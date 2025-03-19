Лучшие песни Татьяны Куртуковой: «Матушка», «Одного» и «Русская зима»

Трек «Матушка» от Татьяны Куртуковой стал ярким хитом 2024 года и до сих пор не утратил своей популярности. Но в дискографии фолк-певицы есть и другие песни, достойные внимания. О самых интересных из них читайте в новом материале «Рамблера».

© Соцсети Татьяны Куртуковой, Рамблер

«Матушка»

Благодаря треку «Матушка» Татьяна Куртукова стала одной из самых востребованных отечественных певиц. Песня, написанная Петром Андреевым, завирусилась в соцсетях весной 2024 года. С того времени она уверенно держится на верхних строчках чартов, не уступая поп- и хип-хоп-трекам. На успех трека среди прочего повлияли явная патриотическая идея, чувственное исполнение Куртуковой и слова, берущие слушателей за душу.

Эта композиция долго ждала своего звёздного часа. Впервые она попала в сеть более семи лет назад. Тогда Куртукова выступала под псевдонимом TAiNA, да и сама песня называлась «Про любовь». Официальный релиз трека на стримингах состоялся в 2022 году.

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«Одного»

Татьяна Куртукова представила сингл «Одного», находясь на гребне популярности, в сентябре 2024-го. Композиция не так патриотична, как главный хит Куртуковой, но это не помешало ей завоевать внимание аудитории. Трек «Одного», как и «Матушка», покорил чарты и не собирается сдавать позиции.

В этой жизнерадостной и лёгкой песне Куртукова поёт о любви к раскудрявому и синеглазому красавцу. Шарма треку добавляет народный говор певицы. Например, местоимение «его» она произносит как «яво», а слово «чтоб» в её исполнении звучит как «чёб».

«Ромашка-Василёк»

Спокойное начало песни, в котором звучат щебетание птиц и колокольный звон, успокаивает слушателей. Но это состояние длится недолго, ведь вскоре в трек врываются электронные биты. Такая солянка стилей не кажется чем-то неестественным, наоборот, она добавляет композиции живости и энергичности.

Песня была выпущена в июне 2024 года. Это время было выбрано как нельзя лучше, потому что трек ярко передаёт атмосферу лета. В нём поётся и о прогулках босиком по траве, и о валяниях в поле до зари.

«Ты родная мне»

В 2024-м Татьяна Куртукова решила не терять ценного времени зря. Поэтому уже в ноябре этого года она представила свою первую крупную работу — мини-альбом «У истока». В него вошли ранее выпущенные синглы и новые песни. Среди последних и оказался трек «Ты родная мне».

В этой композиции певица восхищается красотой России и признаётся ей в любви. Воздушные вокальные партии Куртуковой и народные инструменты в песне существуют по соседству с дип-хаус-битами. Это неожиданное смешение жанров стало фирменной чертой Куртуковой.

«Русская зима»

Если определять жанр этой композиции, то «Русская зима» больше тяготеет к поп-музыке, чем к фолку. Это точно не минус, но на фоне других песен Куртуковой трек выглядит необычно. Поп-наклонности «Русской зимы» можно объяснить тем, что певица выпустила её ещё в 2022 году. Вероятно, тогда Куртукова только искала свой стиль.

Эту песню отличают богатый инструментал, энергичные биты и яркий припев, который нелегко выбросить из головы. Без традиционных атрибутов зимы тоже не обошлось. В лирике встречаются и снегири, и красная калина, и белый снег.

PLAMEN’ — «Жито»

Какое-то время Татьяна Куртукова выступала в составе фолк-группы PLAMEN’ вместе с Еленой Щербаковой. В музыке этого коллектива нет явных поп-мотивов, которые часто встречаются в сольном творчестве Куртуковой. Но зато в PLAMEN’ ярче раскрывается этническая сторона певицы.

Трек «Жито» стал для группы дебютным. Он вышел в марте 2021 года. Песня кажется народной, потому что в ней есть явное присутствие старины, пусть и положенной на современные биты. Но на самом деле автором музыки и текста выступила Щербакова.

Лирика композиции наполнена архаичными понятиями. Например, не все знают, что «жито» — это обобщённое название для злаковых культур, а выражение «молотить снопы» означает отделение зёрен от стеблей. Такой ход с уклоном в старое и забытое привлекает внимание слушателей.

PLAMEN’ — «Со вечору, с полуночи»

«Со вечору, с полуночи» — это народная казачья песня, в которую Куртукова и Щербакова внесли своё уникальное звучание. Они представили композицию в 2022 году.

Самое привлекательное в композиции — это сочетание голосов артисток. Куртукова и Щербакова почти не поют в унисон, и при этом ни одна из них не пытается перетянуть внимание на себя. Динамичности песни добавляют ритмичные постукивания и струнные инструментальные партии.

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