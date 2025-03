Главное в музыке за неделю: трек Егора Летова в космосе и новый альбом Тома Йорка

Кавер на песню «Всё идёт по плану» от рок-группы Егора Летова «Гражданская оборона» запустили в космос, а фронтмен Radiohead Том Йорк объединился с Марком Притчардом для записи нового альбома. О главных событиях прошедшей недели читайте в новом дайджесте «Рамблера».

Новости недели

Певица Алсу назвала имена трёх артистов, которых считает легендами русской сцены

Алсу заявила, что считает Льва Лещенко, Басту и Земфиру* легендами русской сцены. Каждый из них, по мнению певицы, добился огромного успеха в своём жанре. Лещенко — на эстраде и в поп-музыке, Баста — в рэпе, а Земфира — в роке. Алсу также добавила, что артисты такого высокого статуса должны уметь «вести себя» и давать хороший пример молодому поколению.

Лев Лещенко заявил, что он «вынужден» слушать музыку молодых артистов

Советский и российский певец Лев Лещенко признался, что «вынужден» слушать музыку молодых артистов, так как это часть его работы. В качестве примера он назвал Мари Краймбрери и Клаву Коку. Лещенко также добавил, что говорит это «без иронии». Культовый музыкант не раз работал с молодыми исполнителями. Например, за последние годы он выпустил совместные песни с рэпером Loc-Dog, певцом Алексеем Воробьёвым и диджей-дуэтом Filatov & Karas.

Doechii стала «Женщиной года» по версии издания Billboard

© Victoria Ford/globallookpress.com

Американская хип-хоп-исполнительница Doechii получит награду «Женщина года» 29 марта на премии Billboard Women in Music. До неё этот титул получала только одна рэперша — Карди Би. В 2023 году на этой же премии Doechii присудили звание «Восходящая звезда». За два года артистка вывела карьеру на новый уровень. Последним крупным достижением Doechii стало получение «Грэмми» в номинации «Лучший рэп-альбом» за микстейп Alligator Bites Never Heal.

«Грэмми-2025»: победители и самые запоминающиеся события премии

Massive Attack отправили в космос кавер на песню «Гражданской обороны»

Кавер на песню «Всё идёт по плану» от советской и российской рок-группы «Гражданская оборона» побывал на Луне. Отправил трек британский трип-хоп-дуэт Massive Attack с помощью технологии Earth-Moon-Earth. Передача осуществлялась через радиотелескоп Ловелла в обсерватории Jodrell Bank. После того как музыка достигла поверхности Луны, она вернулась обратно.

Необычная акция прошла в рамках арт-инсталляции Piccadilly Un:Plugged в Лондоне. До этого Massive Attack уже исполняли песню «Всё идёт по плану» на русском в 2013 году.

Том Йорк и Марк Притчард анонсировали совместный альбом Tall Tales

Лидер рок-группы Radiohead Том Йорк пока не собирается возвращаться к своему основному проекту. Вместо этого он анонсировал совместный альбом с электронным музыкантом Марком Притчардом. Релиз лонгплея под названием Tall Tales намечен на 9 мая. В него войдут ранее выпущенные треки This Conversation is Missing Your Voice и Back in the Game. «Tall Tales очень важен для меня. Я надеюсь, что люди поймут и услышат это», — признался Йорк в своих соцсетях.

Релиз недели

ICEGERGERT — From Sparta to Padre

© Соцсети ICEGERGERT

Хип-хоп-исполнитель Георгий Гергерт, он же ICEGERGERT, быстро выбился из фрешменов в ряды ведущих российских рэперов. В этот раз он представил мини-альбом From Sparta to Padre, вдохновлённый его поездкой в Европу. В него вошли шесть сольных треков. Все они отличаются агрессивной подачей и броской лирикой.

Материал недели

«Музы Пульс»: популярные артисты, треки и тренды в музыке за февраль 2025 года

Кому удалось сдвинуть фаворитов музыкальных чартов в феврале? Почему рэпер Кендрик Ламар вновь оказался в числе лидеров? Какие тренды захватили TikTok? Ответы на все эти вопросы можно узнать в новом культурно-аналитическом дайджесте «Музы Пульс», в котором также приведена подборка перспективных артистов.

* Признана иностранным агентом на территории РФ

