анны Болейн и поэтому, возможно, унаследовала частицу её строптивости — или, если подыскать для этого качества более позитивное определение, чувства собственного достоинства. Второму её родителю тоже был свойствен аномально высокий уровень самооценки. Не в этом ли духе — упрямого своеволия и бунтарства — сопротивлялась Елизавета и колоссальному давлению с целью склонить её к браку?

Я так не думаю. Она была хорошо образованна и очень умна. Кроме того, она была сформирована травматичным жизненным опытом. Её мать казнили, когда ей было два года, она росла с клеймом незаконнорождённой, пережила восстановление законного статуса и затем новое обвинение в незаконнорождённости. Её брат в своём завещании отодвинул её в очереди на престол в пользу случайных кузин, а её сестра-католичка на протяжении всего своего правления подозревала её в неверности, а после восстания Уайатта даже ненадолго заключила её в Тауэр.

Она взошла на трон в опасное время, когда все только о том и мечтали, чтобы она была мужчиной, и при этом половина этих мечтателей желали, чтобы она была католичкой. И поскольку за предыдущие полвека стандарт международных отношений несколько снизился, представители этой второй группы не гнушались попытками её убить. Как на всё это должен реагировать разумный человек? С осторожностью.

Отличительной чертой правления Елизаветы была осторожность. Она не вышла замуж, потому что выходить замуж было рискованно. Это привело бы к ослаблению её позиции. Отсутствие чёткой преемственности тоже её ослабляло — но, то ли по расчёту, то ли по умолчанию, она пошла на этот долгосрочный риск, предпочтя его более серьёзному и непосредственному экзистенциальному риску выйти замуж за неподходящего человека и, следовательно, связать себя узами подчинения ему.

«Не тем» человеком мог оказаться и английский дворянин, больше всего жаждущий власти, и иностранный принц с психическими отклонениями. Однако время шло, и, поскольку Елизавета и не думала умирать, магнаты всё меньше и меньше переживали из-за краткосрочных перспектив, а затем потихоньку все осознали, что она уже слишком стара для того, чтобы завести детей. Давление, связанное с необходимостью выйти замуж, сошло на нет — поскольку никакого проку от него для планирования престолонаследия уже не было.

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