Артистки поделились, с какими сложностями они столкнулись в музыкальной карьере

В преддверии 8 Марта «Рамблер» попросил разных артисток рассказать, через что им пришлось пройти в их карьерном пути. Исполнительницы также назвали любимые треки, которые мотивируют их на преодоление трудностей. Слушайте этот плейлист ниже.

© Соцсети Ирины Нельсон, предоставлено менеджментом артисток (2), Рамблер

Сюзанна

— В музыкальной индустрии из меня сразу хотели сделать сексуальный объект, чтобы продавать образ молодой женщины в соусе из провокации и некой полуобнажённости.

Когда я попала в мир шоу-бизнеса, мне было всего 17 лет. Я тогда была совсем неопытна в отношениях с мужчинами.

Мой продюсер на тот момент рассматривал меня как даму, с которой он не прочь закрутить роман. А я просто хотела работать, петь песни, репетировать материал, заниматься танцами и становиться лучшей в своей области.

К счастью, я нашла себя и чувствую себя комфортно. Мне не нужно никому ничего доказывать.

Мотивирующий трек: Сюзанна — Будь что будет

— Есть у меня трек под названием «Будь что будет». Там такие слова: «Будь что будет, я живу или умер, останутся лишь песни, собираю “кубик-рубик”, “кубик-рубик” в своей груди. Иди, ни о чём не беспокойся, пусть моют кости, грифы и врачи». Как бы ни обсуждали, ни обсасывали твою личность, ты имеешь право на собственный путь и ошибки.

© Предоставлено менеджментом артистки

Сюзанна — арт-поп-певица, исполнительница хитов «Равнодушие» и «Гипнозы» (совместно с группой «Мальбэк»).

Ирина Нельсон (солистка группы REFLEX)

— Мне всегда приходилось доказывать, что я не просто девушка, которая умеет петь, а настоящий музыкант.

Когда ты женщина в индустрии, люди часто не воспринимают тебя всерьёз. Особенно так было в девяностые. Для многих ты — всего лишь красивая картинка, а не профессионал. Меня это всегда раздражало, потому что я знала цену своего пути. Я не просто оказалась на сцене — я прошла через годы обучения, конкурсы, борьбу за своё место.

Когда я пришла в шоу-бизнес, мне говорили: «Ты не выдержишь, это не для тебя». На протяжении всей карьеры мне приходилось сталкиваться с трудностями. Гастроли, жёсткий график, давление, зависть, предательство и даже попытки покушения на мою жизнь. Всё это испытания, которые либо ломают тебя, либо делают сильнее. Меня они сделали сильнее.

Йога помогла мне сохранить баланс. Я не просто увлеклась ею — я пошла глубже, училась в Kundalini Research Institute в США и получила диплом преподавателя. Йога стала моим способом оставаться в гармонии, находить равновесие, несмотря на бешеный ритм жизни.

Мотивирующий трек: REFLEX — Если небо не за нас

— Когда было особенно тяжело, я вспоминала, почему я здесь. Музыка всегда была моим спасением. Она давала мне силы, когда казалось, что весь мир против меня. Одна песня особенно близка мне в такие моменты: REFLEX «Если небо не за нас». Она о том, что, даже когда кажется, что всё рушится, когда весь мир против тебя, ты можешь встать, выдохнуть и пойти дальше.

© Соцсети Ирины Нельсон

Ирина Нельсон — артистка, автор песен, продюсер, основательница и солистка группы REFLEX.

Арина Данилова

— Как молодая девушка, я сталкивалась с эйджизмом. Меня не воспринимали всерьёз — и до сих пор иногда такое случается. Когда ты работаешь с большой командой на съёмке или концерте, тебя воспринимают как молодого неопытного артиста, которому ничего и не нужно. А когда я проявляю характер, что часто нужно делать в этой профессии, люди сначала удивляются. Но потом они понимают, что нужно относиться ко всем уважительно независимо от их возраста и пола. Приходится быть жёстче. Благо у меня есть такая черта характера, я могу быть строгой к себе и окружающим, но всегда стараюсь делать это без негатива.

Мотивирующий трек: Moby — Porcelain

— Этот трек стал для меня настоящим гимном. Эта песня помогает мне справляться со стрессом, неприятными ситуациями или просто поднимает мне настроение в нужные моменты. Я очень благодарная Moby за эту невероятную композицию.

© Предоставлено менеджментом артистки

Арина Данилова — певица, блогер с 2-миллионной аудиторией, участница первого сезона российского «Голоса. Дети» и десятого сезона российского «Голоса», победитель телешоу «Два голоса».

MURANA

— Я всегда много работала и фокусировалась на том, что создаю. Меня не интересовало, что у других, я работала над собой. Мне казалось, все так живут, и искренне радовалась успехам других, продолжая идти своей дорогой. Главным разочарованием стали для меня зависть и подлость, которую проявляли ко мне девушки. На конкурсах, в институтах, в дружбе. У меня крали туфли прямо перед выступлением, резали костюмы, пытались выставить меня в плохом свете, засуживали на конкурсах и т. д. Я рада, что не обозлилась и смогла найти в себе силы продолжать. Чем бы вы ни занимались, я желаю вам не закрывать сердце и всегда к нему прислушиваться.

Мотивирующий трек: MURANA — let’s dance; Beyoncé — Flawless

— У меня есть песня, где в тексте отражается всё, что необходимо мне в сложный момент, — называется let’s dance. Когда я её слушаю, я понимаю, что во мне достаточно сил и таланта, чтобы справиться с любой ситуацией.

Если говорить о других артистах, то это Beyoncé — Flawless. Сильную женщину в трудное время по-настоящему по-женски может поддержать только такая же сильная женщина. Философия этой артистки — быть лучшей подругой в этом треке — даёт мне большой заряд энергии.

© Предоставлено менеджментом артистки

MURANA — певица, артист лейбла «Первое музыкальное», финалистка шоу «Голос» в Турции, обладатель премии президента за вклад в развитие культуры и искусства в Санкт-Петербурге.

GUMA

Как женщина-артист, я сталкиваюсь с рядом трудностей, которые, возможно, мужчины в музыкальной индустрии не испытывают в такой же степени. Я ощущаю давление, связанное с тем, что женщине часто нужно соответствовать множеству ожиданий. Быть не только талантливой, но и красивой, стильной и треки крутые выпускать.

Мужчины, как правило, могут быть более расслаблены в этом вопросе. Иногда им достаточно просто быть уверенными и привлекательными. Тогда как женщинам нужно сочетать множество качеств: нестандартный голос, запоминающийся образ, мощные песни и постоянное внимание к своему внешнему виду. Сейчас приветствуются обнажённые видео и фото для привлечения внимания. Мне такое не подходит, поэтому я нахожусь в постоянном творческом поиске.

Мотивирующий трек: Gayana — Накал

— Эта песня для меня — настоящий энергетический заряд, который помогает сосредоточиться и настроиться на борьбу с любыми проблемами. В ней есть что-то невероятно мощное и вдохновляющее. В песне чувствуется внутренняя сила, которая мотивирует не сдаваться и двигаться вперёд. Часто переслушиваю её.

© Предоставлено менеджментом артистки

GUMA — автор песен и певица с необычным голосом, попала в чарты с хитом «Стеклянная».

Татьяна Богачева («Инь-Ян»)

— Главная трудность ещё до выхода на большую сцену для меня была одна: как мне пробиться и заявить о себе. Бесконечное хождение по кастингам, отказы либо предложения участвовать в проектах, которые мне совсем не нравились. Но потом случилась «Фабрика звезд», на которую я тоже попала лишь со второй попытки.

Сейчас главная трудность для меня — это разлука с дочерью. Мы очень привязаны друг к другу, и мотивация «после гастролей я обязательно куплю тебе всё, что ты хочешь», уже не срабатывает. Она просто хочет быть рядом с мамой и часто плачет в моё отсутствие.

Трек для плейлиста: Инь-Ян — O Yeah

© Соцсети Татьяны Богачевой

Татьяна Богачева — солистка группы «Инь-Ян».

DAASHA

— Мне нравится ломать стереотипы. Зачастую получаю комментарии о том, что я «проплаченная» артистка, что за мной обязательно стоит либо сильный и влиятельный отец, либо сильный мужчина. Хотя я всегда была очень простой. Всю жизнь я занимаюсь музыкой и поднимаюсь вверх по карьерной лестнице за счёт себя и своего таланта. И, безусловно, команды Velvet Music, в которую мне посчастливилось попасть.

Мотивирующий трек: ЯАVЬ — Один в поле воин

© Предоставлено менеджментом артистки

DAASHA — артистка лейбла Velvet Music, автор хитов «Без тебя» и «Васильки».

VENERA

— Мне было 8 лет, когда я уехала на свои первые гастроли. Мы выступали так же часто, как взрослые артисты, «Волшебники двора» были невероятно популярны. Каждый из нас мечтал быть солистом. Тогда я впервые узнала, что такое конкуренция в коллективе, научилась отстаивать свои интересы.

5–6 дней в неделю я проводила на репетициях и выступлениях. Все одноклассники знали о моем увлечении и начали подкалывать: «Может, ты и на “Фабрику звёзд” пойдёшь? Ты же певица».

Всё время приходилось переступать через себя, доказывать, что я смогу. Возможно, благодаря этим провокациям окружающих я выходила из зоны комфорта и всё-таки решалась рисковать.

Мотивирующий трек: KEYTRANADA feat Shay Lia — Leave me alone

© Предоставлено менеджментом артистки

VENERA — артистка лейбла Velvet Music.

SVETLAYA

— В первую очередь сталкиваешься с такими трудностями, как гендерная принадлежность. У многих существует стереотип, что если ты женщина, то тебе обязательно кто-то должен помогать. Или за тобой стоит дядя с толстым кошельком. Когда люди видят красивую, ухоженную девчонку и её успехи, у многих нет понимания, что она могла это всё сама сделать.

Трек для плейлиста: SVETLAYA — Розовый закат

© Предоставлено менеджментом артистки

SVETLAYA — певица, экс-участница группы Filatov&Karas.

Nastya Vo

— В наше время существует огромное изобилие новых треков, музыки, исполнителей и блогеров. Очень сложно занять свою нишу, двигаться вперёд и достигать успехов.

Я замечаю тенденцию, что сейчас в тренде молодые парни. Нам, девушкам, нужно работать вдвойне усерднее, чтобы нашу музыку слушали и чаще приглашали.

Два года назад у меня был сольный концерт. На него пришло так мало людей, что я задумывалась о том, чтобы бросить музыку и пение. Но я не сдалась, не остановилась, не выгорела. Сегодня результаты ещё не те, к которым я стремлюсь, но я продолжаю двигаться вперёд. Хочу доказать всем, что Nastya Vo — действительно большой, талантливый и яркий артист с хорошей музыкой.

Мотивирующий трек: Destiny's Child — Survivor

— Если говорить о моих песнях, то каждая из них особенная. Каждый раз, когда моя новая работа выходит и оказывается лучше предыдущей, это сильно мотивирует. Это помогает преодолевать любые сложности. Если я создаю такой классный контент, который заряжает меня, значит, он заряжает и других.

Меня очень сильно мотивируют отзывы моих слушателей в социальных сетях. Они пишут: «Настя, ты помогаешь преодолевать жизненные трудности, твоя музыка мотивирует и помогает двигаться вперед».

Если говорить о чужих песнях, то мне нравится Survivor от Destiny's Child. Эта песня говорит о том, что никто меня не сможет сломать и я всем всё покажу. Когда у меня плохое настроение, я включаю её, и оно сразу становится лучше.

© Предоставлено менеджментом артистки

Nastya Vo — поп-рок-артистка, телеведущая, актриса и создатель женского клуба Landy Woman.

DASHI

— В шоу-бизнесе тебе нужно забыть о том, что ты девушка, и стараться работать порой даже больше, чем мужчины. Завоевать свою аудиторию женщине гораздо сложнее. Как показывает практика, к мужчине-артисту публика всегда более расположена. Это женская аудитория, которая очень лояльна к парням. Девушек больше, они чаще слушают музыку, и их сердечки завоевать легче.

Артистке добиться авторитета или признания среди женщин гораздо сложнее, особенно если ты позиционируешь себя сильной и независимой. Сначала тебя отрицают, не хотят принимать тебя такой — яркой, красивой, талантливой. Все хотят тебя обесценить, сказать, что ты сама ничего не умеешь. Это правда жизни, это правда в любой профессии. Все до сих пор скептически относятся. Но если позиционировать себя как подругу для других девушек, тогда, конечно, проще завоевать женскую аудиторию.

Я стараюсь держать планку того, что я сильная, красивая, самостоятельная в своих песнях. Моё творчество несёт именно этот посыл и даже вдохновляет слушательниц.

Мотивирующий трек: DASHI — Ведьма

— Я хочу выделить мой последний релиз — «Ведьма». В нём не совсем типичная история, когда девушка осталась брошенной. Тут страдает парень, он ищет с ней встречи. «Я танцую, а ты в отчаянии». И это так прекрасно, когда девушка налегке выходит из болезненных отношений без депрессий, невозможных страданий.

Даже если где-то в душе есть тоска, то мы это всё разворачиваем в светлое будущее. В надежду на то, что в следующий раз мы обязательно найдём счастье. В этом треке мне хотелось шуточно развернуть серьёзную тему, показать мужчинам, что девушки не будут за вами бегать и вы не единственные в этой вселенной. Людей очень много на планете, и если не ты, то найдётся другой, который будет ценить и любить.

© Предоставлено менеджментом артистки

DASHI — певица и инфлюэнсер, успешно совмещает карьеру, материнство, семью и творческие проекты.

VITA CHIKOVANI

— Самое проблемное для творческого человека — это делать не то, что тебе нравится. В какой-то момент ты начинаешь следовать трендам и делать музыку, которая нравится людям сейчас. Образ, который сложился у меня в социальных сетях, это просто весёлая девчонка, которая снимает провокационные ролики. У кого-то это вызывает позитивную реакцию, у кого-то не очень. Я поняла, что с возрастом я мудрею, люблю пострадать, поплакать.

Мотивирующий трек: VITA CHIKOVANI — Без тебя душа болела

— Это песня, которая несёт в себе классный посыл. Я её очень люблю. У меня была колоссальная поддержка от моих друзей, коллег по цеху. Недавно мне написал Дима Билан, с которым мы хорошо сейчас общаемся. Я была на его дне рождения, что для меня безумно важно. Я в такие моменты сильно нервничаю, потому что понимаю, насколько я люблю этого человека просто за то, что он есть. Он мне сказал, что у меня будет большое будущее. Я после этого поняла, что для меня это большие слова и очень крутая мотивация.

© Предоставлено менеджментом артистки

VITA CHIKOVANI — певица, блогер, ведущая.

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