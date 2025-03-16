Новые российские синглы: «Ленинград», Сергей Лазарев и IOWA

«Ленинград» иронично проходятся по проблемам современности, Сергей Лазарев погружается в любовные страдания, а IOWA танцующей походкой выходят из отношений. О самых интересных российских синглах прошедшей недели читайте в новой подборке от редактора «Рамблера» Анастасии Шубиной.

© Petrov Sergrey/globallookpress.com, соцсети Сергея Лазарева, соцсети группы IOWA, Рамблер

Юрий Киселёв, МОТ, Мари Краймбрери — «На моральных»

Жанр: поп

Драматичная песня «На моральных» объединила сразу трёх успешных исполнителей: певца Юрия Киселёва, ранее известного как ЮрКисс, рэпера МОТ и артистку Мари Краймбрери. В новом треке они размышляют об отношениях, из которых тяжело уйти, хотя они и приносят лишь одни страдания. Для этой темы музыканты выбрали минималистичный спокойный инструментал. Это было верным решением, ведь так ничто не отвлекает слушателей от плавного переплетения голосов артистов.

«Ленинград» — «Биография»

Жанр: поп

Группа «Ленинград» во главе с Сергеем Шнуровым продолжает иронизировать над современностью. В этот раз под их прицел попали блогеры, за постоянным постингом которых проглядывает пустота. В треке «Биография» вокальные партии исполняет только Ксения Руденко, солистка коллектива. Шнуров ограничился написанием текста и музыки. Инструментал композиции, как это часто и бывает у «Ленинграда», отличается мощными сольными партиями духовых. На трек также в скором времени выйдет клип. Его съёмки, согласно пресс-релизу, стартуют в апреле.

CHEBANOV — «О ней»

Жанр: поп

© Соцсети CHEBANOV

Поддавшись весеннему настроению, певец CHEBANOV выпустил романтичный трек «О ней». Артист запечатлел чувство влюблённости, при котором невозможно перестать думать об объекте своего обожания. Игривые гитарные партии и лёгкие биты заряжают песню танцевальной энергией.

Сергей Лазарев — «Если бы я мог»

Жанр: поп

Сергей Лазарев готовит слушателей к выходу своего 11-го студийного альбома и выпускает первый трек с него «Если бы я мог». Его автором выступила певица Ева Власова. Сюжет композиции построен на страданиях героя, который переживает разрыв отношений. Под конец в трек врываются драматичные рок-мотивы, которые подхватывает мощный и эмоциональный голос Лазарева.

Betsy, Катя Лель — «Делулу»

Жанр: поп

© Rhymes Music Inc.

12-летняя Светлана Чертищева, она же Betsy, стала одной из исполнительниц вирусного трека «Сигма Бой». А трек Кати Лель «Мой мармеладный» в 2023 году захватил зарубежный TikTok. В новой песне артистки объединяют свои мейнстримные силы. В помощь им пришли молодёжные тренды. Самое частое слово, встречающееся в композиции, — это «делулу». На сленге оно обозначает человека, который витает в облаках и питает иллюзии на счёт чего-либо. Даже если смысл строчек не до конца понятен, они всё равно застревают в голове.

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IOWA — «Мальчик»

Жанр: поп-рок

Группа IOWA представила танцевальный трек «Мальчик». Несмотря на кокетливость музыки, в центре сюжета кроется история о расставании. Дерзкая манера исполнения вокалистки Екатерины Иванчиковой дарит песне лёгкость и свободу. А плавный бридж сбивает накал и погружает в воодушевлённое состояние. Но оно длится недолго, потому что песня «Мальчик» напоминает американские горки, которые постоянно удивляют неожиданными поворотами.

Юлия Савичева — «Самолёты»

Жанр: поп

© Соцсети Юлии Савичевой

Последнее время Юлия Савичева отдаёт предпочтение поп-року, но её новый нежный сингл отсылает к раннему творчеству певицы. Особенно он напоминает её старый хит «Москва-Владивосток». Только в новой песне описывается любовная история со счастливым концом, а не печальным. Как пообещала артистка в соцсетях, «Самолёты» станут самой лёгкой и весенней песней в её грядущем альбоме.

ixti — «Дурной»

Жанр: поп

В новом сингле певица ixti поёт о токсичных отношениях, в которых мужчина относится к своей избраннице как к домработнице. Но девушке это надоедает, и она уходит от него. «Супы, уборку — оставь себе. И пыль на полках в твоём гнезде. Квартира мамы — не твоя заслуга. Женой не стану, не твоя прислуга», — поёт ixti в одном из куплетов. Песня далека от меланхолии и излишней эмоциональной надрывности. Танцевальные биты с флёром девяностых в ней сочетаются с дерзкой лирикой.

«СТОУНД» — «Небо»

Жанр: инди-поп

© Соцсети СТОУНД

Сингл «Небо» от группы «СТОУНД» напоминает колыбельную из-за приглушённого голоса, который будто шепчет прямо на ухо. Минималистичная музыка, состоящая из гитарных переборов и виолончельных партий, только усиливает это впечатление. Лирика трека наполнена метафорами, значение которых каждый может понимать, как ему заблагорассудится. Общая тема композиции тоже остаётся загадкой. Но припев, в котором звучат строчки «Небо, забери меня, вдаль унеси меня самолётом», дарит ощущение свободы и лёгкости.

LELYA, GATASKI — «Линда»

Жанр: инди-поп

Новая песня от певицы LELYA и рэпера GATASKI погружает в тёплые воспоминания о детстве. Сказывается и акустическая гитара в инструментале и тонкий голос LELYA. В «Линде» артисты размышляют о взрослении и быстром течении времени. А тема возвращения домой, которая проскальзывает в лирике, дарит приятное ощущение спокойствия.

DEAD BLONDE, GSPD — «ОТТЕПЕЛЬ»

Жанр: электроника

© Fenix Music

В треке «ОТТЕПЕЛЬ» сплелись мифология и агрессивная рейв-музыка. Холодная электроника создаёт мрачную атмосферу, в которой органично нашёл своё место сказочный сюжет. В центре повествования находится девушка, отдающая в жертву лесу заблудшего путника, чтобы наступила весна. Хрупкий голос DEAD BLONDE завораживает слушателей и отвлекает от напряжённости суматошных битов.

луни ана — Give it 2 me

Жанр: R&B

Певица и продюсер Анна Тютяева, выступающая под псевдонимом луни ана, представила песню Give it 2 me о том, как она хочет взять всё и сразу. Плавные биты дополняет спокойный голос артистки, которым она выводит искусные узоры. Заедающая строчка из припева «Дай мне, дай мне, отдай» в исполнении луни ани звучит совершенно неагрессивно, наоборот, легко и озорливо.

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