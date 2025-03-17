Основатель «Агаты Кристи» хочет снять фильм о своем творческом пути

Лидер рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов признался, что вынашивает планы создания байопика о своём творческом пути.

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По словам музыканта, упор в своём потенциальном фильме он хотел бы сделать на переживания героев, а не пересказ музыкальной хронологии. «У меня всегда высокая планка; если когда-нибудь будет снято кино на эту тему, я хотел бы, чтобы оно прежде всего было интересным фильмом, а уже во вторую очередь — байопиком или нет, — передаёт его слова НСН. — Уже сняли байопик про „Комбинацию“, „Руки Вверх!“. Не хочу быть на волне моды, позволю себе какую-то паузу, но сделаю что-то очень хорошее, настоящее и с точки зрения искусства глубокое».

После успеха байопиков о жизни и творчестве «Короля и Шута», групп «Руки Вверх!» и «Комбинации» что-то подобное начали планировать многие музыканты. Например, сейчас идут съёмки фильма о лидере группы «Сектор Газа» Юрии Хое. Своими планами на аналогичную картину с прессой делились и представители певицы МакSим.

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