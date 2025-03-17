A$AP Rocky отыграл свои новые треки прямо из вертолета

Известный американский рэпер A$AP Rocky во время концерта на одном из крупнейших хип-хоп-фестивалей в мире Rolling Loud исполнил треки с предстоящего альбома, находясь в вертолёте. Дата выхода его нового студийника до сих пор неизвестна.

© Alessandro Bremec/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com, Рамблер

15 марта в американском Инглвуде состоялся фестиваль Rolling Loud. Популярный хип-хоп-артист A$AP Rocky выступил из вертолёта, зависшего над толпой. Об этом сообщает NME. На вертолёте было написано название нового альбома артиста Don’t Be Dumb. A$AP Rocky, стоя на борту, исполнил несколько треков из него.

Сначала он сыграл All Black (Stole Ya Flow), с которым пару лет назад уже выступал на этом фестивале. После этого последовал ещё один неизвестный трек с семплами из большого хита Кулио Gangsta Paradise. Затем артист спустился на тросе на сцену и исполнил серию треков с будущего альбома: Taylor Swift, Highjack, Ruby Rosary и другие.

Дата выхода альбома Don’t Be Dumb регулярно переносится. Он должен был выйти в августе 2024 года. Потом его перенесли на осень, а затем и вовсе перестали называть конкретные даты. В марте этого года музыкант сказал, что альбом находится на стадии сведения и мастеринга.

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