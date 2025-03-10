«Музы Пульс»: популярные артисты, треки и тренды в музыке за февраль 2025 года
Кендрик Ламар вновь покоряет зарубежные чарты, а российские топы штурмуют хип-хоп-новинки. В нашем новом культурно-аналитическом дайджесте «Музы Пульс» читайте о главных треках прошедшего месяца, вирусных трендах в социальных сетях и артистах, к чьему творчеству мы советуем присмотреться.
Русскоязычная музыка
В феврале давних фаворитов в чартах сместили треки из нового EP рэпера MORGENSHTERN (признан иноагентом Минюстом РФ). Мини-альбом ALISHER стал первой крупной работой исполнителя с 2022 года. Причём выполнил он её в жанре альтернативного рока, а не хип-хопа. В EP MORGENSHTERN рассказывает о трудностях, с которыми столкнулся за последние годы, и делится своими переживаниями.
Неожиданно среди лидеров чартов также оказался трек «не расслабляйся» от хип-хоп-артиста Скриптонита. Композиция попала на площадки ещё в начале ноября 2024 года, но стала популярной только в феврале 2025-го. Для обложки этой композиции Скриптонит выбрал смешное фото в «ауф-стиле», на котором изображён волк на фоне заката.
Треки и жанры
MORGENSHTERN — ПОВОД
Мари Краймбрери — Всё на своих местах
SQWOZ BAB — TOKYO
Олег Майами, Лёша Свик — Губы
Toxi$ — NOTHING
Baby Melo, FADE031 — Сломана
Yanix — Party
MACAN, Jakone — 2002
OBLADAET, Icegergert — NAME
Баста — Последний рейв
В этом месяце в чартах устойчиво держался сингл «Всё на своих местах» от поп-певицы Мари Краймбрери. В нём она поделилась со слушателями своим счастьем. Вероятно, на вирусность песни повлиял и тот факт, что незадолго до выхода трека Краймбрери рассказала о своей беременности.
Среди других новинок поп-музыки — песня «Губы» от Олега Майами и Лёши Свика. Музыканты не раз работали вместе, но раньше их дуэт дополнял ещё и NILETTO. В этот раз артисты поют о ревности, толкающей на необдуманные поступки.
В феврале особой популярностью пользовались хип-хоп-песни. Так, в чарты попали вдохновлённый Японией трек TOKYO от SQWOZ BAB и рефлексивная композиция «2002» от MACAN и Jakone.
Рэперы уже начали выпускать песни с летней атмосферой. Например, трек о расставании NOTHING от Toxi$ навевает мысли о беззаботном холостяцком отдыхе на берегу моря. А новый альбом хип-хоп-артиста Yanix под названием Vibes идеально подходит для вечеринок под открытым небом.
В чарты также попал трек NAME от OBLADAET и Icegergert, в котором исполнители под холодные биты напористо читают рэп о женщинах, деньгах и успехе. Композиция вошла в лонгплей OBLADAET «735», релиз которого состоялся 7 марта.
На грани хип-хопа и фонка находится трек «Сломана» от Baby Melo и FADE031. Он стал ремиксом на одноимённую песню поп-группы SEREBRO. В новом варианте женский вокал дополняют агрессивные партии от Baby Melo.
Конец февраля также порадовал неожиданным поп-синглом «Последний рейв» от Басты. Музыкант, как всегда, умело соединил меланхолию с надеждой и создал романтичную песню. Весьма вероятно, что именно эту композицию будут просить включать во время медленного танца на вечеринках.
Перспективные артисты
Андрей Катиков
Мультиинструменталист и платиновый продюсер Андрей Катиков, за плечами которого музыкальное образование в Беркли, решил начать сольное творчество. Опыта в музыкальной индустрии у него предостаточно, ведь раньше он работал с такими артистами, как MORGENSHTERN, ЛСП, Глюк’oZa, Асия, Тима Белорусских, и другими.
На сегодня Андрей Катиков выпустил всего лишь две песни: «Иногда» и «Болен», выполненные в стиле инди-рок. Он привлёк внимание многих критиков и слушателей своим качественным продакшеном и искренним подходом к музыке.
Koss, LIZA
Дуэт, в котором объединились дерзкие мужские партии Koss и мелодичный вокал LIZA, образовался весной 2024 года. В своих недавних треках они нашли идеальное вирусное сочетание: пацанский рэп и народные мотивы. Стратегия была правильной, потому что их трек «Ай, калина», выпущенный 4 февраля, попал в чарты. Судя по тому, что внимание к этим жанрам не ослабевает, в будущем мы можем ожидать от них новых успехов.
Napylniik
Ренат Напеленок, он же Napylniik, — 20-летний рэпер из Белоруссии. Музыку он начал выпускать в 2022 году. Пока у него нет полноформатных альбомов, но среди его фитов уже можно заметить другого известного белорусского хип-хоп-исполнителя Voskresenskii.
Самым успешным синглом Napylniik стал трек «2 лимузина», который он выпустил в начале февраля. Песня про успех, в которой рэпер хвастается собой, дополнена нагромождением звуков и оглушительными битами.
Зарубежная музыка
В самом начале февраля состоялось одно из самых значимых событий в мире зарубежной музыки — церемония вручения «Грэмми». На ней были подведены итоги прошлого года. Лидером по числу наград стал хип-хоп-исполнитель Кендрик Ламар. Он получил пять статуэток за свой дисс на Дрейка Not Like Us. Победу в номинации «Альбом года» одержала пластинка Бейонсе COWBOY CARTER. Среди артистов, впервые отмеченных премией, оказались Charli XCX, Сабрина Карпентер, Doechii, Чаппелл Рон, Tame Impala, Gojira и другие.
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Триумф Кендрика Ламара на «Грэмми» не закончился. 9 февраля рэпер выступил в перерыве Супербоула — финальной игре Национальной футбольной лиги США. Выступление Ламара завирусилось в социальных сетях, благодаря чему его треки, в том числе фиты с певицей SZA, вновь поднялись на верхние строчки чартов.
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Треки и жанры
Lady Gaga — Abracadabra
Drake — NOKIA
The Weeknd — Cry For Me
Tate McRae — Revolving Door
Jennie, Doechii — ExtraL
Morgan Wallen — I’m The Problem
Sabrina Carpenter — Busy Woman
Lisa, Doja Cat & RAYE — Born Again
Alex Warren — Ordinary
Fuerza Regida — Por Esos Ojos
Церемония награждения «Грэмми» в этом году порадовала и новинками. Во время рекламной паузы поп-певица Леди Гага представила песню Abracadabra из своего альбома MAYHEM. Релиз лонгплея состоялся 7 марта. Вирусность композиции Abracadabra можно объяснить популярностью самой Гаги. Повлиял также и тот факт, что стиль и эстетика песни отсылают к старым электропоп-хитам артистки. Фанаты Гаги соскучились по этой эпохе, поэтому и новый сингл встретили с большой радостью.
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В чартах также обосновались треки из совместного альбома рэпера Дрейка и R&B-исполнителя PARTYNEXTDOOR «$ome $exy $ongs 4 U». Пластинка стала первым крупным релизом Дрейка после начала бифа с Ламаром. Своего давнего оппонента в этом лонгплее Дрейк почти не упоминает. Вместо этого он сосредоточивает своё внимание на женщинах и романтике.
Свою долю славы получил и долгожданный альбом R&B-артиста The Weeknd «Hurry Up Tomorrow». Этой пластинкой певец завершил трилогию, начатую лонгплеем After Hours. В скором времени он и вовсе откажется от своего сценического имени, что делает релиз ещё более значимым в его карьере. Особенно в новом альбоме слушателям понравилась интроспективная композиция Cry For Me. В ней сочетаются мрачная романтичная лирика и холодные синтезаторы.
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За ностальгию по нулевым в феврале отвечала 21-летняя поп-певица Тейт Макрей. Она представила свой третий студийник So Close To What, в котором чувствуется влияние таких артисток, как Рианна, Бритни Спирс и Pussycat Dolls. Танцевальные треки Макрей уже давно покоряют чарты. Поэтому неудивительно, что ведущий сингл с её нового альбома тоже расположился на верхних строчках.
Если углубляться в поп-музыку, то в этом месяце также отличилась Сабрина Карпентер. После успеха на церемонии «Грэмми», на которой она получила свои первые статуэтки, Сабрина решила поблагодарить фанатов выпуском делюкс-версии нашумевшего альбома Short n’ Sweet. Пластинка была дополнена четырьмя бонус-треками и новой версией песни Please Please Please с участием кантри-певицы Долли Партон.
Компанию дамам в поп-музыке составил певец Алекс Уоррен, выпустивший свой дебютный альбом в сентябре прошлого года. Его композиция Ordinary посвящена любви, благодаря которой жизнь выходит за рамки обычного. Этим синглом он намекает, что его второй студийник не за горами.
Февраль стал знаменательным и для поклонников K-pop. Участницы гёрлз-бэнда BLACKPINK покорили чарты своим сольным творчеством. В преддверии выхода дебютного альбома Дженни представила трек ExtraL. Она записала его совместно с хип-хоп-исполнительницей Doechii, недавно получившей «Грэмми» за «Лучший рэп-альбом». А Лиса успела порадовать фанатов выпуском дебютной пластинки Alter Ego, в котором показала себя с разных сторон. В лонгплей также вошёл хитовый фит Лисы с певицами Doja Cat и RAYE «Born Again».
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Кантри-музыка пока всё ещё держит свои позиции. Помогает ей в этом певец Морган Уоллен, чьи синглы систематически попадают в мировые чарты. В скором времени артист представит новый лонгплей I’m The Problem, интерес к которому он подогревает выпуском одноимённого трека. Стабильна любовь зарубежной аудитории и к латине. В феврале она выражена в популярности сингла Por Esos Ojos от мексиканской группы Fuerza Regida.
Перспективные артисты
Hearts2Hearts
Один из ведущих южнокорейских лейблов SM Entertainment, под крылом которого находятся такие группы, как aespa, Red Velvet, Girls’ Generation, EXO, NCT, и другие, представил новый гёрлз-бэнд Hearts2Hearts. В его состав вошли восемь девушек от 14 до 18 лет. Коллектив дебютировал 24 февраля с сингловым альбомом The Chase, выполненным в стиле воздушного R&B. Клип на заглавный трек набрал уже больше 10 миллионов просмотров в YouTube. Судя по тому, что все группы SM Entertainment добиваются успеха, похожих результатов можно ожидать и от Hearts2Hearts.
Josephine illingworth
Josephine illingworth — начинающая британская певица, на счету которой пока только три сингла. Известность в социальных сетях ей принёс трек Silent Earth, который попал в чарт TikTok Billboard Top 50.
В песнях Josephine illingworth сплетаются фолк-мотивы, поэтичная лирика и спокойный нежный голос. Её музыка вдохновлена природой, ведь сама она часто путешествует и делится живописными кадрами со своими поклонниками.
Civ
Рэпер Civ начал официально выкладывать треки в конце 2024 года. А популярность к нему пришла в феврале после того, как в TikTok завирусилась его песня 1 AM. Кто скрывается за этим псевдонимом, неизвестно, ведь музыкант выкладывает в своих соцсетях сгенерированные ИИ видео с мультяшным медведем. Видимо, такая стратегия продвижения заинтересовала слушателей.
TikTok-вселенная
На первых местах чарта TikTok Billboard Top 50 разместились треки Кендрика Ламара, которые давно уже штурмуют социальные сети. Но без новинок тоже не обошлось. В этот чарт впервые попал трек поп-певицы Ферги Big Girls Don't Cry (Personal), который был выпущен ещё в 2006 году. Причина вирусности кроется в строчке «I’ll be your best friend and you’ll be my Valentine» (в пер. на русский — «Я буду твоим лучшим другом, и ты будешь моим Валентином»), которая идеально подошла для роликов ко Дню святого Валентина. Правда, вместо возлюбленных под эту песню пользователи часто снимали своих питомцев. По похожей причине в чарте оказался романтичный трек Берты Тиллман Oh My Angel (1962). Он также подошёл для записи эстетичных домашних видео.
Треки и жанры
Fergie — Big Girls Don't Cry (Personal)
Bertha Tillman — Oh My Angel
Fetty Wap — Again
J Balvin — Azul
Gregory Alan Isakov — Sweet Heat Lightning
Chief Keef — Faneto
Imogen Heap — Headlock
Lady Gaga — Abracadabra
TileKid — You Not The Same
TWayne & DJ Chose X Lil Ronny X Fat Pat — Booty Gymnastics
Песня Again (2015) от рэпера Fetty Wap вновь стала популярна благодаря тренду, в котором люди ностальгируют по временам, когда все пользовались колонками JBL. Кроме этого в социальных сетях вирусятся ролики, в которых представляют, как развивались бы события, если бы кто-то ни с того ни с сего включил трек Again. Например, как отреагируют гости, если поставить этот трек на полную громкость на свадьбе своего друга.
Забавные видео также снимают под аудио, в котором нежная романтичная песня Келли Кларксон Since U Been Gone неожиданно переходит в агрессивный трек Faneto от Chief Keef. Абсурдное сочетание вдохновило пользователей снимать клипы, в которых есть какой-то неожиданный сюжетный поворот или противопоставление.
В феврале были также и милые тренды. Под песню Sweet Heat Lightning люди представляют, как бы у них прошла встреча с прошлой версией себя. Грустными переживаниями и историями пользователи делятся под эмбиент-трек You Not The Same от TileKid.
Кроме этого новый виток популярности переживает британская певица и продюсер Имоджен Хип, которая была одним из первопроходцев в электропопе. Теперь её талант заметило более молодое поколение. Яркие музыкальные акценты в её песне Headlock также идеально подошли для роликов, в которых нужны резкие переходы.
За танцевальные тренды в феврале отвечали латинский трек Azul, хип-хоп-песня Booty Gymnastics и новый сингл Леди Гаги Abracadabra. Даже Ольга Бузова не прошла мимо и записала свою версию абсурдного танца Гаги, который американская исполнительница репостнула к себе на страницу.
Леди Гага репостнула к себе на страницу танец Ольги Бузовой
Среди российских пользователей в феврале активно вирусилась песня O yeah (2013) от поп-группы «Инь-Ян», сформированной на шоу «Фабрика звёзд — 7». Скачок популярности произошёл из-за тренда, в котором пользователи восхищались молодым Дмитрием Нагиевым. Ретрокадры сопровождал трек O yeah, напоминающий о тех временах.
Активно снимали видео также и под новые песни: «Флиртуй» от казахстанского музыканта The Limba и «Колыбельную Наташи» из фильма «Пророк. История Александра Пушкина».
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Самым громким русскоязычным релизом февраля стал новый мини-альбом MORGENSHTERN «ALISHER». За рубежом больше всего слушали новые альбомы Дрейка и PARTYNEXTDOOR, The Weeknd и Тейт Макрей. В социальных сетях из-за празднования Дня святого Валентина в этом месяце в чарт TikTok Billboard Hot 50 попали романтичные песни Big Girls Don't Cry (Personal) от Ферги и Oh My Angel от Берты Тиллман.