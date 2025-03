Группа Oasis анонсировала фильм про их тур от продюсера «Острых козырьков»

Брит-поп-группа Oasis анонсировала документальный концертный фильм, посвящённый их возвращению на сцену после 16-летнего перерыва. Продюсером выступит создатель популярного криминального сериала «Острые козырьки» Стивен Найт.

© Соцсети Oasis, Рамблер

Предстоящий документальный фильм носит рабочее название Oasis Live’25, сообщает Pitchfork. Режиссёрами станут Дилан Сазерн и Уилл Лавлейс. Их тандем снял документальные фильмы «Заткнись и играй хиты» о концерте LCD Soundsystem и Meet Me In The Bathroom о нью-йоркской музыкальной сцене нулевых. Точная дата выхода документалки про Oasis пока ещё не определена.

О своём воссоединении и последующем турне братья Галлахер объявили в 2024 году. Эти выступления станут первыми с 2009 года концертами группы после её распада.

Анонс будущих концертов был встречен массовым ликованием среди поклонников группы по всему миру. Билеты на запланированные концерты в Северной и Южной Америке, Великобритании, Ирландии и Австралии были мгновенно распроданы. Тысячи билетов, попавшие на сайты билетных спекулянтов, были впоследствии отменены менеджментом группы.

