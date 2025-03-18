Сосо Павлиашвили объяснил причину своих скромных гонораров

Популярный российский певец Сосо Павлиашвили признался, что старается делать доступными цены на билеты на свои концерты, чтобы больше слушателей могли получить эмоции от его музыки. Часть прибыли артист регулярно жертвует на благотворительность.

© Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com, Рамблер

«Если у кого-то не хватает денег, почему он не должен получить ту музыку, тот позитив, то, что можем дать мы? Деньги же приходят и уходят», — объясняет свою позицию Павлиашвили в интервью изданию «Комсомольская правда». В этом же интервью он признался, что часть своего гонорара регулярно отдаёт на благотворительность. Деньги идут на строительство церквей, на помощь голодным и больным. «Не надо быть жадным», — делает вывод певец.

Свой первый альбом «Музыка друзьям» артист выпустил 30 лет назад — в 1994 году. С того момента у него вышло семь полноценных альбомов, последним из которых стал «Жизнь — это кайф» (2020).

«Конь», «Батарейка», «Царица»: 20 популярных песен для караоке