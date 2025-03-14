Бас-гитарист «Арии» написал автобиографию «Это серьезно и несерьезно»

В издательстве «АСТ» выйдет автобиография бас-гитариста группы «Ария» Виталия Дубинина «Это серьёзно и несерьёзно». Книга была написана в соавторстве с журналисткой Татьяной Винокуровой. В название книги была включена строчка из песни «Такая вот печаль» из альбома «АвАрия», вышедшего в 1997 году.

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Как говорится в аннотации к книге, «это увлекательный и личный рассказ о творческом пути, жизни и упорной работе человека, навсегда вписавшего своё имя в историю отечественного хеви-метала». В книгу войдут истории из жизни, связанные с творчеством «Арии», одного из самых популярных рок-коллективов страны. Не останутся без внимания и сторонние проекты музыканта. Автор обещает рассказать о процессе работы над релизом «АвАрия», который был записан в 1997 году вместе с Владимиром Холстининым, и вышедшем в 2022 году альбоме «Бал-маскарад».

«В этой книге рассказано о моём пути в музыку, о создании песен, о концертах и студийной работе, о моих друзьях, увлечениях и, конечно, о жизни в "Арии"», — кратко написал у себя в соцсетях Виталий Дубинин. Сама книга должна поступить в продажу весной этого года.

За 40 лет, что существует «Ария», вышло несколько книг, многие из которых были написаны Маргаритой Пушкиной.

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