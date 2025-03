«Музы Пульс»: популярные артисты, треки и тренды в музыке за февраль 2025 года

Кендрик Ламар вновь покоряет зарубежные чарты, а российские топы штурмуют хип-хоп-новинки. В нашем новом культурно-аналитическом дайджесте «Музы Пульс» читайте о главных треках прошедшего месяца, вирусных трендах в социальных сетях и артистах, к чьему творчеству мы советуем присмотреться.

© Соцсети Мари Краймбрери, DGP/globallookpress.com, Annie Lesser/globallookpress.com, Рамблер

Русскоязычная музыка

В феврале давних фаворитов в чартах сместили треки из нового EP рэпера MORGENSHTERN (признан иноагентом Минюстом РФ). Мини-альбом ALISHER стал первой крупной работой исполнителя с 2022 года. Причём выполнил он её в жанре альтернативного рока, а не хип-хопа. В EP MORGENSHTERN рассказывает о трудностях, с которыми столкнулся за последние годы, и делится своими переживаниями.

Неожиданно среди лидеров чартов также оказался трек «не расслабляйся» от хип-хоп-артиста Скриптонита. Композиция попала на площадки ещё в начале ноября 2024 года, но стала популярной только в феврале 2025-го. Для обложки этой композиции Скриптонит выбрал смешное фото в «ауф-стиле», на котором изображён волк на фоне заката.

Треки и жанры

MORGENSHTERN — ПОВОД

Мари Краймбрери — Всё на своих местах

SQWOZ BAB — TOKYO

Олег Майами, Лёша Свик — Губы

Toxi$ — NOTHING

Baby Melo, FADE031 — Сломана

Yanix — Party

MACAN, Jakone — 2002

OBLADAET, Icegergert — NAME

Баста — Последний рейв

В этом месяце в чартах устойчиво держался сингл «Всё на своих местах» от поп-певицы Мари Краймбрери. В нём она поделилась со слушателями своим счастьем. Вероятно, на вирусность песни повлиял и тот факт, что незадолго до выхода трека Краймбрери рассказала о своей беременности.

Среди других новинок поп-музыки — песня «Губы» от Олега Майами и Лёши Свика. Музыканты не раз работали вместе, но раньше их дуэт дополнял ещё и NILETTO. В этот раз артисты поют о ревности, толкающей на необдуманные поступки.

В феврале особой популярностью пользовались хип-хоп-песни. Так, в чарты попали вдохновлённый Японией трек TOKYO от SQWOZ BAB и рефлексивная композиция «2002» от MACAN и Jakone.

Рэперы уже начали выпускать песни с летней атмосферой. Например, трек о расставании NOTHING от Toxi$ навевает мысли о беззаботном холостяцком отдыхе на берегу моря. А новый альбом хип-хоп-артиста Yanix под названием Vibes идеально подходит для вечеринок под открытым небом.

В чарты также попал трек NAME от OBLADAET и Icegergert, в котором исполнители под холодные биты напористо читают рэп о женщинах, деньгах и успехе. Композиция вошла в лонгплей OBLADAET «735», релиз которого состоялся 7 марта.

На грани хип-хопа и фонка находится трек «Сломана» от Baby Melo и FADE031. Он стал ремиксом на одноимённую песню поп-группы SEREBRO. В новом варианте женский вокал дополняют агрессивные партии от Baby Melo.

Конец февраля также порадовал неожиданным поп-синглом «Последний рейв» от Басты. Музыкант, как всегда, умело соединил меланхолию с надеждой и создал романтичную песню. Весьма вероятно, что именно эту композицию будут просить включать во время медленного танца на вечеринках.

Перспективные артисты

Андрей Катиков

© Соцсети Андрея Катикова

Мультиинструменталист и платиновый продюсер Андрей Катиков, за плечами которого музыкальное образование в Беркли, решил начать сольное творчество. Опыта в музыкальной индустрии у него предостаточно, ведь раньше он работал с такими артистами, как MORGENSHTERN, ЛСП, Глюк’oZa, Асия, Тима Белорусских, и другими.

На сегодня Андрей Катиков выпустил всего лишь две песни: «Иногда» и «Болен», выполненные в стиле инди-рок. Он привлёк внимание многих критиков и слушателей своим качественным продакшеном и искренним подходом к музыке.

Koss, LIZA

Дуэт, в котором объединились дерзкие мужские партии Koss и мелодичный вокал LIZA, образовался весной 2024 года. В своих недавних треках они нашли идеальное вирусное сочетание: пацанский рэп и народные мотивы. Стратегия была правильной, потому что их трек «Ай, калина», выпущенный 4 февраля, попал в чарты. Судя по тому, что внимание к этим жанрам не ослабевает, в будущем мы можем ожидать от них новых успехов.

Napylniik

Ренат Напеленок, он же Napylniik, — 20-летний рэпер из Белоруссии. Музыку он начал выпускать в 2022 году. Пока у него нет полноформатных альбомов, но среди его фитов уже можно заметить другого известного белорусского хип-хоп-исполнителя Voskresenskii.

Самым успешным синглом Napylniik стал трек «2 лимузина», который он выпустил в начале февраля. Песня про успех, в которой рэпер хвастается собой, дополнена нагромождением звуков и оглушительными битами.

Зарубежная музыка

В самом начале февраля состоялось одно из самых значимых событий в мире зарубежной музыки — церемония вручения «Грэмми». На ней были подведены итоги прошлого года. Лидером по числу наград стал хип-хоп-исполнитель Кендрик Ламар. Он получил пять статуэток за свой дисс на Дрейка Not Like Us. Победу в номинации «Альбом года» одержала пластинка Бейонсе COWBOY CARTER. Среди артистов, впервые отмеченных премией, оказались Charli XCX, Сабрина Карпентер, Doechii, Чаппелл Рон, Tame Impala, Gojira и другие.

«Грэмми-2025»: победители и самые запоминающиеся события премии

Триумф Кендрика Ламара на «Грэмми» не закончился. 9 февраля рэпер выступил в перерыве Супербоула — финальной игре Национальной футбольной лиги США. Выступление Ламара завирусилось в социальных сетях, благодаря чему его треки, в том числе фиты с певицей SZA, вновь поднялись на верхние строчки чартов.

Кендрик Ламар выступил на Супербоуле: почему это важно

Треки и жанры

Lady Gaga — Abracadabra

Drake — NOKIA

The Weeknd — Cry For Me

Tate McRae — Revolving Door

Jennie, Doechii — ExtraL

Morgan Wallen — I’m The Problem

Sabrina Carpenter — Busy Woman

Lisa, Doja Cat & RAYE — Born Again

Alex Warren — Ordinary

Fuerza Regida — Por Esos Ojos

© Giada Papini Rampelotto/EuropaNe/globallookpress.com

Церемония награждения «Грэмми» в этом году порадовала и новинками. Во время рекламной паузы поп-певица Леди Гага представила песню Abracadabra из своего альбома MAYHEM. Релиз лонгплея состоялся 7 марта. Вирусность композиции Abracadabra можно объяснить популярностью самой Гаги. Повлиял также и тот факт, что стиль и эстетика песни отсылают к старым электропоп-хитам артистки. Фанаты Гаги соскучились по этой эпохе, поэтому и новый сингл встретили с большой радостью.

Леди Гага выпустила альбом MAYHEM: привычная экспрессия в новом рок-звучании

В чартах также обосновались треки из совместного альбома рэпера Дрейка и R&B-исполнителя PARTYNEXTDOOR «$ome $exy $ongs 4 U». Пластинка стала первым крупным релизом Дрейка после начала бифа с Ламаром. Своего давнего оппонента в этом лонгплее Дрейк почти не упоминает. Вместо этого он сосредоточивает своё внимание на женщинах и романтике.

Свою долю славы получил и долгожданный альбом R&B-артиста The Weeknd «Hurry Up Tomorrow». Этой пластинкой певец завершил трилогию, начатую лонгплеем After Hours. В скором времени он и вовсе откажется от своего сценического имени, что делает релиз ещё более значимым в его карьере. Особенно в новом альбоме слушателям понравилась интроспективная композиция Cry For Me. В ней сочетаются мрачная романтичная лирика и холодные синтезаторы.

Певец The Weeknd завершает карьеру: всё о трилогии альбомов After Hours

За ностальгию по нулевым в феврале отвечала 21-летняя поп-певица Тейт Макрей. Она представила свой третий студийник So Close To What, в котором чувствуется влияние таких артисток, как Рианна, Бритни Спирс и Pussycat Dolls. Танцевальные треки Макрей уже давно покоряют чарты. Поэтому неудивительно, что ведущий сингл с её нового альбома тоже расположился на верхних строчках.

Если углубляться в поп-музыку, то в этом месяце также отличилась Сабрина Карпентер. После успеха на церемонии «Грэмми», на которой она получила свои первые статуэтки, Сабрина решила поблагодарить фанатов выпуском делюкс-версии нашумевшего альбома Short n’ Sweet. Пластинка была дополнена четырьмя бонус-треками и новой версией песни Please Please Please с участием кантри-певицы Долли Партон.

Компанию дамам в поп-музыке составил певец Алекс Уоррен, выпустивший свой дебютный альбом в сентябре прошлого года. Его композиция Ordinary посвящена любви, благодаря которой жизнь выходит за рамки обычного. Этим синглом он намекает, что его второй студийник не за горами.

Февраль стал знаменательным и для поклонников K-pop. Участницы гёрлз-бэнда BLACKPINK покорили чарты своим сольным творчеством. В преддверии выхода дебютного альбома Дженни представила трек ExtraL. Она записала его совместно с хип-хоп-исполнительницей Doechii, недавно получившей «Грэмми» за «Лучший рэп-альбом». А Лиса успела порадовать фанатов выпуском дебютной пластинки Alter Ego, в котором показала себя с разных сторон. В лонгплей также вошёл хитовый фит Лисы с певицами Doja Cat и RAYE «Born Again».

Лиса из BLACKPINK выпустила дебютный альбом Alter Ego: пять личностей в одной певице

Кантри-музыка пока всё ещё держит свои позиции. Помогает ей в этом певец Морган Уоллен, чьи синглы систематически попадают в мировые чарты. В скором времени артист представит новый лонгплей I’m The Problem, интерес к которому он подогревает выпуском одноимённого трека. Стабильна любовь зарубежной аудитории и к латине. В феврале она выражена в популярности сингла Por Esos Ojos от мексиканской группы Fuerza Regida.

Перспективные артисты

Hearts2Hearts

© SBS Radio Commute/CC BY 3.0

Один из ведущих южнокорейских лейблов SM Entertainment, под крылом которого находятся такие группы, как aespa, Red Velvet, Girls’ Generation, EXO, NCT, и другие, представил новый гёрлз-бэнд Hearts2Hearts. В его состав вошли восемь девушек от 14 до 18 лет. Коллектив дебютировал 24 февраля с сингловым альбомом The Chase, выполненным в стиле воздушного R&B. Клип на заглавный трек набрал уже больше 10 миллионов просмотров в YouTube. Судя по тому, что все группы SM Entertainment добиваются успеха, похожих результатов можно ожидать и от Hearts2Hearts.

Josephine illingworth

Josephine illingworth — начинающая британская певица, на счету которой пока только три сингла. Известность в социальных сетях ей принёс трек Silent Earth, который попал в чарт TikTok Billboard Top 50.

В песнях Josephine illingworth сплетаются фолк-мотивы, поэтичная лирика и спокойный нежный голос. Её музыка вдохновлена природой, ведь сама она часто путешествует и делится живописными кадрами со своими поклонниками.

Civ

Рэпер Civ начал официально выкладывать треки в конце 2024 года. А популярность к нему пришла в феврале после того, как в TikTok завирусилась его песня 1 AM. Кто скрывается за этим псевдонимом, неизвестно, ведь музыкант выкладывает в своих соцсетях сгенерированные ИИ видео с мультяшным медведем. Видимо, такая стратегия продвижения заинтересовала слушателей.

TikTok-вселенная

На первых местах чарта TikTok Billboard Top 50 разместились треки Кендрика Ламара, которые давно уже штурмуют социальные сети. Но без новинок тоже не обошлось. В этот чарт впервые попал трек поп-певицы Ферги Big Girls Don't Cry (Personal), который был выпущен ещё в 2006 году. Причина вирусности кроется в строчке «I’ll be your best friend and you’ll be my Valentine» (в пер. на русский — «Я буду твоим лучшим другом, и ты будешь моим Валентином»), которая идеально подошла для роликов ко Дню святого Валентина. Правда, вместо возлюбленных под эту песню пользователи часто снимали своих питомцев. По похожей причине в чарте оказался романтичный трек Берты Тиллман Oh My Angel (1962). Он также подошёл для записи эстетичных домашних видео.

Треки и жанры

Fergie — Big Girls Don't Cry (Personal)

Bertha Tillman — Oh My Angel

Fetty Wap — Again

J Balvin — Azul

Gregory Alan Isakov — Sweet Heat Lightning

Chief Keef — Faneto

Imogen Heap — Headlock

Lady Gaga — Abracadabra

TileKid — You Not The Same

TWayne & DJ Chose X Lil Ronny X Fat Pat — Booty Gymnastics

© Om1/globallookpress.com

Песня Again (2015) от рэпера Fetty Wap вновь стала популярна благодаря тренду, в котором люди ностальгируют по временам, когда все пользовались колонками JBL. Кроме этого в социальных сетях вирусятся ролики, в которых представляют, как развивались бы события, если бы кто-то ни с того ни с сего включил трек Again. Например, как отреагируют гости, если поставить этот трек на полную громкость на свадьбе своего друга.

Забавные видео также снимают под аудио, в котором нежная романтичная песня Келли Кларксон Since U Been Gone неожиданно переходит в агрессивный трек Faneto от Chief Keef. Абсурдное сочетание вдохновило пользователей снимать клипы, в которых есть какой-то неожиданный сюжетный поворот или противопоставление.

В феврале были также и милые тренды. Под песню Sweet Heat Lightning люди представляют, как бы у них прошла встреча с прошлой версией себя. Грустными переживаниями и историями пользователи делятся под эмбиент-трек You Not The Same от TileKid.

Кроме этого новый виток популярности переживает британская певица и продюсер Имоджен Хип, которая была одним из первопроходцев в электропопе. Теперь её талант заметило более молодое поколение. Яркие музыкальные акценты в её песне Headlock также идеально подошли для роликов, в которых нужны резкие переходы.

За танцевальные тренды в феврале отвечали латинский трек Azul, хип-хоп-песня Booty Gymnastics и новый сингл Леди Гаги Abracadabra. Даже Ольга Бузова не прошла мимо и записала свою версию абсурдного танца Гаги, который американская исполнительница репостнула к себе на страницу.

Леди Гага репостнула к себе на страницу танец Ольги Бузовой

Среди российских пользователей в феврале активно вирусилась песня O yeah (2013) от поп-группы «Инь-Ян», сформированной на шоу «Фабрика звёзд — 7». Скачок популярности произошёл из-за тренда, в котором пользователи восхищались молодым Дмитрием Нагиевым. Ретрокадры сопровождал трек O yeah, напоминающий о тех временах.

Активно снимали видео также и под новые песни: «Флиртуй» от казахстанского музыканта The Limba и «Колыбельную Наташи» из фильма «Пророк. История Александра Пушкина».

Юрий Музыченко и Ёлка: кто и как создавал песни к «Пророку. Истории Александра Пушкина»

***

Самым громким русскоязычным релизом февраля стал новый мини-альбом MORGENSHTERN «ALISHER». За рубежом больше всего слушали новые альбомы Дрейка и PARTYNEXTDOOR, The Weeknd и Тейт Макрей. В социальных сетях из-за празднования Дня святого Валентина в этом месяце в чарт TikTok Billboard Hot 50 попали романтичные песни Big Girls Don't Cry (Personal) от Ферги и Oh My Angel от Берты Тиллман.