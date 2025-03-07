Рок-группа «Дайте Танк (!)» выпустила философский альбом «Хрупко»

Российская инди-рок-группа «Дайте Танк (!)», известная своими ироничными текстами и «гаражной музыкой для интровертов», выпустила внезапно серьёзный, наполненный философскими размышлениями альбом «Хрупко». «Рамблер» рассказывает, каким получился релиз и кому его стоит послушать.

© Соцсети группы Дайте танк (!), Рамблер

Жанр: инди-рок, постпанк, альтернативный рок.

Для кого: для тех, кому грустно жить.

Последний лонгплей «Дайте Танк (!)» вышел в 2021 году. Он назывался «Слова-паразиты» и состоял из нескольких арий, рассказывающих истории обитателей одного леса. Героев связывала одна локация, поэтому альбом можно смело отнести к концептуальным. В «Хрупко» «Дайте Танк (!)» отказываются от этой формы и возвращаются к более распространённой. Музыканты выпустили сборник различных переживаний о счастье, семье, жизни и смерти, взрослом мире и месте человека в нём.

В предыдущих альбомах группы тоже встречались довольно серьёзные песни: к примеру, «Три четверти» (2018) и «Маленький» (2013). Но в народ всё же уходили более легкомысленные, весёлые композиции, такие как «Люди» (2020) и «Утро» (2016). При этом нельзя сказать, что у нового альбома нет потенциала для мейнстримного успеха. Эти песни способны закрепиться в сердце, но у людей, привыкших к печальному мировоззрению.

Прежде «Дайте Танк (!)» отлично вписывались в плейлисты застенчивых, но полных оптимизма интровертов, готовых танцевать под луной и возвращаться домой только под утро. В этот раз группа походит на печальных, умудрённых жизнью философов, задумчиво бредущих под дождём среди серых панельных домов. Даже внешне бодрый 50-секундный трек «Просьба» звучит скорее как истерика человека, уставшего от жизни, нежели рок-песня. Если вам близко понятие «думерской музыки», появившееся в 2018 году, то и этот релиз наверняка придётся по душе.

Сама группа отнесла «Хрупко» к жанру психоделического рока, но подчеркнула, что мнение слушателей может отличаться. Это весьма уместный дисклеймер, так как удержаться от сравнения с легендами советского андерграунда, группой «Кино», непросто. В звучании напрашиваются параллели и с одной из главных групп современного постпанка Molchat Doma. Коллектив из Белоруссии добился такого успеха, что переехал строить музыкальную карьеру в США.

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Несмотря на обилие возможных сравнений, «Дайте Танк (!)» тяжело обвинить в отсутствии аутентичности. В их песнях осталась особая манера колко складывать слова в тексты, даже если теперь в них преобладает лёгкий пессимизм. Как и прежде, фразы вроде «мучиться от тоски — это не по-мужски» и «нет ничего сложнее, чем относиться к жизни проще» звучат как готовые афоризмы. Характерная манера вокалиста Дмитрия Мозжухина петь всё так же выдаёт в нём интроверта, которому просто хочется поделиться размышлениями о жизни.

Временами группа пытается нащупать хорошее настроение, но оно то и дело ускользает. Вместо того чтобы отчаиваться, музыканты ищут спасение в обаятельной самоиронии. И звучание, и наполнение альбома вызывают грустную улыбку. «Дайте Танк (!)» взрослеют и всё больше походят не на молодую рок-группу исключительно для молодёжи, а на авторитетных представителей русского рока.

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