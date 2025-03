Король Великобритании Карл III назвал свои любимые песни

Треки Боба Марли, Бейонсе, Дайаны Росс и других артистов вошли в подборку любимых композиций короля Великобритании Карла III. Он лично составил плейлист и рассказал о нём на радио Apple Music 1.

«На протяжении всей моей жизни музыка имела для меня большое значение. Я знаю, что это относится и ко многим другим людям. Она обладает удивительной способностью пробуждать счастливые воспоминания из самых глубоких уголков нашего сознания, утешать нас в минуты печали и уносить в далёкие края», — поделился Карл III.

Среди его любимых песен оказались «Crazy in Love» Бейонсе, «Love Me Again» RAYE, «Upside Down» Дайаны Росс, «Соuld You Be Loved» Боба Марли и группы The Wailers, «La Vie En Rose» Грейс Джонс и другие.

Трек Кайли Миноуг Карл III назвал песней для танцев. Похожего мнения он придерживается и о классической композиции Дайаны Росс: «Когда я был моложе, было совершенно невозможно не встать и не пуститься в пляс, когда играла эта песня. Интересно, смогу ли я сейчас сдержаться?»

Говоря о треке Соuld You Be Loved, Карл III отметил, что покойный Боб Марли обладал «удивительной, заразительной энергией, а также отличался глубокой искренностью и заботой о своём сообществе».

