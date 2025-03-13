Ираклий Пирцхалава рассказал, чему научился у Максима Фадеева на «Фабрике звезд»

Ираклий Пирцхалава в свежем интервью рассказал о том, как, поработав с Максимом Фадеевым, научился писать большие хиты, которые вызывали бы у слушателей мурашки.

© Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com, Екатерина Чеснокова/РИА Новости, Рамблер

Участник одной из первых «Фабрик звёзд», певец и радиоведущий Ираклий Пирцхалава в новом интервью изданию «Страсти» рассказал о том, чему научился у известного российского продюсера Максима Фадеева, который в 2003 году был куратором сезона «Фабрики звёзд». «Опыт работы в студии с ним научил иначе исполнять эстрадные песни, я стал больше обращать внимание на психоэмоциональное составляющее, на честное пение с душой, — признается в интервью Пирцхалава. — Уделять внимание технике — это здорово, но если это не пропустить через сердце, то песня становится пластмассовой».

После съёмок музыканту удалось записать несколько хитов, среди которых «Лондон-Париж» и «Время». Пирцхалава является пятикратным обладателем премии «Золотой граммофон», в том числе за такие хиты, как «Лондон-Париж» (в 2004 году) и «Просто дождь» (в 2021 году). Артист неоднократно становился участником различных телешоу вроде «Острова», «Танцев со звёздами» и «Один в один!».

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