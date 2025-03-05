Лиса из BLACKPINK заявила, что хочет поработать с поп-артисткой Charli XCX

Участница южно-корейского гёрлз-бэнда BLACKPINK Лиса, недавно выпустившая дебютный сольный альбом, рассказала, с кем из современных артистов хочет поработать. Ранее она уже выпускала коллаборации с британской поп-артисткой RAYE, американской рэпершей Doja Cat и прочими англоязычными музыкантами.

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Теперь Лиса мечтает о коллаборации с поп-артисткой Charli XCX, в прошлом году выпустившей вирусный танцевальный альбом BRAT. Корейская певица подчеркнула, что ей нравятся эстетика релиза и заложенные в нём идеи, передаёт Billboard.

Летом 2024 года альбом Charli XCX «BRAT» положил основу для культурного тренда brat girl summer. Он подразумевал ночной образ жизни, стремление жить в своё удовольствие и отказ соблюдать чужие правила. Само слово BRAT переводится как «сорванец». В конце года англоязычный словарь Collins назвал его «словом года».

Ранее стало известно, какой альбом Charli XCX хочет записать следом.

Поп-артистка Charli XCX заявила, что хочет записать альбом в стиле «эры Лу Рида»