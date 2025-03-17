Интересные факты о Надежде Кадышевой: жизнь в интернате и родовое проклятие

Хиты Надежды Кадышевой напевает не одно поколение. Но мало кто знает, что жизнь артистки была наполнена драматичными событиями. О самых интересных фактах её биографии читайте в новом материале «Рамблера».

© Екатерина Чеснокова/РИА Новости, Рамблер

Надежда Кадышева четыре года жила в интернате

Надежда Кадышева родилась 1 июня 1959 года в деревне Горки (Татарская АССР) в простой семье. Отец работал мастером на железной дороге, а мать занималась хозяйством и воспитывала четырёх дочерей.

Когда Надежде было всего 10 лет, её мама скончалась. Вскоре после этого отец снова женился. Мачехе дети от предыдущего брака мужа были обузой. Поэтому старшая дочь Вера уехала в город работать на заводе, Мария перебралась к дальним родственникам, а Надежда и Любовь отправились в школу-интернат в Бугульме.

Несмотря на трагичность этой ситуации, именно интернат помог раскрыть музыкальный талант Надежды. Там она посещала кружок пения и участвовала в концертах. Тогда же Кадышева и поняла, что хочет и в дальнейшем заниматься музыкой.

Надежда Кадышева не с первого раза поступила в музыкальное училище

Окончив восьмилетку, Кадышева перебралась в Подмосковье к старшей сестре. Ей тогда было 14 лет. Сразу же после переезда Надежда подала документы в музыкальное училище имени Михаила Ипполитова-Иванова. Поступить ей туда не удалось. Это не кажется удивительным, так как до этого она не ходила в музыкальную школу.

После первого провала Кадышева не отчаялась. В течение года она готовилась к вступительным испытаниям на подготовительных курсах под руководством Николая Михайловича Тарасенко. Уже на следующий год Надежда сделала вторую попытку поступить в училище. На этот раз она была удачной.

Надежда Кадышева работала на хлопкопрядильной фабрике

14-летняя Кадышева не только занималась на курсах, но ещё и работала на хлопкопрядильной фабрике. Там у Надежды была должность мотальщицы — она целыми днями накручивала нитки.

Но Кадышева мечтала о славе, сцене и зрителях. Поэтому она устраивала импровизированные выступления прямо на рабочем месте. Микрофоном ей служила бобина с нитками. «В этот момент станки останавливались и окружающие слушали выступление, пока не приходил мастер», — вспоминала Кадышева об этом времени в интервью StarHit.

До «Золотого кольца» Надежда Кадышева выступала в другом ансамбле

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Учась на третьем курсе музыкального училища, Надежда Кадышева стала частью квартета народной песни «Россияночка», созданном при Москонцерте. Ансамбль пользовался успехом: девушки активно выступали и ездили с гастролями. По воспоминаниям поклонников, молодая Кадышева была самой скромной участницей коллектива, что поразительно, учитывая её артистизм и яркость в ансамбле «Золотое кольцо».

Надежда Кадышева познакомилась со своим будущим мужем в буфете Гнесинки

Кадышева решила продолжить своё обучение в именитом музыкальном институте имени Гнесиных. Туда она поступила на кафедру сольного пения в класс профессора Нины Константиновны Мешко. В буфете этого заведения и состоялась судьбоносная встреча Кадышевой и Александра Костюка.

«Как сейчас помню, она была в валеночках и в платьице с клубничинами. Я влюбилcя сразу же!» — рассказал о своём первом впечатлении Костюк в интервью «Москва.Центр». Они поженились в 1983 году, и уже через год у них родился сын Григорий.

Двоих влюблённых связывали не только романтические чувства, но и общая страсть к музыке. В 1988 году Александр основал свой ансамбль под названием «Золотое кольцо». Его солисткой стала Надежда Кадышева.

Группа «Золотое кольцо» очень популярна в Японии

Как ни удивительно, но первую известность ансамбль «Золотое кольцо» получил не в России, а за границей. Группа успешно гастролировала по Европе и США. Русские народные мотивы особенно пришлись по душе японцам. Чтобы отблагодарить фанатов, Надежда Кадышева даже выучила и исполнила несколько песен на их языке.

У Надежды Кадышевой и Александра Костюка есть свой театр

© Станислав Жданов/РИА Новости

В 2005 Надежда Кадышева и Александр Костюк на севере Москвы открыли Национальный театр народной музыки и песни «Золотое кольцо». В здании 1965 года постройки ранее находился кинотеатр «Эстафета». Артисты потратили много сил, чтобы превратить это место в настоящий театр.

«Мне очень дороги все три золотых кольца, подаренные мужем: обручальное, ансамбль и театр», — рассказала Кадышева в интервью «Москва.Центр».

Раньше Надежда Кадышева боялась родового проклятия

Когда Надежда Кадышева приближалась к своему сорокалетию, она стала испытывать сильную тревогу. Для неё это была роковая цифра, ведь до этого возраста не дожили ни её мать, ни сестра Любовь. Тогда она и стала задумываться о родовом проклятии.

«40-летия ждала с ужасом: вдруг и мне не удастся перешагнуть через этот порог? Тревога и страх сменялись то безграничной вселенской печалью, то полной апатией к жизни. Я не могла понять, что со мной происходит. Внутри всё болит нестерпимо. Кажется, боль сжирает тебя всю без остатка, ничего, кроме неё, не чувствуешь, а выкарабкаться из этого нет никаких сил», — признавалась певица. Её слова цитирует издание StarHit.

Александр Костюк помог артистке справиться с депрессией. Более того, в 40 лет в её жизни произошло значимое событие: Надежда Кадышева стала народной артисткой России.

Конфликт между Надеждой Кадышевой и Надеждой Бабкиной

Надежда Кадышева и Надежда Бабкина поют в похожем стиле. Это могло бы их объединить, но произошла обратная ситуация. Артистки долгое время пытались выяснить, кто из них «народнее».

Всё началось в 2011 году. Тогда Бабкина заявила, что песни Кадышевой не имеют никакого отношения к народным, и резко прошлась по её сценическим костюмам. «Она поёт песни своего мужа в попсовом варианте, безобразно одетая. Я не понимаю, кто у них художник по костюмам, но это носить стыдно! И ещё при этом говорить, что она исполняет народный жанр. Зачем позорить-то? Народ никогда так не одевался, народ никогда не выставлял себя так пошло. Пошло! Я заявляю и подписываюсь под каждым словом», — сказала она. Её слова приводит «Комсомольская правда».

Муж Кадышевой не остался в стороне и ответил: «Надежда Георгиевна тоже не всегда выходит на сцену в национальном костюме. И причёска у неё не фольклорная!»

В 2024 году Надежда Кадышева стала новым кумиром молодёжи

© Belkin Alexey/news.ru/www.globallookpress.com

В последнее время слава Надежды Кадышевой переживает реинкарнацию. Её песни активно вирусятся в соцсетях, особенно хит «Плывёт веночек». А купить билеты на концерты «Золотого кольца» почти невозможно.

На удивление главными поклонниками 65-летней певицы стали зумеры и миллениалы, которые устраивают во время её шоу настоящие рейвы. Журналист и музыкальный критик Игорь Цалер считает, что популярность музыки Кадышевой объясняется тем, что в ней сошлись и востребованные в наши дни фольклорные мотивы, и попсовая эстетика. «Они просты и доступны всем, в них нет скрытых смыслов и подтекстов, и с их помощью легко сбежать от реальности в уютное и беспроблемное ретропространство, отдохнуть душой», — высказался он в разговоре с «Рамблером».

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