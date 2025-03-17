Оркестр Курентзиса завершит российские гастроли выступлением в Санкт-Петербурге

Музыкальный коллектив musicAeterna под управлением дирижёра Теодора Курентзиса 20 марта завершит свои гастроли по России симфоническим концертом на сцене «Лахта Холла». Будут исполнены произведения австрийского композитора и органиста Антона Брукнера.

© musicaeterna.org; Рамблер

Для последнего концерта, который коллектив musicAeterna даст в рамках гастролей по России, было выбрано монументальное сочинение из творческого наследия композитора. Его творчество относят к австро-немецкому романтизму, переживавшему свой золотой период во второй половине XIX века.

«Этой программой musicAeterna отмечает в марте своё 20-летие. Мы уже дали концерты в Новосибирске, где были основаны оркестр и хор, в Перми и в Москве. Теперь выступим в Санкт-Петербурге, где сейчас находится наша творческая резиденция», — говорится в распространённом пресс-релизе. На концерте в «Лахта Холле» будет исполнено последнее законченное произведение Брукнера — Девятая симфония.

musicAeterna представляет собой не только оркестр, но и хор, танцевальную труппу, ансамбль медных духовых инструментов, камерные коллективы барочной и современной музыки. Произведения Моцарта, Малера, Бетховена, Чайковского и других в исполнении musicAeterna, выпущенные Sony Classical, в разное время становились лауреатами множества профильных музыкальных премий.

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