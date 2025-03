Фильм The Weeknd «Hurry Up Tomorrow» выйдет в российском прокате

Новый фильм канадского R&B-певца The Weeknd «Hurry Up Tomorrow» будет доступен в российском прокате с 29 мая. На русском языке картина получила название «Последний Weeknd завтра».

© Lionsgate; Рамблер

В центре сюжета находится страдающий бессонницей музыкант, который встречает таинственную незнакомку. Это приводит его к путешествию, бросающему вызов всему, что он знает о себе.

Главные роли в фильме сыграли Эйбел Тесфайе (настоящее имя The Weeknd), Дженна Ортега и Барри Кеоган. Режиссёром выступил Трей Эдвард Шульц.

Картину в российском прокате выпустят Arna Media и «Атмосфера кино», пишет издание Afisha Daily.

Фильм Hurry Up Tomorrow станет дополнением к одноимённому альбому The Weeknd. Пластинка, выпущенная 31 января, завершила трилогию певца, начатую лонгплеями After Hours и Dawn FM.

Певец The Weeknd завершает карьеру: всё о трилогии альбомов After Hours