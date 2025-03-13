В новом документальном фильме расскажут невероятную историю Юрия Антонова

Документальный фильм «Миллионер из Выхино. Невероятная история Юрия Антонова» выйдет на телеканале «Муз-ТВ» 15 марта в 16:00. 19 февраля композитор Юрий Антонов отпраздновал 80-летний юбилей. В съемках принял участие сам артист, который очень редко общается с прессой.

© Тарас Литвиненко/РИА Новости; Рамблер

В фильме рассказывается творческий путь, который проделал знаменитый композитор: от музыкальной школы белорусского города Молодечно, через участие в популярных советских ВИА к статусу одного из самых популярных певцов своего времени. Об этом сообщает «ИнтерМедиа».

Несмотря на то что его активная творческая деятельность пришлась на 1980-е, песни Антонова и сегодня входят в постсоветский канон популярной культуры. Будучи одним из самых популярных людей своего времени, он зарабатывал миллионы. Сочинял и исполнял пронзительные романтические песни, однако никакой семьи ему построить в итоге не удалось. Фильм даст ответ, почему композитор выбрал жизнь в одиночестве.

Иосиф Пригожин, Валерия и Стас Пьеха поздравили Юрия Антонова с 80-летием