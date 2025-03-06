Не меньше 10 зарубежных артистов выступят в России до конца 2025 года

Генеральный директор концертного агентства Say Agency Анна Субчева заявила, что в этом году в Россию приедут как минимум 10 иностранных артистов. По её словам, уже в ближайшие дни будет анонсировано одно шоу, которое состоится в рамках тура зарубежной звезды.

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Субчева отметила, что Россию посетят музыканты разных жанров из США и Европы. Правда, пока она не может раскрывать имена артистов, так как это нарушит условия контрактов. Как она рассказала изданию «Известия», договариваться о концертах в последнее время стало проще.

«На днях со мной связывался менеджер одного американского артиста — сам хотел, чтобы мы его подхватили тут, в России, в рамках его европейского тура», — поделилась Субчева.

Ранее агентство Say Agency организовало концерт американского хип-хоп-исполнителя DaBaby в Москве, который прошёл 28 февраля в VK Stadium. Недавно также было анонсировано шоу американского рэпера Offset. Оно состоится 18 апреля в МТС Live Холл.

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