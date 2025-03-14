На русском языке выйдет одна из важных книг о хип-хоп-культуре

В издательстве Ad Marginem в этом году выйдет русская версия книги Джеффа Чанга «Can’t Stop Won’t Stop: история хип-хоп-поколения». Это одна из важных книг по истории жанра, в которой автор пытается выйти за сложившиеся рамки этой культуры.

© Ad Marginem, Рамблер

Повествование книги начинается на несколько лет раньше возникновения хип-хопа как целостной культуры — с конца 1960-х, когда афроамериканцы начали активно бороться за свои гражданские права. В рамках повествования автор затрагивает и ямайские корни этой культуры, социальные и политические аспекты, где происходило формирование хип-хопа на американской земле.

Чанг рассказывает о всех четырёх столпах хип-хоп-культуры: диджействе, брейкдансе, читке и граффити. С разных сторон он раскрывает особенно важных фигур в этой истории: Куле Херке, Африку Бамбаате, Public Enemy и многих других. История хип-хопа освещается вплоть до начала нового тысячелетия, когда он стал полноценной и самодостаточной культурой.

С момента своего выхода на английском языке книга удостоилась нескольких профессиональных премий, в том числе American Book Award в 2005 году. Она также включалась в различные списки важных произведений о современной музыке. Как заметил рецензент журнала New Yorker, это «одна из самых злободневных и страстных историй популярной музыки».

Главные зарубежные хип-хоп-альбомы 2024 года