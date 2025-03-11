Анастасия Волочкова заявила о желании стать главной певицей России
Российская балерина Анастасия Волочкова заявила, что хочет стать главной певицей России.
Танцовщица отметила, что после премьеры её дебютного альбома «Вселенная» в 2021 году многие музыканты обращались к ней с предложением записать дуэт. Но Волочкова отказывалась, потому что и сегодня хочет выступать в одиночестве.
Артистка отдельно подчеркнула, что хочет выпустить альбом танцевальных песен с красивыми аранжировками. Балерина полна решимости не только исполнять новые композиции вживую, но и танцевать под них.
Слова артистки цитирует Национальная служба новостей.
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