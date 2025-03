JENNIE, J-Hope, Spiritbox: главные зарубежные новинки недели

Doechii переосмысляет хит прошлого, участник BTS Джей Хоуп ошибочно полагает, что не умеет общаться с девушками, а Дженни завершает марафон сольных релизов BLACKPINK на уверенной ноте. «Рамблер» рассказывает о главных зарубежных новинках этой недели.

Синглы

Doechii — Anxiety

Жанр: хип-хоп.

Молодая хип-хоп-артистка Doechii вновь демонстрирует внушительный багаж знаний о популярной музыке прошлого. Трек Nosebleeds, вышедший в начале марта, отсылал к монологу Канье Уэста на церемонии вручения «Грэмми» в 2005 году. Новый трек Anxiety написан на мелодию песни Somebody That I Used To Know: её в 2011-м выпустили Gotye и Kimbra. Вместо записи очередного ремейка артистка наложила на мелодию собственный текст, по-новому последовав тренду на ностальгию. Интересное решение от интересной исполнительницы.

j-Hope ft. Miguel — Sweet Dreams

Жанр: K-pop.

В последнее время все взгляды поклонников корейской музыки прикованы к участницам BLACKPINK, но и парни из BTS не дают о себе забыть. Большинство из них сейчас ещё служат в армии: воссоединение бойз-бэнда ожидается в июне 2025 года. Джей Хоуп, он же Чон Хосок, вернулся ещё в октябре. Коллаборация с американским певцом Miguel стала для него первым самостоятельным релизом с тех пор.

Синглы вышли после небольшой рекламной кампании. В сети появился скриншот диалога, в котором Хосок якобы просил своего американского коллегу дать совет по общению с девушкой. На это Мигель ответил, что он — последний, кто может помочь в этом вопросе. Оба музыканта пытались намекнуть, что им незнакомо понятие романтики, но в песне это незаметно. И поющий Джей Хоуп, и читающий рэп Мигель красиво признаются в любви неким девушкам на фоне мечтательной аранжировки.

Dolly Parton — If You Hadn’t Been There

Жанр: кантри.

Ранее на этой неделе американская кантри-икона Долли Партон потеряла мужа, в браке с которым прожила больше 60 лет. В отличие от супруги, покойный Карл Дин не любил публичное внимание и пропускал даже важные для певицы мероприятия. Это несовпадение не разрушило их брак, и пара считалась одной из самых крепких среди музыкантов. Не успев оправиться от скорби, Партон выпустила болезненный сингл, в котором поблагодарила Дина за годы поддержки и любви. If You Hadn’t Been There звучит не менее трогательно, чем один из главных хитов Партон I Will Always Love You, а контекст делает её ещё более эмоциональной.

Альбомы

JENNIE — Ruby

Жанр: K-pop.

Для кого: для уверенных в себе девушек.

Участница BLACKPINK Дженни завершает череду сольных релизов от представительниц K-pop-коллектива. Ещё в декабре свой дебютный лонгплей представила Розэ. Ранее в этом году вышел полноценный альбом от Лисы и мини-релиз от Джису на четыре трека. В 2025-м BLACKPINK воссоединятся и отправятся в мировой тур, так что не исключено, что каждый из этих релизов станет частью грандиозной концертной программы.

Как и её коллеги по группе, Дженни пригласила к сотрудничеству немало западных звёзд. Свой вклад в запись альбома внесли поп-артистка Дуа Липа, R&B-исполнительница Кали Учис, американские рэперы Childish Gambino и Dominic Fike, а также культовые продюсеры Diplo, Mike Will Made It и многие другие. Благодаря такой пёстрой команде Дженни выходит за пределы своей роли в BLACKPINK. Артистка успешно доказывает право называться полноценной поп-звездой, способной исполнять рэп, R&B и другие подстили популярной музыки.

Spiritbox — Tsunami Sea

Жанр: металкор.

Для кого: для меломанов, которые любят вслушиваться.

Хотя канадская группа Spiritbox существует с 2016 года, в их дискографии до этого момента был только один полноформатный релиз Eternal Blue (2021). После него коллектив выпустил два мини-альбома, песни из которых два раза подряд номинировались на «Грэмми» в категории «Лучшее метал-исполнение». Тогда награды ушли Metallica и Gojira.

Сейчас рано оценивать шансы на победу Spiritbox в следующем году, но попасть в число номинантов они точно заслуживают. В Tsunami Sea они занимаются тем же, за что меломаны полюбили их раньше: пишут смелый, техничный металкор, находят неплохой баланс между чистым и экстремальным вокалом и активно используют джент. Так называется особое звучание электрогитары в слегка пониженной тональности. Помимо Spiritbox, его активно применяют группы Periphery и Architects. Критики и поклонники уже называют релиз одной из главных тяжёлых пластинок года, поэтому не рекомендуем его пропускать.

Whitechapel — Hymns in Dissonance

Жанр: метал, дэткор.

Для кого: для демонологов.

Значимое событие среди поклонников тяжелейшей формы метала: американская группа Whitechapel решила вернуться к дэткору. Хотя музыкантов часто причисляют к числу культовых коллективов для жанра, в последних нескольких альбомах они отошли от этого стиля и экспериментировали с более мягким звуком. Возвращение к истокам было под вопросом, но всё же свершилось.

Hymns In Dissonance обладает всеми техническими признаками дэткора. В звучании преобладает демоническая эстетика, лирика исполняется исключительно экстремальным вокалом. Альбом настолько послушно следует правилам жанра, что его впору использовать в качестве руководства. Конечно, в этот раз о творческой эволюции Whitechapel сказать почти нечего, но это не минус. Записать качественный и интересный дэткор-альбом тоже нужно уметь.

Саундтрек к фильму «Королева ринга»

Жанр: рок.

Для кого: для поклонников рок-классики прошлого века.

7 марта состоялась премьера биографического фильма «Королева ринга», посвящённого культовой рестлерше Милдред Бёрк. Тогда же появился и альбом саундтреков, в который вошли десять кавер-версий культовых рок-песен прошлого века. Женские хеви-метал группы Kitti и The Pretty Wild вместе с молодой рок-артисткой DIAMANTE переосмыслили хит Metallica «The Unforgiven». Лидер Slipknot Кори Тейлор и молодой металкор-коллектив Bad Omens записали собственную версию культовой кантри-рок-песни Kansas «Dust In The Wind». Участие в записи саундтрека также приняли молодой исполнитель Des Rocs, вокалист металкор-группы Asking Alexandria Дэнни Уорсноп, артистка Кэт фон Ди и многие другие. Каверы звучат меланхолично и свежо.

